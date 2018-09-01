YKS birincisi ve altıncısı Cerrahpaşa'ya yerleşti

İSTANBUL (AA) - Türkiye birincisi Mustafa Emir Gazioğlu ve Türkiye altıncısı Ege Uğur, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın tıp fakültesine yerleşti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonrasında yerleştirme sonuçlarıyla ilk 100'de yer alan 12 öğrenci ile ilk 200'e giren 29 öğrenci, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı tercih etti.
Ayrıca ilk 500'den 68 ve ilk binden 135 öğrenci de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa da eğitim görecek.
Sonuçlara göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, aday öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilen üniversite oldu.
Türkiye birincisi Mustafa Emir Gazioğlu ve Türkiye altıncısı Ege Uğur'un da tercihi üniversitenin tıp fakültesi oldu.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da eğitim görmeye hak kazan öğrencilerin yüzde 42'si, ilk üç tercihlerine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı yazarak yerleşti.
"Öğrenci odaklı" eğitim anlayışı ile Türkiye'nin öncü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, tüm fakülte ve yüksekokul kontenjanlarında yüzde 98,51'lik doluluk oranına ulaştı.
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