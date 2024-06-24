Zayıflama uğruna yapılan gizli tehlike: Hayati risk taşıyor! Uzmanlar uyarıyor: Kontrolsüz olarak kullanılmaya başladı

Zayıflayıp sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak pek çok kişinin hayali. Bu hayale ulaşmak için de insanlar türlü yollara başvuruyor. Hatta bazen bu yollar oldukça sağlıksız olabiliyor. Şok diyetler gibi... Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, şimdi ise hızlı kilo vermek isteyenlerin kullandığı yöntem TİP 2 diyabet için kullanılan ilaçlar. Diyabet hastalarının dahi doktor kontrolünde ve doktor tavsiyesiyle kontrolsüzce ve doktor tavsiyesi olmadan ve zayıflamak için kullanmak oldukça tehlikeli.

Konuyla ilgili konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, "Bu ilaçlar dünyanın hiçbir yerinde kilo kontrolü için onay almamıştır. İştah kapatıcı, açlığı geciktirici ve tokluk hissi oluşturması nedeniyle kilo vermek isteyenlerde kontrolsüz olarak onaylamadığımız şekilde kullanılabiliyor.

Deri altına yapılan enjeksiyon şeklinde kullanılır. İnsülin ilaçlarına benzer şekilde kartuşlanmıştır.

Pankreatit yapabilir yani pankreas hastalığı ve bu çok ileri seviyelerde olabilir. Karciğer, böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, ishallere, kabızlıklara neden olabilir." ifadelerine yer verdi.

Bahse konu ilacı keyfi olarak kullanıp bir yıldan önce bırakan kişiler verdikleri kilonun çoğunu geri alıyor. Uzmanlar bu ve benzeri tehlikeli yollara başvurmaktansa düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uykuyla uzun vadeli kilo verilebileceğine vurgu yapıyor.







