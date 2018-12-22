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YPG/PKK'lılar Avrupa'yı DEAŞ'la tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lılar Avrupa'yı DEAŞ'la tehdit etti

PARİS (AA) - ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından YPG/PKK'lı teröristler, Avrupa'yı serbest bırakmayı planladıkları DEAŞ'lı teröristlerle korkutarak destek bulmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme emri vermesiyle şaşkına dönen YPG/PKK'lı teröristler, koruyucu bulma arayışına girdi. Bir yandan Beşşar Esed rejimine kendilerini koruma çağrısı yapan teröristler, diğer yandan da Avrupa ülkelerini etkilemek istiyor.

Bu kapsamda SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan İlham Ahmed ve Riad Dirar Suriye'de askeri bulunan ve şimdilik kalmaya devam edeceğini açıklayan Fransa'yı ziyaret etti.

- Macron kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan randevu isteyen ancak danışmanlarıyla görüşebilen YPG/PKK'nın elebaşları, sonrasında yaptıkları açıklamalarda doğrudan tehdit dili kullandı.

Ahmed, Le Monde gazetesinde yer alan açıklamasında, "Muhataplarımıza ABD’nin Suriye’den çekilmesinin sonuçları konusundaki korkularımızı ilettik ve onlarla bunun DEAŞ'a karşı mücadeledeki yıkıcı sonuçlarını incelemek istedik." ifadesini kullandı.

- "Artık hapishanelerimizi kontrol edemeyeceğiz"

Fransa'nın Suriye'de kalmasını istediklerini ancak ABD'nin çekilmesinin Fransa'nın da ayrılmasına yol açacağını bildiklerini belirten Ahmed, Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı destek isteyerek, şöyle devam etti:

"Artık cezaevlerimizi kontrol edemeyeceğiz ve Fransa dahil Batı ülkeleri adına orada tuttuğumuz yüzlerce DEAŞ'lının kaçması gibi bir durumdan korkmak zorunda kalacağız. Müttefiklerimiz anlamalı ki çekilmelerinden dolayı topraklarımızı kaybedersek yabancı teröristleri beraberimizde götüremeyiz."

- DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmayı planlıyorlar

Ahmed, her ne kadar DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalma ihtimalini olası toprak kaybına bağlasa da ABD'nin çekilme kararının hemen ardından YPG/PKK'lı teröristler, hapishaneleri açmayı değerlendirmeye aldı.

New York Times gazetesinin haberine göre, YPG/PKK'lılar, geçen çarşamba toplanarak, ellerinde tuttukları bin 100 DEAŞ'lı terörist ile onların 2 bin 80 yakınını serbest bırakmayı görüştü. YPG böyle bir görüşme olduğunu yalanlasa da DEAŞ karşıtı koalisyondan yetkililer iddiayı doğruladı.

- Elleri boş döndü

YPG/PKK'lılar, bir yandan DEAŞ'lı mahkumları serbest bırakmayı gündemlerine alıp diğer yandan Avrupa'yı bunun ihtimali ile korkutarak koruyucu bulmaya çalışsa da "somut sonuç" elde edemedi.

Aynı açıklamada Ahmed, "Onlar (Fransızlar) diplomatik düzeyde çaba göstereceklerini söylediler. Ancak somut bir şey yok." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Fransa PKK PYD Suriye YPG

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