Yükselen Başak Burcu Özellikleri

Yükselen burcu Başak olanlar mütevazi kişilikleri ile tanınan yegane insanlardır. Stratejik düşünme konusunda usta olan yükselen Başak burcu insanları pratik zekaları ile ön plana çıkarlar. Her zaman şık ve bakımlı görünürler. Disiplin hayatlarının her alanında önemlidir. Detaylara önem veren Başaklar için resmin bütününü görmek zordur. İnce eleyip sık dokunmak onların fıtratında vardır. Temizlik konusunda oldukça hassas olan Başak burçlarının en sevdiği çiçekler zambak, açelya, menekşe ve lavantadır. Uğurlu taşları ise mavi zebercet, yeşim, kalsedon, mavi safir ve mavi kristaldir. Araştırmacı kişilikleri ile olayları çözümleme konusunda üstlerine yoktur. Bir dedektif edasıyla olayları aydınlatır ve kendileri için gerekli olan bilgiyi kısa sürede edinirler. Mantıklarıyla hareket eden Başakların hayatında duygusallık çok geri plandadır. Yükselen Başak Kadını İnce, uzun ve narin bir görünüme sahip olan Başak kadınları adeta bir kuğu gibi süzülürler. Sorumluluk bilinciyle hareket eden Başak kadınları her zaman kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirirler. Zaman konusunda oldukça dakik ve hızlı oldukları söylenebilir. Fazlasıyla titiz olan Başak kadınları evleri temiz olsa da sürekli pis olduğunu düşünerek temizleme ihtiyacı duyarlar. Hijyen konusuna öyle takıntılıdırlar ki neredeyse elmayı bile çamaşır suyuna yatırıp öyle yerler. Finansal konularda oldukça tutumlu olduklarını söylemek yanlış olmaz. Kesinlikle savurgan bir yapıları yoktur. Yükselen burcu Başak olan kadınlar, mesafelidir ve soğuk görünüşleri yüzünden onları elde etmek zordur. Her zaman ölçülü tavırlar sergilerler. Yemek yerken, bir şeyler içerken, konuşurken hatta düşünürken bile ölçülü ve tedbirli davranırlar. Başak kadınlarının bilinçsiz bir şekilde dağıttığını görmek pek mümkün değildir. Tutucu ve geleneklerine bağlı olan yükselen Başak kadınları için aşk ve flört konuları da büyük bir muammadır. Çocuksu kaprisler onlara göre değildir. Her zaman net ve mantıklı olan Başak kadınlarının hayatına girecek olan kişi de en az onlar kadar mantıklı, olgun, entelektüel, kültürlü ve zeki olmalıdır. Her ne kadar soğuk görünseler de oldukça zeki espriler yaparak etraflarındakileri etkilemeyi başarırlar. Gizemli görünüşleri oldukça çekicidir. Arkadaş çevresi tarafından çok sevilen yükselen Başak kadınları çok ketumdur ve sır saklamayı çok iyi bilirler. Evlilik değil kariyer peşindedirler ve adeta işkoliktirler. Gece gündüz demeden çalışabilirler ve bu durumdan asla şikayetçi olmazlar. Yükselen Başak kadınlarının oldukça dürüst bir kişilikleri vardır. Yalandan nefret ederler.

Yükselen Başak Erkeği Yükselen burcu Başak olan erkeklerin ilk dikkat çeken özellikleri fiziksel görünüşleridir. Bakımlı ve her zaman şık görünmek onlar için çok önemlidir. Özellikle saçlarına ayrı bir özen gösterirler. Gözleri küçüktür ancak etkileyici bakışlara sahiptirler. Karizmatik duruşlarıyla da kadınları etkilemeyi başarırlar. Düşüncelerini dile getirmeden önce mantık süzgecinden geçirir ve iyice özümsedikten sonra söylerler. Bu yüzden fikirlerine ve düşüncelerine çok güvenir ve inanırlar. Esprili yönleri ile etraflarındaki kişileri eğlendirmeyi iyi bilirler. Pratik bir zekaları vardır ve her zaman çözüm odaklı düşünürler. Eleştirmeye bayılırlar, bu yüzden girdikleri ortamlarda ağır eleştiri yapmaktan ve fikirleri karşısındakileri üzecek olsa bile açıkça dile getirmekten geri durmazlar. Ancak kavgaya meyilli bir yapıları yoktur. Dürüstlüğe önem verdikleri için arkadaşları tarafından sevilirler. Aile büyüklerine karşı saygıda kusur etmezler. Kontrolcü yapıları ile ipler her zaman kendilerinde olsun isterler. Bu durum kimi zaman ikili ilişkilerini zora sokar. Romantik oldukları söylenemez. Bu yüzden onlardan mum eşliğinde romantik bir akşam yemeği hazırlamasını ya da çiçek almasını beklemeyin. İlişkilerinin başlangıcında biraz çekingen ve ürkek davransalar da kısa süre sonra hiç beklenmedik bir şekilde açılırlar ve sevgi dolu bir aşık oluverirler. Ancak yine de özgür kişilikleri onların bir kadına bağlanmasını engeller. Gerçekten aşık olduklarını düşündükleri kadınlara kendilerini teslim ederler. Ancak doğru kişiyi bulmaları yıllar sürebilir.