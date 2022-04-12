HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YÖK alarma geçti! Üniversitelere geçişte büyük oyun! Öğrenci bile değillermiş...

YÖK alarma geçti! Üniversitelere geçişte büyük oyun! Öğrenci bile değillermiş...

12.04.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’daki savaşı bahane eden bazı kişilerin Türkiye’nin önde gelen üniversitelere öğrenci bile olmadan sahte transkript düzenleyerek yatay geçiş yapmak istedikleri iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından YÖK alarma geçerken binlerce başvuru dikkatle incelemeye alındı. İşte son dakika haberinin detayları…

YÖK alarma geçti! Üniversitelere geçişte büyük oyun! Öğrenci bile değillermiş...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dikkat çeken bir olayı daha ortaya çıkardı. Türkiye’de Yükseköğretime Giriş Sınavı’na (YKS) girmeden, Ukrayna’daki sınavsız ve mülakatsız üniversitelere giden bazı kişilerin, savaş bahanesiyle Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine yatay geçiş talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kiminin Ukrayna’daki üniversitelere ait öğrenci kimliği bile bulunmazken, bazılarının ise yasa dışı yollardan transkript elde ettiği iddia ediliyor. Son dakika gelen haberin detayları ise şaşkına çevirdi.

BAŞARI SIRALAMASINI KALDIRIN TALEBİ

Mevcut sisteme göre YÖK, Yatay Geçiş Sistemi kapsamında, başarı sıralaması şartı istiyor. Söz konusu kişiler; her gün gerek YÖK’e dilekçe vererek, gerek sosyal medyadan örgütlenerek başarı sıralaması şartının kaldırılmasını talep ediyor. Bu duruma özellikle, YKS’ye girenler tepki gösterirken, Türkiye’de Tıp ve Hukuk bölümlerini kazanamayanların bu yolu tercih ettiği, dolayısıyla yatay geçişten bekledikleri karşılığı alamayacakları belirtiliyor.

BAZI TRANSKRİPTLER DÜZMECE

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Yatay geçiş fırsatı yakalamak isteyenlerin bazıları ise öğrenci bile değil. Ukrayna’daki okullara ait ne Öğrenci Giriş Kartı, ne de belgeleri var. Hatta bazıları işi bir adım öteye götürerek, sahte transkript düzenletmiş. Harkov’da yabancı öğrencilere sınav ve mülakat şartı olmaksızın tıp, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerde eğitim imkanı sunan Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi’nde, 500-2000 dolar arasında sahte transkript düzenleniyor. Savaş sonrası Ukrayna’yı terk eden bazı Türklerin, bu transkriptlerle YÖK’e yatay geçiş için başvurduğu ifade ediliyor.

2

YÖK ALARMA GEÇTİ

Şu ana kadar YÖK’e 4 binin üzerinde yatay geçiş başvurusu yapıldı. Ukrayna makamlarınca bildirilen transkript sahtekarlığını dikkate alan YÖK uzmanları, başvuru yapan öğrencilerden Türkiye’de YKS, uluslarası arenada geçerliliği olan SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, International Baccalaureat IB gibi sonuç belgelerini ibraz etmelerini istiyor. Son dönemde Çapa, Cerrahpaşa ve Hacettepe Tıp Fakültelerinde okuyan öğrenciler, Türkiye’de sınava girmeyen bu öğrencilerin ilgili fakültelere yerleştirilmesini haksızlık olarak yorumluyordu. YÖK kamuoyunda yüksek sesle dile getirilen bu durumun önlenmesi için var gücüyle çalışıyor.

SAVAŞ VARDI, ALELACELE ÇIKTIK

Ulaşılan bilgilere göre, Ukrayna’da eğitim gören bazı öğrencilerin, 2014 yılında gerçekleşen Kırım’ın ilhakını bahane ederek, geçtiğimiz yıldan bu yana yatay geçiş talebinde bulundukları ifade ediliyor. Savaş çıkmadan 4 ay öncesine kadar “Kırım işgal altında olduğu için biz yatay geçiş yapmak istiyoruz” diyerek çeşitli başvurular da yapıldı.

DURUMLARI TEYİT EDİLECEK

Bazı öğrenciler ise, “Savaş vardı, alelacele çıktık.” diyerek okudukları okula dair hiçbir evrak sunamadığını belirtiliyor. Bu noktada YÖK’ün Ukraynalı makamlarla temasa geçerek, çocukların durumunu teyit ettireceği ifade ediliyor. Bazı tıp fakültesi öğrencileri Karazin Üniversitesi’nin Rusya sınırına çok yakın olduğunu ve bölgedeki karışıklığın 8 yıldır devam ettiğini belirterek, bu bölgeye okumaya gidilmesinin mantıklı olmadığını da ifade ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular ne zaman gelecek? 12 Nisan 2022 SalıSular ne zaman gelecek? 12 Nisan 2022 Salı
Son dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildiSon dakika: Karadeniz'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlarRusya-Ukrayna savaşının kazananı ABD mi? Çin'den çarpıcı açıklama: Kargaşadan faydalanıp ucuza alıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Türkiye'de bir ilk! Kilosu 3 bin lira... Müthiş gelir sağlıyor!

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Savaşın seyri değişiyor! Ukrayna'dan kimyasal saldırı iddiası

Savaşın seyri değişiyor! Ukrayna'dan kimyasal saldırı iddiası

Biden duyurdu! ABD'de satışı yasaklanıyor

Biden duyurdu! ABD'de satışı yasaklanıyor

Dehşet anları! Kucağında çocuğu olan kadına acımasızca saldırdılar

Dehşet anları! Kucağında çocuğu olan kadına acımasızca saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.