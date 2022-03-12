Yüzünüzdeki istenmeyen beyaz küçük noktalardan sizi kurtaracak ürünler

Yüzde oluşan küçük beyaz noktalar görüntüsü sebebiyle kötü hissettirebilir. Ancak doğru bakım ürünlerini kullanarak birkaç hafta içinde milialardan kurtulmak mümkün. Özellikle yaşlanma karşıtı ürünler, cilt döngüsünü destekleyerek lekelerin yok olmasına yardımcı oluyor. Siz de yüzünüzdeki beyaz küçük noktalardan mustaripseniz ve yok olmasını sağlayacak bakım ürünleri arıyorsanız bakım rutininize eklemeniz gereken ürünleri incelediğimiz yazımıza bir göz atabilirsiniz. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak ürünlerle tanışmaya hazır mısınız?

1. Pürüzsüz bir görünüm için Jiyu Yaşlanma Karşıtı Serum

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Makyaj ve cilt bakım ürünlerinin kalıntıları ciltte küçük beyaz noktaların oluşmasına neden olabilir. Miliaların kısa sürede yok olmasını sağlamak için glikolik asit içerikli bakım ürünleri kullanmalısınız. Jiyu Yaşlanma Karşıtı Serum, içeriğindeki glikolik asit sayesinde küçük beyaz noktaların yok olmasını sağlıyor. %97 salyangoz sıvısı formülüyle cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı yapıyor. Nemlendirici özelliği bulunan ürün, cilde canlı ve parlak bir görünüm kazandırıyor. Cilt lekelerini azaltıyor ve yüz tonunu eşitliyor. İçeriğindeki kolajen ile yüzünüzdeki ince çizgi ve kırışıklıkların azaltılmasına ve düzenli kullanımda yok olmasına yardımcı oluyor.

2. Miliaları yok eden Cyrene Retinol Serum

Yüzünüzde oluşan küçük beyaz noktalardan rahatsız mısınız? Cyrene Retinol Serum'un içreğinde bulunan retinol sayesinde milialardan kolayca kurtulabilirsiniz. Ürün; güneş ışınlarının yüzde yarattığı hasarları, yaşlanma belirtilerini ve kırışıklıkları azaltıyor. Cilt tonunuzu dengeleyen ürün, lekelerinizden kurtulmanıza ve pürüzsüz bir tene sahip olmanıza yardımcı oluyor. Mat ve solgun görünümden kurtarıp canlı ve parlak bir cilt görünümü elde etmenizi sağlıyor. Formülündeki kolajen ile cildi sıkılaştırırken aynı zamanda elastikiyetini de geri kazandırıyor. Bu sayede hem ışıltılı bir cilde hem daha genç bir görünüme sahip olabilirsiniz.

3. UV ışınlarından koruyan Bioderma Güneş Koruyucu

Uzun süre güneşe maruz kalmak beyaz küçük noktaların oluşmasına neden olabilir. Güneş ışınlarına karşı koruyucu krem kullanmak bu noktaların ortaya çıkmasını baştan önlemek için etkili bir yöntem. Bioderma Güneş Koruyucu, yüksek koruyucu özelliğiyle sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Böylece yüzünüzde milia oluşmasına engel oluyor. Tüm cilt tipleri için tercih edebileceğiniz ürün, su bazlı ve akışkan yapısıyla kolay sürülüyor ve ciltte leke bırakmıyor. Parlama yapmayan güneş koruyucu, cildinizde yağlı bir his uyandırmıyor. Kremden maksimum verim almak için güneşe çıkmadan en az yarım saat önce uygulamanız gerektiğini unutmayın.

4. Derinlemesine temizlik için Jeuvenile Tonik

Milialar yüzdeki makyaj kalıntılarından dolayı da oluşabilir. Milia probleminden mustaripseniz Jeuvenile Tonik ile bu dertten kurtulabilirsiniz. Ürün, formülünde bulunan glikolik asit ile beyaz küçük lekelerin yok olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca düzenli kullanımda lekelerin tekrarlamasını önlüyor. Günlük cilt bakımında kullanılabilecek ürün, gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini ve küçülmesini de sağlıyor. Cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlayan tonik, parlak ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Tendeki ölü hücreleri nazikçe temizliyor. İçeriğindeki özel aktifler sayesinde cildiniz daha ışıltı hale gelecek. Pürüzsüz bir yüze sahip olmanızı sağlayacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

5. Cilde elastikiyet kazandıran Bioaqua Snail Prime Krem

Gece uykuları cildin yenilenmesi için en uygun zaman. Bu nedenle küçük beyaz noktalardan kurtulmak için gece bakımına özen göstermek önemli. Zengin içeriğiyle cildinizi besleyen Bioaqua Snail Prime Krem, ten kuruluğunun giderilmesine yardımcı oluyor. Gece yatmadan önce kullanılan ürün, içeriğinde bulunan kolajenle yüzdeki ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Tene elastikiyet kazandırdığı için daha genç bir cilt görünümü elde edebilirsiniz. Glikolik asit sayesinde yüzde çıkan beyaz küçük noktaları iyileştirebilirsiniz. Tüm cilt tiplerine uygun olan ürün, parlak ve canlı bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak. Kremi cilt tarafından tamamen emilene kadar masajla uygulayarak en iyi sonucu elde edebilirsiniz.

