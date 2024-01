Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu!

İstanbulda bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ olmak üzere İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, parti temsilcileri, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu olduğu duyuruldu.

"İPTAL ETMENİZ GEREKEN ŞEY DEM'E OLAN ZİYARETLERİNİZDİR"

Toplantıda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, şehitlerden dolayı tanıtım programlarını iptal eden AK Parti ve CHP’ye, "Bu program vesilesiyle terörle mücadele için yapılması gerekenleri tekrar Türk halkının gündemine taşıyacağız. Sayın Özgür Özel, eğer iptal etmeniz gereken bir şey varsa, DEM’e olan ziyaretlerinizdir. AK Parti de bir tanıtım programını iptal etmiş. AK Parti’nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said'in Diyarbakır'da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir” dedi.

Zafer Partisi, İstanbul Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı düzenledi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında başta Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ olmak üzere Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Erdoğan Erhan, parti temsilcileri, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İBB Başkan adayının Azmi Karamahmutoğlu olarak belirlendiğini açıkladı.

"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ UYARILARIN DİKKATE ALINMADIĞINI GÖRDÜK"

Özdağ, “Bugün ne yazık ki ülkemiz için üzüntülü bir gün. Dün yapılan bir saldırıyla PKK terör örgütü tarafından Kuzey Irak’ta çok sayıda şehit verdik, birçok gazimiz var. Ve bu konuda kısa bir süre önce bir başka alçakça saldırıdan sonra yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmadığını gördük. Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir Güvenlik Zirvesi yapılacakmış ve bu güvenlik zirvesi öncesinde biz de Türk kamuoyuna bu konuda alınması gereken önlemleri tekrar hatırlatmak istiyoruz ve bugün Güvenlik Zirvesi’nde bir araya gelecek devlet yöneticilerinin, güvenlik bürokratlarının ve AK Parti’li yöneticilerin de bu uyarılardan ders çıkarması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“MESELE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI DEĞİLDİR”

Özdağ, “Terörle mücadele eğer doğru bir stratejik konsept üzerinde yürütülmez ise başarılı sonuç alınması ne yazık ki mümkün değildir. Uzun yıllardan bu yana PKK ile yapılan mücadelenin stratejik bir anlayışa dayanmadığı, sadece operasyonel ve taktik bir anlayışla gerçekleştirdiği görülmektedir. Mesele öldürülen terörist sayısı değildir. Mesele bunun ötesinde tehdidi kökten bertaraf edecek bir stratejiyle teröre karşı etkin ve sonuç alıcı bir mücadele vermektir. İktidar terörle mücadelesini stratejik bir anlayışa dayandırmadığı için sadece operasyonel düzeyde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terörist öldürme sayısına dayalı bir anlayışla mücadele ettiği için Türkiye'ye yönelik tehdit her geçen gün büyümektedir” diye konuştu.

“DERHAL ASKERİ HASTANELERİN KURULMASI GEREKİYOR”

Türkiye’nin terörle mücadelesinde belirli temel eksikler olduğunu ifade eden Özdağ, “Bugün yapılacak Güvenlik Zirvesi’ne önerilerimiz şu zemindedir; Türkiye karşı karşıya olduğu tehditleri etkili bir şekilde durduracak ve sınır güvenliğini sağlayacak asker sayısına sahip değildir. Asker sayısının hızla arttırılması ve eğitimlerin yoğun bir şekilde seviyesinin ve kalitesini yükseltilmesi gerekmektedir. Askeri sağlık sisteminin derhal kurulması gerekiyor. Türk halkına şunun cevabını kimse veremez; Yüzyıllardan beri çarpışmayan, savaşa girmeyen İsviçre ordusunun bile askeri hastaneleri varken her gün çarpışan, her gün gazi ve şehit veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri hastaneleri neden yok? Derhal askeri hastanelerin kurulması gerekiyor. Bunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SAYIN ÖZGÜR ÖZEL, İPTAL ETMENİZ GEREKEN BİR ŞEY VARSA, DEM’E OLAN ZİYARETLERİNİZDİR”

