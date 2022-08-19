Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri başladı!

Nihayet alışveriş severlerin yüzünü güldürecek sezon sonu indirimleri başladı. Onlarca marka, binlerce ürününde %50'lere varan indirim yaptığını duyurdu. Yazı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde ilaç gibi gelen, keyfimizi yerine getiren büyük indirimlerden, beğendikleri ürünü sezonunda yüksek paralar ödeyip almak istemeyenler yararlanmaya başladı bile. Siz de sezon sonu indirimlerden yararlanmak isterseniz, ünlü markaların sizin için seçtiğimiz indirimli ürünlerine mutlaka göz atmalısınız.

1. Nike Unisex Siyah Eşofman Üstü

Kullanıcı yorumları:

"Ürün tam bir harika. Tasarlayana, üretene, satana, getirene teşekkürler. Yaz için uygun, astarsız, fermuarlı iki büyük cebi var yanlarda. Kolları ribanalı ve pamuklu, likralı kaliteli bir kumaşı var. Fermuarı kolay bozulmayacak cinsten. Bedeniniz neyse tam onu alın, asla büyük ya da küçük kalıp değil. Muadillerine kıyasla fiyatı da makul. Şimdiden hayırlı olsun."

"Harika, tek sıkıntısı aşırı ince olması. Yoksa çok şık. Alacak olanlar asla kışlık olarak düşünüp almasın; bahar hatta serin yaz akşamları t-shirt üstüne giyilecek bir şey."

2. Oysho Bebek Arabasına Özel Bebek Bakımı Çantası

Kullanıcı yorumları:

"Çok güzel geniş, çok ince düşünülmüş bir çanta."

"Ürün beklenenden büyük ve çok güzel iç dizaynı detaylı düşünülmüş bir çanta. Markanın ürünleri zaten güzel iyi ki almışım."

3. Suwen Erkek Pijama Takımı

Kullanıcı yorumları:

"Eşime ve oğluma aldım kumaşı çok ama çok güzel."

"Yumuşacık ve çok şık kesinlikle verilen paraya değer."

4. GAP Erkek Logo Kapüşonlu Sweatshirt

Kullanıcı yorumları:

"İçi polar güzel ama aşırı kalın değil. Yine de sıcak tutar. Boydan çok uzun eşim S beden giymesine rağmen hafif bol oldu. Yorumlarda tam kalıp yazmasına aldandım."

"Çok kalın bir ürün değil, tam mevsimlik. Çok beğenerek giyiyorum."

5. Suwen Kadın Bej Lazer Kesim Dikişsiz Push Up Sütyen

Kullanıcı yorumları:

"Suwen ürünlerine genel olarak bayılıyorum.Bu sütyenin siyahını da almıştım.Oldukça rahat,alın aldırın."

"Kalitesini sorgulamaya gerek yok. Ben hiç tel yok sanıyordum, alt kısımdan destek amaçlı teli var. Dikişsiz ama asla rahatsız etmiyor hatta ürtiker hastasıyım beni hiç rahatsız etmedi. Sadece bedeni biraz küçük gibi push up olduğundan olabilir uzatıcılardan alacağım."

6. Oysho Compressive Etek

Kullanıcı yorumları:

"Mükemmel. Çok rahat yok gibi. Bir beden büyük alınca rahatlığı çok daha iyi oldu bence. Sadece belden hafif potluk oluştu ama sorun teşkil etmedi benim açımdan. Sadece fazla elektriklenip içindeki şort eteği çekiyor, yapıştırıyor."

"Oysho kalitesi, her modeli ve her rengini kullanıyorum."

7. English Home Siesta Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan

Kullanıcı yorumları:

"Harika bir ürün beklediğimden de kaliteli. İnce ve yumuşak olmasına rağmen sıcak tutuyor."

"Fiyatına göre muhteşem kalitesi var. Gerek ürün kalitesi gerek kargo hizmetini çok başarılı buldum. Ne ince ne kalın fakat gayet de ısıtacak derecede. Ayrıca büyük olması da ayrıca sevindirdi. Memnun kaldım tavsiye ederim."

8. İpekyol Mavi Elbise

Kullanıcı yorumları:

"Almamak için hiç bir sebep yok,çok beğendim."

"Çok güzel bir elbise. Bayıldım. Kesinlikle alın. Bayılacaksınız.

9. Penti x Cornetto Siyah Zorro Straw Şapka

Kullanıcı yorumları:

"Bütün tatil başımdan çıkarmayacam, çok hoş bir ürün."

"Hem şık hem vintage duruyor. Süper."

10. adL Yüksek Bel Geniş Paça Pantolon

Kullanıcı yorumları:

"Bacak kısımlarında sıkıntı yok ancak bel kısmı baya dar. Belimin çok ince olmasının avantajını yaşadım da M beden aldım. Kalite ve görüntüye gelirsek 5 yıldız."

"Beğendim. Tam da göründüğü gibi."



