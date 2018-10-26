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Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 02:13 | Son Güncelleme

Yunanistan'da saat 01.54'te 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 16.6 kilometre altında meydana gelen depremde hasar ve can kaybına ilişkin bilgi yok. Depremin merkez üssünün ülkenin batısındaki İyon Denizi olduğu bildirildi. Deprem Malta, İtalya, Libya ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Zakinthos Adası'nın 53 ülkenin batısındaki İyon Denizi olan deprem, 16,6 kilometre derinlikte kaydedildi.

Başkent Atina'da da hissedilen depremin, Malta, İtalya, Libya ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

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5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2. DEPREM

Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Yunan basını, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde hasarlara neden olduğunu yazdı.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin İtalya ile Yunanistan arasındaki İyon Denizi'nde TSİ 01.54'te yaşandığı aktarıldı.

(AA)

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