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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yerel seçim kararını açıkladı! '2 ilde aday çıkarmayacağız'

18.11.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken partiler ve siyasilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kararını açıkladı. 79 il ve ilçede seçime tek başlarına gireceklerini ifade eden Özdağ, iki ilde aday çıkarmayacaklarını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yerel seçim kararını açıkladı! '2 ilde aday çıkarmayacağız'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partiler hazırlıklarına başladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da düzenlediği basın toplantısında yerel seçimler için aldıkları kararı duyurdu. 79 il ve ilçede seçime tek başlarına gireceklerini ifade eden Özdağ, iki ilde aday çıkarmayacaklarını belirtti.

ÜMİT ÖZDAĞ SEÇİM KARARINI AÇIKLADI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerden önce 26 bin olan üye sayılarının 80 bini geçtiğini kaydetti.

Partisinin yükselişte olduğunu belirten Özdağ, "Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır'da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP'nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"DAHA İYİSİNE LAYIK DEĞİLLER"

Muhalefeti eleştiren Özdağ, şöyle konuştu:

"CHP'nin yeni genel başkanı daha genel başkan seçilmeden CHP'deki genel başkan değişikliğinin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi ile ittifak yapılarak HDP seçmeninin küstürülmesi olarak izah etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini biz de öneriyoruz. Daha iyisine layık değiller."

O İSİMLERİ DAVET ETTİ

Özdağ, İYİ Parti'den istifa eden isimler olduğunu hatırlatarak, "İYİ Parti'li arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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