6. İnce çizgileri azaltan Ocean Deboro Retinol Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi

Gözeneklerde biriken makyaj kalıntıları ve güneş ışınlarından kaynaklı olarak yüzünüzde çıkan beyaz küçük noktaları Ocean Deboro Retinol Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi ile yok edebilirsiniz. Kremin formülündeki retinol, cilt lekeleriyle mücadele ediyor. Cildin doğal nem dengesini koruyan ürün, kuruluğu önlüyor. E vitamini, yeşil çay, jojoba yağı, B5 vitamini ve hyalüronik asit gibi kaliteli içerikleri sayesinde cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sunuyor. Yüzdeki ince çizgilerin azaltılmasını sağlayan ürün, akne lekelerinden de kurtulmanıza yardımcı oluyor. Tüm ciltler için uygun krem, tüm yaşlanma belirtilerine karşı cildinizi destekliyor.

7. Hücre yenilenmesi sağlayan L'Oréal Paris Göz Kremi

Göz etrafında oluşan milialardan kurtulmak istiyorsanız L'Oréal Paris Göz Kremi'ni tercih edebilirsiniz. Formülünde bulunan pro-retinol sayesinde göz çevresindeki beyaz küçük noktalardan kurtulabilirsiniz. Cildin nemlenmesini sağlayan krem, göz etrafında belirginleşen çizgilerin azalmasına ve düzenli kullanımda yok olmasına yardımcı oluyor. Cildin kendini yenilemesini sağlayan ürün, düzenli kullanımda canlı ve parlak bir görünüm vadediyor. Cildin toparlayıp sıkılaştırdığı için erken yaşlanma belirtilerini en aza indiriyor. Bu sayede daha genç bir görünüm kazanabilirsiniz. Ürünü sabah ve akşam göz çevresine masaj yaparak uygulamanız yeterli.

8. Kolajen içeriğiyle Neutrogena Göz Kremi

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Belli bir yaştan sonra göz etrafında ince çizgiler ve kazayakları oluşmaya başlar. Ancak doğru ürünleri kullanarak yaşlanma belirtilerini azaltabilirsiniz. Neutrogena Göz Kremi, içeriğindeki retinol ve hiyalüronik asit ile göz çevresini yeniliyor. Bu sayede hücresel yıkım nedeniyle oluşan kazayağı görünümünün ve ince çizgilerin azalmasını sağlıyor. Ayrıca göz etrafında oluşan beyaz küçük noktaları gideriyor ve düzenli kullanımda noktaların bir daha çıkmasını engelliyor. Kolajen, cilde elastikiyet kazandırarak tenin kendini toplamasına yardımcı oluyor. Cilt bariyerini güçlendiren krem, nemi göz çevresine hapsederek canlı ve sağlıklı görünüm sağlıyor. Ürünü masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

9. Lekeleri yok eden Herbaderm Serum

Tüm ciltler için tercih edebileceğiniz Herbaderm Serum, cildinizi derinlemesine besleyerek siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı oluyor. %5 glikolik asit içeren ürün, makyaj kalıntıları ve güneş ışınlarından kaynaklanan beyaz küçük noktaların da giderilmesini sağlıyor. Cildin yenilenmesini destekleyen formülüyle kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltıyor. Yaşlanma karşıtı içeriğiyle size genç ve pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Yüzde oluşan geniş gözeneklerin küçülmesine yardımcı olan ürün, bütünüyle canlı ve ışıltılı bir cilt vadediyor. Sağlıklı bir cilde kavuşmanız için gereken desteği sunan serum, favori cilt bakım ürününüz olmaya aday.

10. Genç görünüm için INSTITUT ESTHEDERM Krem

İnce çizgiler ve kazayakları sizi rahatsız mı ediyor? Doğru ürünü kullanarak bu sorunlardan kurtulmak mümkün. Formülünde bulunan retinol ile INSTITUT ESTHEDERM Krem sizi bu dertten kurtarabilir. Cildin yenilenmesini sağlayan krem, ince çizgiler ve kazayaklarının azalmasına, düzenli kullanımda ise yok olmasına yardımcı oluyor. Miliaların iyileşmesi için de kullanabileceğiniz ürün, tenin parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Yaşlanma belirtilerini azaltan kremle daha genç görünebilirsiniz. Cildinizi temizleyin; yüz, boyun ve dekolte bölgesine kremi uygulayın. Ürünü sabah ya da akşam saatlerinde kullanabilirsiniz.