Yolunuzu aydınlatacak gezi kitapları olmadan seyahate çıkmayın!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte daha fazla seyahat ediyoruz. Yurt içi veya yurt dışı pek çok noktaya seyahatler gerçekleştirirken, sosyal medyada veya arama motorlarında gideceğimiz yerlerin özelliklerini araştırırken buluyoruz kendimizi. Fakat bu kaynaklar, bir noktaya kadar ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Gezip gördüğümüz yerlerin tarihini, sosyo-kültürel yapısını ve farklı zenginliklerini öğrenmek için Seyyahların kaleminden çıkan gezi kitapları ise tüm sorularımıza cevap üretiyor. Bu nedenle, seyahatleriniz sırasında okuyabileceğiniz kitapları sizler için bir araya getirdik.

1- Birbirinden öğretici yol hikayeleri

Dünyayı gezerken hikayelerini anlatmayı seven Rotasız Seyyah’ın anıları ve gezi notlarını içeren, iki serilik kitabın ikincisi; “Rotasız Seyyah Yol Hikayeleri 2” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Başka kültürleri yakından tanıyın

Seyahatnameler gezginlerin yol anılarını içerir. Fakat gezginler yalnızca anılarını değil gezdikleri yer hakkında kültürel ve coğrafi değerleri de anlatırlar. Bu kitaplar sayesinde kilometrelerce yol gitmeden öğrenebileceğiniz bilgilerin sınırı yoktur.

Marco Polo’nun “Seyahatname” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- İlber Ortaylı ile dünyayı farklı bir pencereden göreceksiniz

Orta Asya, Kafkaslar, Avrupa bu kitapta her coğrafyadan enstantaneler bulmak mümkün. İlber Ortaylı “Seyahatname”sine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Atlantik okyanusu ve Amerika maceraları ufkunuzu açacak

Okyanus ötesine merakınız varsa kaçırmamanız gereken bilgilere sahip eğlenceli kitap okuyanlara kaliteli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Küçük bir kız çocuğunun maceralarını çocuklarınızla vakit geçirmek için birlikte okuyabilirsiniz.

Sadun Boro’nun “Fora Yelken” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Kopenhag sokaklarında dolaşın

Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve kültürünü içeren evleri ve mimarisi hakkında da bilgiler bulabileceğiniz kitapla sokakları, müzeleri, anıtsal mekanları keşfetmeniz mümkün.

Kopenhag Rehberine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Tarihi ve kültürel değerleriyle İstanbul’u keşfe çıkın

Saffet Emre Tonguç’un dilinden İstanbul ve kültürüne dair güzelliklerini öğrenebileceğiniz “Kanatlarımda İstanbul” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Doğu Ekspresi ile doğunun güzelliklerini yakından tadacaksınız

Doğu kültürüne ilgi duyanların elinden düşürmeyeceği John Dos Passos’un “Doğu Ekspresi” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- İstanbul’a dair her şey…

Şehrin güzelliklerini, kültürel ve sosyal özelliklerini bir araya getiren mimarinin en güzel örneklerini fotoğraflarla sunan “İstanbul Hakkında Her Şey” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Bu toprakların tarihi mirasları ile tanışın

Çeşitli deniz ve kara yolculuklarına eşlik edin bu coğrafyaların manevi ve kültürel zenginlikleri ile tanışın. “Türkiye’nin Batı Kıyıları: Ege ve Akdeniz Kıyılarında Yolculuk” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Seyahat onun işi... :)

Ayhan Sicimoğlu'nun sempatik üslubunu, mutfak tarihi ve tabiatı üzerindeki sürükleyici renkli anlatımını hepimiz biliyoruz. O, artık hayatımızın bir parçası oldu. Sicimoğlu “Kargadan Başka Kuş Tanımam”da sizleri, Kuzey Akdeniz'e, Adriyatik limanlarına, Yunanistan'a, Ege adalarına götürüyor.

Ayhan Sicimoğlu’nun “Kargadan Başka Kuş Tanımam” kitabına BURADAN ulaşabilirsiniz.



