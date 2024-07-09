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  4. Yer: Beyoğlu! Yangın çıkaran kişiyi bıçakladı: Engelli kız arkadaşını böyle kurtardı!

Yer: Beyoğlu! Yangın çıkaran kişiyi bıçakladı: Engelli kız arkadaşını böyle kurtardı!

09.07.2024 16:59
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09.07.2024 16:59
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İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binada iki kişi tarafından yangın çıkartıldı. Kız arkadaşıyla birlikte alevlerin arasında kalan bir kişi, yangını çıkartan kişiyi önce bıçakladı ardından ise bedensel engelli kız arkadaşını yangınların sardığı binadan kurtardı. Dairenin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye yangını söndürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı. Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada binada bedensel engelli arkadaşıyla bulunan bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı.

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YANGINI ÇIKARANI BIÇAKLADI, ENGELLİ ARKADAŞINI BÖYLE KURTARDI

Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Doğal gaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi. Sağlık ekipleri, duman etkilenen engelli genç kıza ayakta müdahale ederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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yangın Beyoğlu
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