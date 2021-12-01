Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Beyaz eşya alışverişi yaparken performans, enerji verimliliği, tasarım ve fiyat gibi kriterler ön plana çıkar. Yiyecek ve içeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlayacak kaliteli bir buzdolabı almak için de bu faktörlere dikkat etmek gerekir. Bu sebeple "En iyi buzdolabı hangisi?" sorusuna bir cevap aramadan önce "Buzdolabı özellikleri nasıl olmalı?" konusuna değinmekte fayda var.

Buzdolabı alırken nelere dikkat etmelisiniz?

"Hangi marka buzdolabı almalıyım?" diye merak ediyorsanız bu seçimi yaparken öncelikle nasıl bir buzdolabına ihtiyacınız olduğunu belirlemenin size çok yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Buzdolabı çeşitlerini incelediğinizde tek kapılı, çift kapılı ve gardırop tipi olmak üzere temelde üç farklı model olduğunu görebilirsiniz:

Mutfağınız geniş değilse ve yüksek saklama kapasitesine ihtiyacınız yoksa tek kapılı bir buzdolabı sizin ihtiyacınızı karşılayacak alternatif olabilir.

Çift kapılı buzdolapları; uzun yıllardır aşina olduğumuz dondurucunun genellikle üst bölümde, soğutucunun ise alt bölümde olduğu klasik modeller diyebiliriz. Bu buzdolaplarının iç hacimleri modelden modele değişiklik gösteriyor. Siz de ihtiyaç duyduğunuz kapasiteye göre bir ürün seçebilirsiniz.

Son yıllarda özellikle reklamlarda sıklıkla karşımıza çıkan gardırop tipi buzdolaplarının geniş saklama kapasitesinin yanı sıra bir diğer önemli özelliği de dondurucu ve soğutucunun yan yana olması. Ancak gardırop tipi bir buzdolabı seçecekseniz mutfağınızın ölçülerini dikkatli bir şekilde hesaplamanız gerektiğini hatırlatalım.

Buzdolabı seçimi yaparken değerlendirilmesi gereken özelliklerden biri de tasarım. Hem mutfak mobilyalarınıza hem diğer beyaz eşyalarınıza uyum sağlayacak bir model seçerek zevkli bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.

Şimdi dilerseniz gelin, hep birlikte ihtiyacınıza cevap verebilecek en iyi buzdolabı alternatiflerini inceleyelim.

1. Hem şık hem yüksek performanslı bir buzdolabı arayanlara...

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İşlevsel ve tasarruflu bir buzdolabı arıyorsanız beyaz eşya kategorisinde adını sıkça duymaya başladığımız Altus markasının bu modeli, sizin için en iyi buzdolabı tavsiyesi olabilir. Altus'un çift kapılı modeli, A+ enerji sınıfında yer alıyor. Gelişmiş dondurma ve soğutma özellikleriyle öne çıkan bu model, az enerji sarfiyatı ve yüksek performans beklentinizi karşılayabilecek şekilde üretiliyor. Modern iç ve dış tasarımıyla dikkat çeken bu buzdolabı, LED ışıkları ile buzdolabının her noktasını fazla sıcaklık yaymadan rahatlıkla aydınlatabiliyor. NoFrost soğutma sistemiyle buzdolabında sakladığınız gıdalar için ideal nem ve sıcaklığı sağlıyor. 139 litre kapasiteli dondurucu bölümü, dondurmak istediğiniz gıdalarınızı son derece hızlı bir şekilde soğutuyor. 426 litre hacimli soğutma bölümü, gıdalarınızın saklama ömrünü uzatıyor. Buzdolabının geneline kıyasla daha düşük bir sıcaklığa sahip olan 32 litre hacimli kahvaltılık bölümü ise süt, şarküteri ve kısa süre içerisinde tüketeceğiniz et ürünleri için uygun bir saklama ortamı sunuyor.