Özdağ, “Divandan arkadaşlarım ve İstanbul İl Başkanımız beni arayarak bugün diğer siyasi partilerin de bazı programları olduğunu ve onların bu tanıtım programlarını iptal ettiklerini bizim de iptal edip etmemeyi düşünmemiz gerektiğini ifade etti. Ben de onlara şunu cevap verdim; Biz tanıtım programımızı iptal etmeyeceğiz. Bu program vesilesiyle terörle mücadele için yapılması gerekenleri tekrar Türk halkının gündemine taşıyacağız. Öte yandan daha birkaç gün önce Kuzey Irak'ta askerlerimizi şehit eden PKK'lı teröristlerin siyasi destekçisi DEM’i ziyaret ederek ‘bundan sonra görüşmelerimiz şeffaf ve açık olacaktır’ diyen, Atatürk’ün olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün toplantısını iptal etmesini hiç anlamlı bulmuyorum. Sayın Özgür Özel, eğer iptal etmeniz gereken bir şey varsa, DEM’e olan ziyaretlerinizdir. AK Parti de bir tanıtım programını iptal etmiş. AK Parti’nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük terörist Şeyh Said'in Diyarbakır'da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir” diye konuştu.

“ZAFERE ULAŞMAK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE VERECEĞİZ”

İstanbul'da zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceklerini söyleyen Özdağ, “Artık İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında sıkışmaya mahkum değildir. Bu iki zihniyette İstanbul'da şimdiye kadar onlarca yıldan beri aynı müteahhitlerle çalıştı. Bu iki zihniyette İstanbulluları değil müteahhitlerin çıkarlarını savundular. Bu iki zihniyette İstanbul'u aynı çıkar gruplarına peşkeş çektiler. Bu iki zihniyet de İstanbul'un kaynaklarını sömürdüler, İstanbulluları deprem karşısında korumasız bıraktılar. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların karşısına sanki çok farklı bir şeymiş gibi çıkıyorlar” dedi.

KARAMAHMUTOĞLU İSTANBUL HALKINA GÜZEL GÜNLER SÖZÜ VERDİ

Zafer Partisi İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu ise “İstanbul halkı dolaşırken, çoluk çocuğuyla otururken ne cinsel ne fiziki ne sözlü hiçbir sataşmaya ve tacize maruz kalmayacaktır. Bunun yolu, yöntemi her neyse Zafer Partisi belediyeciliği adına, İstanbul halkına söz veriyorum. Hormonlu bir şekilde artan İstanbul nüfusunu sağlıklı bir şekilde seyreltebilmek için evvela kaçak ve göçmenle başlayabilmek için bir hanede çok sayıda kaçak mülteci nüfusun kalmasına izin vermeyeceğiz. İkametgah usulünde sınırlamalar getireceğiz. Alacağımız sosyal, maddi ve fiziki önlemlerle güçlü, kudretli kent yönetiminde söz sahibi olan, sözünü dinleten bir belediyecilik anlayışıyla yine eski güzel günlerde olduğu gibi çocuklarımız, gençlerimiz, İstanbul'un sokak ve caddelerinde, gündüz veya gece saatinde, yahut şafak söktüğünde gezip dolaşabilecek, kültürel, sanatsal, eğlence hayatına devam edebilecek” diye konuştu.

İlçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şu şekilde:

“Adalar Hüseyin Avni Borluk,

Kadıköy Tuğrul Kihtir,

Maltepe Sibel Zeren,

Tuzla Akın Gürkan,

Ümraniye Jülide Sarıkaya Kurduoğlu,

Bayrampaşa Tarkan Güler,

Beyoğlu Selim Aydın Gümüşdal,

Zeytinburnu Aydemir Alıçlar,

Avcılar Umut Basmacı,

Bahçelievler Ulaş Öztürk,

Bakırköy Türker Tolga Topaloğlu,

Pendik Kürşat Dağ,

Beylikdüzü Özcan Aksu,

Büyükçekmece Yaşar Öztürk,

Küçükçekmece Emre Met,

Silivri Murat Demirkol”