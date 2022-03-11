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Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

11.03.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun pek çok noktasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı yurdun çok sayıda noktasında etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Bolu'dan İstanbul yönüne gidecek olan kamyon ve TIR'lar için önemli bir açıklama geldi. Açıklama Bolu Valiliğince yapıldı.

İSTANBUL'A GİDİŞ YÖNÜNDE TIR VE KAMYON TRAFİĞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda TIR ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi. (AA)

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