Altus markasının AL-376 EIY A+ modelini incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

2. Sebze ve meyvelerin saklama ömrünü uzatmak isteyenlere...

En iyi buzdolabı arayışınız için beyaz eşya kategorisinin önde gelen markası Profilo'nun BD5126WFXN modeli sizin için iyi bir alternatif olabilir. Profilo'nun üstten donduruculu bu modeli, 522 litrelik toplam hacmi ile sizin ve ailenizin buzdolabı ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahip. F enerji sınıfında yer alan bu buzdolabının yıllık enerji tüketimi 333 kWh. Bu ürünün NoFrost teknolojisi, hem zaman hem enerji israfına sebep olan çözdürme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. ExtraFresh çekmeceleri ise sebze ve meyvelerinizi çok uzun bir süre taze bir şekilde saklayabiliyor. LED ışıkları, buzdolabının içini etkili bir şekilde aydınlatarak aradığınız her şeyi kolaylıkla bulmanızı sağlıyor. Yüksekliği ayarlanabilir ön ayakları ve tekerlekli arka ayakları sayesinde dilediğiniz gibi konumlandırabileceğiniz bu buzdolabı, 193 x 70 x 80 cm ölçülerine sahip.

Profilo markasının NoFrost özellikli buzdolabı modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Çift kapılı krom modelleri sevenlere...

En iyi buzdolabı markaları demişken Siemens markasından bahsetmezsek olmaz. Siemens'in KG76NAIFON modeli, alttan donduruculu çift kapılı bir buzdolabı. 578 litrelik toplam hacmiyle ailenizin gıda saklama ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bu buzdolabı, 186 x 75 x 84 cm ölçülerine sahip. EasyAccess cam rafları ile içindeki her şeyi rahatlıkla görebilmenizi sağlayan bu buzdolabının LED ışıkları da dolabın içini eşit bir şekilde aydınlatıyor. Buz oluşumuna karşı koruma sağlayan NoFrost teknolojisi, sizi çözdürme zahmetinden de kurtarıyor. Süper dondurma özelliği ile yeni eklenen gıdaları hızlı bir şekilde dondurabilen bu buzdolabı, HyperFresh çekmecelerinin nem kontrol mekanizması ile sebze ve meyvelerinizin saklama ömrünü uzatıyor.

Siemens'in A+ enerji sınıfında yer alan bu buzdolabını incelemek için buraya tıklayın.

4. Mutfağına güzellik katacak bir buzdolabı arayanlara...

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Saklama ve dondurma ihtiyacınızı karşılayabilecek en iyi buzdolabı arayışınız için Sharp markasının 556 litre kapasiteli SJ-XG69G-SL bu modeli, sizin için iyi bir alternatif olabilir. Cam yüzeyi ile mutfağınıza estetik bir dokunuş yapacak bu model, A++ enerji sınıfında yer alıyor. Dondurucu bölümü üst, soğutucu bölümü ise alt kısımda bulunan bu model; Ag+ Nano Koku Tutucu Paneli ile buzdolabının içinde oluşabilecek kötü kokuların, Plasmacluster İyon Sistemi sayesinde ise küf oluşumunun önüne geçiyor. Dış kısmında bulunan kontrol paneli ile kullanım kolaylığı sunan bu modelin ölçüleri ise 187 x 82 x 74 cm.

Sharp markasının bu şık ve işlevsel modelini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

5. Dondurucu bölümü altta olan buzdolabı modelleri ilgisini çekenlere...

Buzdolabı arayışınız için ev elektroniğinin sevilen yerli markası Vestel'in krom renkli NFK37001 G modeli de hoş bir alternatif olabilir. F enerji sınıfında yer alan ve yıllık enerji tüketimi 313 kWh olan bu buzdolabı, sessiz çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Vestel'in bu buzdolabı modeli, kokuları birbirine karıştırmayan sistemi ile daha ferah bir ortam sağlıyor. Değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliği sayesinde kolay bir kullanım imkanı sunan bu buzdolabı, ayarlanabilir ve dayanıklı temperli cam raflarıyla da dolabın içini ihtiyacınıza göre organize etmenize olanak tanıyor.

Vestel markasının kokuları filtreleyen modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. İdeal nem seviyesi ve tazelik arayanlara...

