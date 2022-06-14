Yıpratıcı yaz aylarında yıpranmayı en aza indirgeyecek saç bakım ürünleri

Kuru ve yıpranmış saçlarınız için güzellik salonlarında saatlerce bekleyip tonlarca para vermenize hiç gerek yok. Hele bir de bunaltıcı yaz aylarında kırılmaya, yıpranmaya ve kurumaya meyilli saçlar için düzgün bir bakım rutini oluşturmak oldukça önemli. Saçlarınıza gereken bakımı doğru ve faydalı ürünler kullanarak yapabilirsiniz. Gelin, şampuandan kreme, saç serumundan yağına kadar birbirinden farklı özellikteki bakım ürünlerine birlikte göz atalım. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Saç bakımının en önemli adımı: Mixup Rescue Repair Shea Butter Yıpranmış Saçlar İçin Şampuan

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Mat, sert ve kuru görünen saçlarınız için onarıcı bir şampuan arayışındaysanız Mixup Rescue Repair Shea Butter tam size göre! Yıpranan saçlarınızın en iyi dostlarından Biotin, Hindistan cevizi ve shea yağlarıyla zenginleştirilmiş formülü sayesinde ürün, zarar görmüş saçlarınızı yeniden onararak daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Saç sağlığını doğrudan olumsuz etkileyen sülfat, paraben ve SLS gibi zararlı maddeler içermeyen şampuan, boya ve fön gibi fazla işlem gören saçlar için onarıcı en iyi şampuanlardan biri. Düzenli kullanımda saçlarınızdaki mucizevi farkı göreceğinizden ise hiç şüpheniz olmasın!

2. Sirke deyip geçmeyin: Eyüp Sabri Tuncer Frambuazlı Sirke & Saç Toniği

Son dönemin popüler ürünlerinden Eyüp Sabri Tuncer Frambuazlı Sirke & Saç Toniği ile tanıştınız mı? Cevabınız "Hayır." ise sıkı durun! Alışkın olduğunuz bakım ürünlerinin aksine saçtaki elektriklenmeyi önleyen ürünün içeriğindeki saç sirkesi, işlem görmekten yıpranan saçlar için de birebir. Özellikle kuru ve hasarlı saçlarınızı açmakta zorlanıyorsanız toniği mutlaka kullanmalısınız. İçeriğindeki D-Panthenol sayesinde ürün, saç derisini beslemekle kalmıyor; güneş ışınları gibi dış faktörlerden de saçın en az şekilde etkilenmesini sağlıyor. Toniğin özel aktiflerle zenginleştirilen formülü, her zamankinden daha sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan saçlara kavuşmanızı sağlayacak!

3. Etkisiyle yılların vazgeçilmezi: Dax Supergro Saç Güçlendirici Bakım Yağı

Kısa sürede yumuşacık, güçlü ve sağlıkla ışıldayan saçlara kavuşmayı mı hayal ediyorsunuz? Öyleyse bakım rutininizde Dax Supergro Saç Güçlendirici Bakım Yağı'na mutlaka yer vermelisiniz. Formülünde kullanılan botanik yağlar sayesinde ürün, saç teli ve köklerini derinlemesine besliyor. Günlük ya da haftalık olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz Dax Supergro, çevresel etkenlere karşı saçın direncini artırıyor. Dahası saç tellerinde canlı ve ipeksi bir dokunuşa imza atıyor. Ayrıca kuru ve nemsiz saçlara sahipseniz besleyici özelliği sayesinde ürün, saçlarınızı neme doyurma sözü de veriyor.

4. Yıpranmış saçların en iyi dostu: Kerastase Resistance Force Architecte Yıpranmış Saçlar İçin Maske

Yıpranmış saçların ihtiyaç duyacağı bakım ürünlerinden biri de saç maskeleri. Hasar görmüş saç uçlarını kısa zamanda toparlayacak bir maske arıyorsanız Kerastase Resistance Forse Architecte Maske'yi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Geleneksel saç maskelerine kıyasla daha etkili bir bakım sunan maske, saç sağlığına öncelik verenler için en iyi seçeneklerden biri. Çabuk kırılan saçların dayanıklılığını artıran formülü sayesinde ürün, saç tellerinin yeniden canlanmasını sağlıyor. Pro-keratin ve seramid gibi bileşenler içeren maske, saçlarınıza kaybettiği parlaklığı geri kazandıracak! Sizin de saçlarınız sürekli boya ve fön gibi işlemlere maruz kalıyorsa Kerastase Maske'ye bir şans vermeden geçmeyin deriz.

5. Güçlü ve detoks etkili saçlar için John Frieda Detoks Etkili Onarıcı Saç Kremi

Antioksidan bakımından yeşil çay, avokado gibi zengin içeriklere sahip John Frieda Detoks Etkili Onarıcı Saç Kremi, sizi bakımsız ve sağlıksız görünen saçlarınızdan kurtaracak! Ürün, formülündeki yeşil çay ve avokado sayesinde nemini kaybetmiş saçları besliyor ve dışardan gelebilecek zararlara karşı koruyor. Kullanmaya başladığınızda bugüne kadar neden almadığınızı sorgulatacak etkideki saç kremi, hem yıpranmış saçlara bakım yapıyor hem saçların sık dökülmesinin önüne geçiyor. Üstelik çok az miktarda kullanılması da yeterli oluyor. Ürün, saçları için detoks etkili çözüm arayanların bir numaralı tercihi olmaya aday!

