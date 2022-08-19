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Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri başladı!

19.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nike, GAP, Oysho, Marks & Spencer, İpekyol, English Home, Suwen ve dahası... Alışveriş listenizi çıkarın, dev sezon sonu indirimlerinden yararlanma vakti geldi! Ünlü markaların sezon sonu fırsatları kapsamındaki indirimlerinden yararlanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için seçtiğimiz çok satan ve en beğenilen ürünlere bayılacak, beğendiğiniz her şeyi en indirimli haliyle aldığınız için çok sevineceksiniz. Gelin, detaylara geçelim!

Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri başladı!

Nihayet alışveriş severlerin yüzünü güldürecek sezon sonu indirimleri başladı. Onlarca marka, binlerce ürününde %50'lere varan indirim yaptığını duyurdu. Yazı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde ilaç gibi gelen, keyfimizi yerine getiren büyük indirimlerden, beğendikleri ürünü sezonunda yüksek paralar ödeyip almak istemeyenler yararlanmaya başladı bile. Siz de sezon sonu indirimlerden yararlanmak isterseniz, ünlü markaların sizin için seçtiğimiz indirimli ürünlerine mutlaka göz atmalısınız.

1. Nike Unisex Siyah Eşofman Üstü

Adsız tasarım (54)

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün tam bir harika. Tasarlayana, üretene, satana, getirene teşekkürler. Yaz için uygun, astarsız, fermuarlı iki büyük cebi var yanlarda. Kolları ribanalı ve pamuklu, likralı kaliteli bir kumaşı var. Fermuarı kolay bozulmayacak cinsten. Bedeniniz neyse tam onu alın, asla büyük ya da küçük kalıp değil. Muadillerine kıyasla fiyatı da makul. Şimdiden hayırlı olsun."

  • "Harika, tek sıkıntısı aşırı ince olması. Yoksa çok şık. Alacak olanlar asla kışlık olarak düşünüp almasın; bahar hatta serin yaz akşamları t-shirt üstüne giyilecek bir şey."
Ürünü İncele

2. Oysho Bebek Arabasına Özel Bebek Bakımı Çantası

Adsız tasarım (55)

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok güzel geniş, çok ince düşünülmüş bir çanta."

  • "Ürün beklenenden büyük ve çok güzel iç dizaynı detaylı düşünülmüş bir çanta. Markanın ürünleri zaten güzel iyi ki almışım."
Ürünü İncele

3. Suwen Erkek Pijama Takımı

Adsız tasarım (56)

Kullanıcı yorumları:

  • "Eşime ve oğluma aldım kumaşı çok ama çok güzel."

  • "Yumuşacık ve çok şık kesinlikle verilen paraya değer."
Ürünü İncele

4. GAP Erkek Logo Kapüşonlu Sweatshirt

Adsız tasarım (58)

Kullanıcı yorumları:

  • "İçi polar güzel ama aşırı kalın değil. Yine de sıcak tutar. Boydan çok uzun eşim S beden giymesine rağmen hafif bol oldu. Yorumlarda tam kalıp yazmasına aldandım."

  • "Çok kalın bir ürün değil, tam mevsimlik. Çok beğenerek giyiyorum."
Ürünü İncele

5. Suwen Kadın Bej Lazer Kesim Dikişsiz Push Up Sütyen

Adsız tasarım (57)

Kullanıcı yorumları:

  • "Suwen ürünlerine genel olarak bayılıyorum.Bu sütyenin siyahını da almıştım.Oldukça rahat,alın aldırın."

  • "Kalitesini sorgulamaya gerek yok. Ben hiç tel yok sanıyordum, alt kısımdan destek amaçlı teli var. Dikişsiz ama asla rahatsız etmiyor hatta ürtiker hastasıyım beni hiç rahatsız etmedi. Sadece bedeni biraz küçük gibi push up olduğundan olabilir uzatıcılardan alacağım."
Ürünü İncele

6. Oysho Compressive Etek

Adsız tasarım (59)

Kullanıcı yorumları:

  • "Mükemmel. Çok rahat yok gibi. Bir beden büyük alınca rahatlığı çok daha iyi oldu bence. Sadece belden hafif potluk oluştu ama sorun teşkil etmedi benim açımdan. Sadece fazla elektriklenip içindeki şort eteği çekiyor, yapıştırıyor."

  • "Oysho kalitesi, her modeli ve her rengini kullanıyorum."
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7. English Home Siesta Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan

Adsız tasarım (60)

Kullanıcı yorumları:

  • "Harika bir ürün beklediğimden de kaliteli. İnce ve yumuşak olmasına rağmen sıcak tutuyor."

  • "Fiyatına göre muhteşem kalitesi var. Gerek ürün kalitesi gerek kargo hizmetini çok başarılı buldum. Ne ince ne kalın fakat gayet de ısıtacak derecede. Ayrıca büyük olması da ayrıca sevindirdi. Memnun kaldım tavsiye ederim."
Ürünü İncele

8. İpekyol Mavi Elbise

Adsız tasarım (61)

Kullanıcı yorumları:

  • "Almamak için hiç bir sebep yok,çok beğendim."

  • "Çok güzel bir elbise. Bayıldım. Kesinlikle alın. Bayılacaksınız.
Ürünü İncele

9. Penti x Cornetto Siyah Zorro Straw Şapka

Adsız tasarım (62)

Kullanıcı yorumları:

  • "Bütün tatil başımdan çıkarmayacam, çok hoş bir ürün."

  • "Hem şık hem vintage duruyor. Süper."
Ürünü İncele

10. adL Yüksek Bel Geniş Paça Pantolon

Adsız tasarım (63)

Kullanıcı yorumları:

"Bacak kısımlarında sıkıntı yok ancak bel kısmı baya dar. Belimin çok ince olmasının avantajını yaşadım da M beden aldım. Kalite ve görüntüye gelirsek 5 yıldız."

  • "Beğendim. Tam da göründüğü gibi."
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