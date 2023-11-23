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Yıllar önce yok edilen mavi balinalar geri dönüyor! Hint Okyanusu'nun bir bölümünü tekrar yuva ediniyor

23.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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"Journal of Endangered Species Research" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mavi balinalar, on yıllar önce avcılık nedeniyle yok edildikleri Hint Okyanusu'nun bir bölümünü tekrar kendilerine yuva ediniyor. Araştırmacılar, söz konusu bulguya, Afrika'nın doğusunda bir ada ülkesi olan Seyşeller'de deniz tabanına su altı mikrofonları yerleştirerek ulaştı.

Yıllar önce yok edilen mavi balinalar geri dönüyor! Hint Okyanusu'nun bir bölümünü tekrar yuva ediniyor

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, bir yıl boyunca su altı mikrofonları ve kayıt cihazlarıyla her gün saatte 15 dakika kayıt alarak mavi balinaların çıkardığı sesleri inceledi. Elde edilen bulgular mavi balinaların bölgede aylarca kaldığını gösterirken, araştırmacılar da bu gelişmenin mavi balinaların bu bölgede üreyebileceği anlamı taşıdığını söylüyor.

"TOPARLANMA ŞANSI VERİRSENİZ..."

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Balina avcılığı nedeniyle 1960'larda bölgedeki popülasyonlarının yok edilmesinin ardından mavi balinaların tekrar Hint Okyanusu'nda görülmesi, bölgeyi tekrar yuva edindiklerini gösteriyor. Araştırmanın baş yazarı Dr. Kate Stafford, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Hayvanları kitlesel ölçekte öldürmeyi bırakır ve onlara toparlanma şansı verirseniz, iyileşebilecekleri ortaya çıkıyor." dedi.

"İNANILMAZ HEYECAN VERİCİ"

Stafford, bu gezegende var olmuş en büyük hayvanların nereye döndüklerini öğrenmek istediklerini ve Seyşeller civarında bir popülasyonun bulunduğunu bilmenin inanılmaz heyecan verici olduğunu söyledi.

Seyşeller'in mavi balinalar için önemli olabileceğini kaydeden Stafford, "Üreme mevsimi boyunca şarkı söylüyorlar ve diğer balinalar hakkında bildiklerimize dayanarak şarkı söyleyenlerin muhtemelen erkek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Seyşeller'in bir üreme alanı olma potansiyeli var." diye konuştu.
Stafford, mavi balinaların çıkardığı seslerin 188 desibelde 15 ila 20 saniye sürdüğünü ve bunun da bir jet motorunun çıkardığı sese eş değer olduğunu ifade ederek, bunun hayvanlar alemindeki "en yüksek sürekli ses" olduğunu vurguladı.(AA)

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