6. Tercihini doğal içeriklerden yana kullananlara özel: Faith In Nature Doğal Nemlendirici & Besleyici Saç Bakım Maskesi

Tamamen organik içerikli olduğu için vegan kullanıcıların beğenisini kazanan Faith In Nature &99 Doğal Nemlendirici & Besleyici Saç Bakım Maskesi, kuru ve yıpranmış saçlarla mücadele etmekten yorulanlar için mükemmel bir seçim! Paraben ve SLS içermeyen formülü sayesinde saçlarınıza mükemmel bir görünüm kazandıracak maske, aynı zamanda faydaları saymakla bitmeyen Hindistan cevizi ve shea yağlarından oluşuyor. Zengin içerikli ürün, saçlara maksimum bakım sağlayarak onların daha sağlıklı ve güçlü görünmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca maske, 300 ml olduğundan uzun süre kullanabileceğinizi de hatırlatalım.

7. Anında daha yumuşak ve parlak saçlar L'oreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair ile mümkün

Besleyici, kırılma önleyici, yumuşaklık, parlaklık... Eh, daha ne olsun? Saçlarınızda görmek istediğiniz etkiyi anında sağlayacak L'oreal Professionnel Seri Expert Repair sayesinde gözlerinize inanamayacaksınız! Eğer durulama gerektirmeyen bakım spreylerini tercih ediyorsanız bakım rutininizde pratik saç spreyine mutlaka yer vermelisiniz. Hava kirliliği ve güneş ışınları gibi saçın kısa sürede olumsuz etkilendiği faktörlere karşı ultra koruma sağlayan ürün sayesinde saçlarınızın daha bakımlı ve güçlü görünmesine destek olabilirsiniz. Ayrıca cilt bakım tedavilerinden ilham alınarak geliştirilen bakım spreyi, kimyasal işlemlere fazla maruz kalan saçlar için de iyileştirici bir etkiye sahip.

8. Bitkisel yağların etkisini Milkshake Glistening Argan Bakım Yağı ile keşfedin

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Mest eden kokusuyla bile almaya değer Milkshake Glistening Argan Bakım Yağı, tüm saç tiplerinin kullanımına uygun argan yağı sayesinde kullanıcılarından tam not alıyor. Saç bakımında önemli bir yere sahip argan yağı içerikli ürün, yıpranan ve canlılığını kaybeden saçlara ekstra yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor. Organik içeriği sayesinde saç tellerine zarar vermeden saç derisine derinlemesine nüfuz eden yağ, aynı zamanda saçların güçlenmesine de yardımcı oluyor. Saçlarınıza özen gösteriyor ve kırıldığında üzülüyorsanız saç tellerinizde harikalar yaratacak ürünü kesinlikle denemelisiniz. Durulama gerektirmeyen argan yağını, kuru veya nemli saçlarınızın uçlarına uygulayabilirsiniz.

9. İlk kullanımda bile etkisini fark ettirecek Morfose Milk Theraphy Saç Köpüğü

Milkshake markasının muadili olarak saç bakım kategorisinde oldukça beğeni kazanan Morfose, uygun fiyatlı bir saç köpüğü almak isteyenlerin değerlendirebileceği en iyi ürünler arasında yer alıyor. Süt proteiniyle geliştirilen formülü sayesinde ürün, özellikle saçlarını şekillendirmek için sürekli ısı uygulamak zorunda kalanlar için ideal. Dilerseniz kuru ve yıpranmış saçlarınıza işlem uygulamak yerine saçlarınızı saç köpüğüyle şekillendirebilirsiniz. Üstelik ürün, saçların kabarmasına ya da sertleşmesine de izin vermiyor. Dahası yumuşacık kalmasını sağlıyor. Yoğun ve etkili bakım sağlayan ürün sayesinde saçlarınız gün boyunca mis gibi kokacak, bizden söylemesi!

10. Quality Life Argan ve Keratin Saç Serumu yıpranmış saçların kurtarıcısı

Son olarak satış rekorları kırarak binlerce kullanıcının gönlünde taht kuran Quality Life Argan ve Keratin Saç Serumu ile karşınızdayız! Aşırı işlem görmüş ve yanmış saçlar için özel olarak geliştirilen serum, güçlü içeriği sayesinde daha ilk kullanımda saçlarda gözle görülen bir etki yaratıyor. Yağlı bir his bırakmadan saçlarınızın yumuşacık olmasını sağlayacak ürün, günlük kullanıma da uygun. Serumun içeriğindeki keratin ve argan yağı, saçlarda zarar gören keratin tabakasını yeniden onararak saçlara bakım yapıyor. Üstelik kopma, dökülme, kırılma gibi sorunların da önüne geçiyor.