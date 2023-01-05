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  4. Yolda yürürken fark etti, görür görmez telefona sarıldı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Yolda yürürken fark etti, görür görmez telefona sarıldı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

05.01.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki bir görüntü gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir işletmenin vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde farenin gezdiği görüldü. İşletmeye 1295 lira ceza kesilirken, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Olay, Tekirdağ Çerkezköy'de meydana geldi. Bir işletmenin vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde farenin gezdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler, işletmeye para cezası kesip eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öztrak Caddesi'nde gece yürüyen bir kişi, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin önünden geçerken vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezdiğini fark etti.

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Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.

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PARA CEZASI KESİLDİ

Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yeri hakkında tutanak hazırladı.

Kaynak: AA

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Tekirdağ fare

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