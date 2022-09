Yolculuklarda yer kaplamadığı için tercih edilen seyahat boy kişisel bakım ürünleri

Kişisel bakım ürünleri, seyahate çıkarken yanımızda mutlaka olması gereken ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlerin seyahat boylarının üretilmiş olması büyük kolaylık sağlıyor. Çantalarda gereksiz yer kaplayan çok kullanımlık ürünler yerine daha az miktarlara sahip ürünleri tercih etmek, her zaman doğru bir seçim oluyor. Seyahat, plaj ya da kol çantanız için sevdiğiniz ürünlerin minik boylarını tercih edebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Ağız ve diş sağlığınız için: Colgate Seyahat Seti Optic White Anında Beyazlık Beyazlatıcı Diş Macunu 20 ml + Yumuşak Diş Fırçası

Colgate Seyahat Seti Optic White Anında Beyazlık Beyazlatıcı Diş Macunu 20 ml + Yumuşak Diş Fırçası, her an her yerde ağız ve diş hijyeninizi aksatmamanız için özel olarak üretiliyor. Rahatça yanınızda taşıyabileceğiniz 20 ml boyutundaki diş macunu ve katlanabilir diş fırçası, özellikle seyahatlerde epey kolaylık sağlıyor. Koruma kabı gerektirmeyecek şekilde tasarlanan diş fırçası, hem yer işgal etmemesi hem kendinden korumalı yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ürünleri kullandıktan sonra özel olarak tasarlanan şeffaf paketine koyarak muhafaza edebilirsiniz. Seyahat çantalarının olmazsa olmaz ürünü olan bu sete mutlaka şans vermelisiniz.

2. Temiz ve parlak saçlar: Pantene Onarıcı ve Koruyucu Bakım Şampuanı - Seyahat Boyu 75 ml

Seyahat çantalarında fazla yer işgal eden bir bakım ürünü de muhtemelen şampuanlar olur. Pantene Onarıcı ve Koruyucu Bakım Şampuanı - Seyahat Boyu, bu sorunu ortadan kaldırmak için üretilir. Ürün, saçlarınıza gereken özeni gösterirken aynı zamanda yer sorunundan sizi kurtarır. Aktif Pro-V Besin Maddeleri takviyesi yapan şampuan, saçlarınızı nazikçe temizler. Taşıma rahatlığı sunan ürünü seyahatlerinizde kullanarak saçlarınız için gerekli olan hijyeni ve bakımı sağlayabilirsiniz. Tatil ya da iş seyahatiniz için çanta hazırlığı içerisindeyseniz bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

3. Her daim bakımlı görünen saçlar için: Urban Care Seyahat Boy Yoğun Keratin içeren Onarım ve Parlaklık Veren Saç Bakım Kremi

Denizin tuzu, güneşin yakıcı etkisi derken tatildeyken saçlar epey yıpranabiliyor. Evinizden uzaktayken saç bakımınızı ihmal etmemeniz için özel olarak üretilen Urban Care Seyahat Boy Yoğun Keratin içeren Onarım ve Parlaklık Veren Saç Bakım Kremi, içeriği ile saçlarınıza gerekli bakımı sağlar. Günlük kullanım için uygun olan ürünün, saç boy ve uçlarına uygulandıktan sonra durulanması önerilir. Seyahat boyu olması sayesinde yanınızda rahatlıkla taşınan ürün, yoğun hasar onarımı ve parlaklık vadeder. Saç bakımına özen gösteren kişilerin tercihi olan bu ürünü siz de çantanızda bulundurarak saçlarınıza gereken özeni gösterebilirsiniz.

4. Sağlıklı ve bakımlı görünen bir cilt: Sephora Kit Voyage Travel Kit - Seyahat Boy Cilt Bakım Seti

Cildine her daim özen gösterenlerin tatilde severek kullanabileceği Sephora Kit Voyage Travel Kit - Seyahat Boy Cilt Bakım Seti ile her an her yerde bakımlı ve ışıltılı bir cilde sahip olmanız mümkün. Ürün; bir adet nemlendirici, bir adet göz makyaj temizleyici ve bir adet cilt bakım toniğinden oluşur. Ayrıca setin içerisinde yer alan pamuklu uyku maskesi, markanın hediyesi olarak bulunur. Taşınabilen mini set ile cilt bakımınızı seyahatlerinizde de rahatlıkla sürdürerek bakımlı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmaya ne dersiniz?

5. Güneşin zararlı etkilerine karşı: Garnier Ambre Solaire Seyahat Boyu Koruyucu Süt Spf 30

Özellikle güneşli yaz günlerinde dışarı çıkarken güneş kremini kullanmayı aksatmamak gerekiyor. Sadece plajlarda ya da havuz değil, günlük yaşamda da cildinizi güneşin zararlı etkenlerinden korumanız önem taşıyor. Yanınızda rahatça taşıyabilmeniz için özel olarak üretilen Garnier Ambre Solaire Seyahat Boyu Koruyucu Süt Spf 30 ile gün ihtiyaç duyduğunuz her an güneşin olumsuz etkilerinden cildinizi koruyabilirsiniz. Seyahat boyu ile plaj çantanızda fazla yer kaplamadan taşıyabileceğiniz ürün, etkili formülü ile ön plana çıkıyor. Siz de Garnier markalı güneş koruyucu sütünü tercih ederek cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilirsiniz.

6. Cildinizin ihtiyaç duyduğu özel bakım: Dalan d'Olive Zeytinyağlı Seyahat Seti

Zeytinyağı içeren şampuan, saç bakım kremi, katı sabun, vücut losyonu, el ve vücut kreminden oluşan Dalan d'Olive Zeytinyağlı Seyahat Seti; kişisel bakımınızı seyahatlerinizde de aksatmamanızı sağlar. Özel üretim olan set, her an ve her yerde saç ve cilt bakımınızı aksatmamanız için üretilir. Böylece zeytinyağının nemlendirici etkisini seyahatteyken gün boyu saçlarınız ve cildinizde hissedebilirsiniz. Seyahat çantanız için setteki ürünleri çok seveceğinize eminiz. Ayrıca sette bulunan el kremini günlük yaşamınızda da kol çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

7. Bronzlaşırken cildinizi koruyun: Eda Taşpınar Seyahat Boy Set - Mini - 50 Ml - Bronzlaştırıcı Koruyucu Yağ

Seyahat ya da plaj çantalarının daimî sorunlarından biri, yanınıza almak istediğiniz plaj bakım ürünlerini sığdırabilmek oluyor. Özel üretim olan Eda Taşpınar Seyahat Boy Set - Mini - 50 Ml - Bronzlaştırıcı Koruyucu Yağ, bu soruna çare olmak için kullanıcıya sunuluyor. Rahat taşınabilir boyu ile tatillerde her zaman yanınızda olan ürün, sağlıklı bir bronzlaşma süreci yaşamanıza yardımcı oluyor. Yağın içeriğindeki doğal bronzlaştırıcılarla dengelenmiş koruyucu filtreler, sağlıklı ve bronz bir cilt sağlıyor. Argan yağı ise cildin yaşlanmasını engelliyor.