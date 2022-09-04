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Zelenskiy duyurdu: 3 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı! Dikkat çeken Kırım detayı

04.09.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi. Öte yandan Zelenskiy açıklamasında "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy duyurdu: 3 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı! Dikkat çeken Kırım detayı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken sıcak bölgeden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, 3 yerleşim birimine ilişkin kritik gelişmeyi de açıkladı. İşte detaylar...

"UKRAYNA BAYRAĞININ KIRIM'A GERİ DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenskiy, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim." dedi.

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"3 YERLEŞİM BÖLGESİ RUS GÜÇLERİNDEN GERİ ALINDI"

Zelenskiy, ikisi Ukrayna'nın güneyinde, biri doğusunda olmak üzere 3 yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, yerel basında yer alan bilgilere göre, Herson'daki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerne köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu. (AA)

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Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna savaşı Kırım
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