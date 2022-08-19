Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri başladı!

Nihayet alışveriş severlerin yüzünü güldürecek sezon sonu indirimleri başladı. Onlarca marka, binlerce ürününde %50'lere varan indirim yaptığını duyurdu. Yazı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde ilaç gibi gelen, keyfimizi yerine getiren büyük indirimlerden, beğendikleri ürünü sezonunda yüksek paralar ödeyip almak istemeyenler yararlanmaya başladı bile. Siz de sezon sonu indirimlerden yararlanmak isterseniz, ünlü markaların sizin için seçtiğimiz indirimli ürünlerine mutlaka göz atmalısınız.
Kullanıcı yorumları:
"Ürün tam bir harika. Tasarlayana, üretene, satana, getirene teşekkürler. Yaz için uygun, astarsız, fermuarlı iki büyük cebi var yanlarda. Kolları ribanalı ve pamuklu, likralı kaliteli bir kumaşı var. Fermuarı kolay bozulmayacak cinsten. Bedeniniz neyse tam onu alın, asla büyük ya da küçük kalıp değil. Muadillerine kıyasla fiyatı da makul. Şimdiden hayırlı olsun."
Kullanıcı yorumları:
"Çok güzel geniş, çok ince düşünülmüş bir çanta."
Kullanıcı yorumları:
"Eşime ve oğluma aldım kumaşı çok ama çok güzel."
Kullanıcı yorumları:
"İçi polar güzel ama aşırı kalın değil. Yine de sıcak tutar. Boydan çok uzun eşim S beden giymesine rağmen hafif bol oldu. Yorumlarda tam kalıp yazmasına aldandım."
Kullanıcı yorumları:
"Suwen ürünlerine genel olarak bayılıyorum.Bu sütyenin siyahını da almıştım.Oldukça rahat,alın aldırın."
Kullanıcı yorumları:
"Mükemmel. Çok rahat yok gibi. Bir beden büyük alınca rahatlığı çok daha iyi oldu bence. Sadece belden hafif potluk oluştu ama sorun teşkil etmedi benim açımdan. Sadece fazla elektriklenip içindeki şort eteği çekiyor, yapıştırıyor."
Kullanıcı yorumları:
"Harika bir ürün beklediğimden de kaliteli. İnce ve yumuşak olmasına rağmen sıcak tutuyor."
Kullanıcı yorumları:
"Almamak için hiç bir sebep yok,çok beğendim."
Kullanıcı yorumları:
"Bütün tatil başımdan çıkarmayacam, çok hoş bir ürün."
Kullanıcı yorumları:
"Bacak kısımlarında sıkıntı yok ancak bel kısmı baya dar. Belimin çok ince olmasının avantajını yaşadım da M beden aldım. Kalite ve görüntüye gelirsek 5 yıldız."
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