"Piyasadaki en iyi buzdolabı hangisi?" sorusunun cevabını merak ediyorsanız Samsung'un Twin Cooling teknolojisi ile gıdaları ideal nem seviyesinde uzun süre taze bir şekilde saklayabilen RB56TS754SA isimli bu modeli aradığınız ürün olabilir. Samsung'un krom renkli ve çift kapılı bu modelinde dondurucu bölüm alt kısımda, soğutucu bölüm ise üst kısımda yer alıyor. Değiştirilebilir kapı yönü özelliği sayesinde mutfağınıza rahatlıkla uyum sağlayacak bu buzdolabı, temperli camdan üretilen güvenli ve sağlam rafları ile dikkat çekiyor. Yıllık enerji tüketimi 350 kWh olan bu buzdolabı, F enerji sınıfında yer alıyor.

Sessiz çalışan Samsung marka buzdolabını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

7. Çok da büyük olmayan bir buzdolabı arayanlara...

Buzdolabı ihtiyacınız için derin dondurucularıyla dikkat çeken Uğur markasının UES 273 D2K isimli ve çift kapılı modellerine de göz atabilirsiniz. 204 litrelik net hacme sahip bu model, çok kalabalık olmayan ailelerin gıda saklama ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. F enerji sınıfında yer alan bu buzdolabının yıllık enerji tüketimi 221 kWh. Üst bölümde bulunan dondurucu -18 ile -25 derece aralığında, alt kısımda yer alan soğutucu ise +1 ile +10 dereceleri arasında çalışıyor. Elektrik kesintisinde 15 saatlik koruma süresi bulunan bu buzdolabı, ekstra ısı yaymayan LED sistemi ile dolabın her bölümünü aydınlık tutabiliyor.

Uğur markasının sade bir tasarıma sahip olan buzdolabı modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Geniş bir saklama kapasitesi isteyenlere...

Düşük enerji tüketimi yapan ve yüksek performanslı buzdolabı arayışınız için Profilo'nun BD3076IFAN modeli de sizin için iyi bir seçenek olabilir. Profilo'nun A+++ enerji sınıfında yer alan bu çift kapılı modeli, yıllık 335 kWh enerji tüketimi ile enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Beyaz eşya kategorisinin önde gelen markası Profilo'nun bu modeli, toplam 578 litrelik hacmiyle ailenizin gıda saklama ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. ExtraFresh tazelik sistemiyle yiyeceklerinizin ömrünü uzatan bu buzdolabı, AirFresh koku filtresiyle de kokuların birbirine karışmasını önlüyor.

Profilo'nun son derece sessiz çalışan bu modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Gardırop tipi buzdolabı sevenlere...

Özellikle geniş ailelerin tercih ettiği gardırop tipi buzdolapları sizin de ilginizi çekiyorsa Silverline markasının R12051b02 isimli ve dört kapılı bu modeline göz atabilirsiniz. Markanın asil rengi ve şık tasarımıyla öne çıkan bu modelinde dondurucu bölümü alt kısımda yer alıyor. 6 çekmeceli dondurucu bölümü ve geniş soğutucu bölümü ile yüksek bir saklama kapasitesi sunan bu model, NoFrost teknolojisi ile buzlanmanın önüne geçerek sizi hem zaman hem enerji israfına sebep olan çözdürme işleminden kurtarıyor. A+ enerji sınıfında yer alan bu model, son derece sessiz çalışma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Silverline markasının gardırop tipi buzdolabını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

10. "Meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalsın." diyenlere...

