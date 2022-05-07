Zeytinyağı diye yeşil boya satıyorlar! Ölümcül tehlike saçıyor

Zeytinyağı, her damlası faydalı besinlerin başında gelir. Son dönemde satışı artan zeytinyağının sağlıklısını bulmak da zorlaştı. Zeytinyağında yapılan hileler ise pes dedirtti. Yenişafak’ın haberine göre; piyasa fiyatının çok altında satılan sözde zeytinyağlarının içerisinde yeşil boya, zeytin esansı, pamuk yağı ve daha tespit edilemeyen birçok tehlikeli madde var. Bilinen markalar dışında zeytinyağı alınmamasını tavsiyede eden uzmanlar, sahte yağların ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

"ZEYTİNYAĞINA YEŞİL BOYA KONUYOR"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Zeytinyağı Kalite Uzmanı Ümmühan Tibet, zeytinyağından daha çok hile yapılan başka gıda ürünün olmadığını söyledi. “Zeytinyağı adı altında her şey olabilir” diyen Tibet, “Pamuk yağı konuluyor, buna natürel sızma deniyor ama içindeki ürün sızma kalitesinde olmuyor. ‘Yeşil zeytinyağı daha faydalıdır’ gibi bir algı var. Oysa zeytinyağının rengi kalitesinin göstergesi değildir. Tüketicideki bu algı nedeniyle, yağlara yeşil boya konuyor. İyi bir zeytinyağı, harika bir yeşil zeytin kokusunu içerir. Hoşa gitmeyen koku içermez” dedi.

"SAF ZEYTİNYAĞI DONAR ALGISI YANLIŞ"

Zeytinyağının kalitesiyle gündeme gelmesini istediklerini belirten Tibet, “Doğru bilinen çok yanlış var. Zeytinyağı ısıtılmaz ya da yemek yapılmaz diye bir algı var. Aslında zeytinyağının da yanma noktası diğer bitkisel yağlar gibi. Yemek yaparken mutlaka zeytinyağı kullanılmalı. Çünkü en sağlıklı yemeği, zeytinyağıyla yaparız. Mutlaka zeytinyağı kullanılmalı. ‘Saf zeytinyağı donar, donmuyorsa karışıktır’ algısı yanlıştır. Birçok nedeni olabilir. Natürel sızma zeytinyağı asla işlem görmez. Toplanır, kırma, yoğurma işlemi yapılır. Markette satılan ürünler proses ürün gibi algılanmamalıdır. Kelime anlamı zaten doğaldır. Zeytinyağı hiçbir bitkisel yağla karıştırılamaz” diye konuştu.

"MERDİVEN ALTI SATIŞ ÇOK"

Büyük marketlerde taklit ürünün satılamayacağına dikkat çeken Mümsad Mutfak Ürünleri Ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Zeytinyağı çok taklit edilen bir üründür. İnternet üzerinden; çok fazla taklit ve merdiven altı satış yapılıyor. Ayrıca, yol kenarından, köylerden alınan yağların daha sağlıklı olduğu düşünülüyor ama maalesef onlarda da taklit olabiliyor. Aslında, marketlerde satılan büyük firmalarda taklit ürün olmaz. Çünkü, büyük markalar cezayı göze alamaz. Zeytinyağının içine pamuk yağı gibi benzer profilli birçok yağ katılır. Büyük markalarda buna rastlamazsınız. Bakanlık onayı olmayan ürünlerde taklit yüksektir.” dedi.



