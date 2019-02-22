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Yerel seçim son anket sonuçları! İstanbul ve Ankara'da hangi parti, kim önde?

SEÇİM HABERLERİ  | 22.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için geri sayım sürerken, anket şirketleri de çalışmalarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak Ada Araştırma Şirketi de yerel seçim anket sonuçlarını duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki son durumun açıklandığı ankette özellikle Ankara ve Adana'daki rekabet dikkat çekti. İşte son seçim anketiyle ilgili tüm detaylar...

Yerel seçim son anket sonuçları! İstanbul ve Ankara'da hangi parti, kim önde?

Yerel seçimler için yapılan son anket çalışmasını Ada Araştırma Şirketi duyurdu. 10-17 Şubat tarihleri arasında 6 büyükşehiri kapsayan anket çalışmasında, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ipi göğüslüyor.

Anket çalışması, seçmenin yerel seçim gündemini nasıl değerlendirdikleri, gündemdeki olayları nasıl algıladıkları, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerine yönelik parti tercihleri, parti tercih kriterlerini ve aday tercih kriterlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan, 18 yaş ve üzeri toplam 6 bin 500 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (C.A.T.İ) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı. Araştırma örnekleminin oransal dağılımı, 6 büyükşehirde yer alan seçmen büyüklüğüne göre tespit edildi. Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alındı.

Araştırmanın yüzde 47,9'u kadın, yüzde 52,1'i ise erkek profilden oluştu. Siyasi düşünce olarak tanımlanan kimliğin yüzde 32,1'i Atatürkçü, yüzde 29,2'si milliyetçi, 16,4'ü muhafazakar, 11,6'sı sosyal demokrat, 5,3'ü sosyalist, 3,8'i laik, 1,6'sının ulusalcı kesimden oluştu.

Yüzde 66,7'lik kesim oy vereceği parti ya da adayını kesinleştirdiğini belirtirken, sandık başında karar veririm diyen kesim 6,2 oldu. Son gece karar veririm diyen yüzdelik dilim ise 4,8 oranında oldu.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi.

ANKARA'DA AK PARTİ KAZANIYOR

'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.

İZMİR'DE YİNE CHP!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 40,9, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

ADANA'DA ZEYDAN KARALAR ÖNDE

Anket çalışmasında, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 37,4, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.

Seçim kampanyası kapsamında vatandaşlara rahatsız oldukları iletişim araçlarının neler olduğu da soruldu. Yüzde 39,1'lik kesim hiçbiri derken, yüzde 25,4'lük kesim anons araçları, yüzde 13,3'lük kesim ise sosyal medya cevabını verdi. En etkili iletişim aracının ise yüzde 48,6 ile sosyal medya, yüzde 38,4'le televizyon olduğu belirlendi. Vatandaşlar sosyal medya araçlarından Facebook'u daha çok kullanıyor. Yüzde 43'lük kesim Facebook, yüzde 34,5'lik kesim ise İnstagramı kullanıyor. Sosyal medya aracını kullanma sıklığı ise yüzde 78,5 olarak belirlendi. Vatandaşların siyasi gelişmelerden sosyal medya ve televizyon aracılığı ile haberdar olduğu tespit edildi. Sosyal medya yüzde 34,2, televizyon ise 32,8 olarak belirlendi.

(İHA)

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