Kalabalık ailenizin gıda saklama ihtiyacını karşılamak üzere bir buzdolabı arayışındaysanız ve gardırop tipi ürünler ilginizi çekiyorsa Samsung markasının modern ve şık tasarımlı, krom renkli bu modeli aradığınız alternatif olabilir. Samsung'un bu ürünü, Twin Cooling Plus teknolojisi ile gıdaların nemini ve tazeliğini uzun süre koruyor. Dijital inverter kompresörü ise soğutma ihtiyacına göre hızı otomatik olarak 7 farklı seviyede ayarlayabiliyor. Böylece bu cihaz; enerji tüketimini en aza indiriyor, sesi minimum seviyede tutuyor ve yıpranmanın önüne geçerek uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Yalnızca bir düğmeyle hızlı soğutma sistemini devreye sokabileceğiniz bu model, yiyecek ve içeceklerinizi dondurmak için de ideal bir buzdolabı. 488 litrelik iç hacmiyle geniş bir saklama kapasitesi bulunan bu model; temperli camdan üretilmiş dayanıklı cam rafları, çok bölmeli dondurucu ve soğutucu bölümleri ile yiyeceklerinizi dilediğiniz şekilde yerleştirmenize imkan sunuyor. F enerji sınıfında yer alan bu buzdolabının yıllık enerji tüketimi 350 kWh.

Samsung'un çift kapılı ve üstün teknolojili bu modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

11. Buzdolabında da tercihini siyahtan yana kullananlara...

Yüksek performansına rağmen enerji tüketimi düşük olan bir buzdolabı arayışındaysanız ve siyah renkli ürünler hoşunuza gidiyorsa Sharp markasının bu modeli sizin için hoş bir alternatif olabilir. Soğutucu bölümü 394 litre, dondurucu bölümü ise 162 litre olan bu model; toplamda 556 litrelik kapasitesiyle geniş ailelerin gıda saklama ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte bir buzdolabı. J-Tech Inverter teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi ile yüksek performans sergileyen bu model, Plasmacluster İyon Sistemi ile hijyenik bir kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca dolabın iç ısısını sabit tutarak enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor. A++ enerji sınıfında yer alan bu buzdolabının yıllık enerji tüketimi 325 kWh. Üzerinde bulunan kontrol paneli ile sıcaklık ayarlarını rahatlıkla yapmanızı sağlayan bu model, kapı açık kaldığında sizi uyaran alarmıyla da dikkat çekiyor. Sharp markasının 187 x 82 x 74 cm ölçülerindeki bu şık modeli için biraz geniş bir yere ihtiyacınız olabileceğini hatırlatalım.

Sharp markasının siyah renkli metal buzdolabı modelini incelemek için buraya tıklayın.

12. Beyaz eşyalar söz konusu olduğunda sıra dışı tasarımlardan yana olanlara...

Yüksek performans ve düşük enerji tüketiminin yanı sıra şık görünümlü bir buzdolabı arıyorsanız Siemens'in KG56NQEF0N adını verdiği siyah seramik görünümlü bu modeli sizin için şık bir seçenek olabilir. Siemens'in buz oluşumuna karşı koruma sağlayan NoFrost özellikli buzdolabı modelinin dondurucu bölümü alt kısımda, soğutucu bölümü ise üst kısımda bulunuyor. Şık tasarımı ile göze hitap eden, Ceramic Marble Light ve Ceramic Black olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan bu model; Hyperfresh çekmecelerinde bulunan nem kontrol mekanizması sayesinde sebze ve meyvelerinizi çok daha uzun süre taze bir şekilde saklıyor.

Klasik beyaz eşya algısını yıkacak bu çarpıcı modeli buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

13. Beyazdan vazgeçemeyenlere...



"Ben klasikten hiç şaşmam!" diyenlerdenseniz yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimli buzdolabı ihtiyacınızı karşılayacak ürün, Altus markasının ALK-474 N isimli modeli olabilir. Dondurucu kısmı altta yer alan bu buzdolabı, kombi tipi tasarımı ile pratik bir kullanım sunuyor. Üst bölümde ve göz hizasında bulunan soğutucu bölmesi, günlük kullanım için ihtiyacınız olan yiyecek ve içeceklere kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. A+ enerji sınıfında yer alan bu buzdolabı, düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu cihaz, 580 litre soğutucu ve 97 litre dondurucu hacmiyle gıdalarınız için geniş bir saklama alanı sunuyor. Elektronik kontrol sistemi ile cihazın soğutucu derecesini kolaylıkla takip edebileceğiniz bu cihaz, LED ışıkları ile dolabınız için yeterli bir aydınlatma sunuyor.

Altus markasının bu modelini incelemek için buraya tıklayın.

