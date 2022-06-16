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Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

16.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan meselesinde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yunanistan'da hükümetin dış politikasına ilişkin tepkiler de artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir Yunan milletvekili hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçlamıştı. Son olarak Aleksis Çipras'tan Miçotakis hükümetine bir uyarı geldi. Çipras, Yunanistan'ın "Batı'nın ileri karakolu" haline geldiğini belirterek, "eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." dedi.

Yunanistan bir kez daha karıştı! Çipras'tan Miçotakis'e uyarı: "Eğer gerekirse..."

Yunanistan'da hükümete izlediği dış politika nedeniyle eleştiriler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Mera25 Partisi milletvekili Kleon Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini, izlediği dış politika nedeniyle eleştirmişti. Hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçlarken “Bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'tan Miçotakis hükümetine uyarı geldi. İşte tüm detaylar...

"BELİRSİZLİK VE GÜVENSİZLİK ORTAMI"

Yunanistan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (SEB) yıllık olağan genel kurulunda konuşan Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dış politikada izlediği yolun, Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti.

"BATI'NIN İLERİ KARAKOLUNA DÖNÜŞTÜK"

Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine, artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Çipras, "(Yunanistan) Doğu Akdeniz’in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkeziyken, Batı'nın ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse, kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız." diye konuştu.

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"EKONOMİK SONUÇLARI OLUMSUZ OLACAK"

Çipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğini belirterek, "Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden, ağır silahlar göndererek, Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız, maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor." dedi.

Yunanistan'da son yıllardaki hükümetlerin izlediği dogmaların, Miçotakis hükümetince değiştirildiğini dile getiren Çipras, "Komşularımızla karşıtlığımız sadece söylem seviyesinde kalsa, gerginlik artmasa bile, sonuçları ekonomi için de son derece olumsuz olacaktır, özellikle yazın." ifadesini kullandı. (AA)

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