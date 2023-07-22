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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür!

22.07.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da meydana gelen yangınlardaki yardımları için Türkiye'ye teşekkür etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür!

Yunan Başbakan Miçotakis, teşekkür mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

yangın

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina’ya varmıştı.

Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti. (AA)

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yangın Türkiye Yunanistan miçotakis

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