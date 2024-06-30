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Zonguldak'ta komandoları harekete geçiren ihbar! Denizdeki 'şüpheli cisim' için 'Ukrayna' detayı

30.06.2024 14:43
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan mayın paniği bugün de devam etti. Vatandaşların ihbar ettiği 'şüpheli cismin' Ukrayna menşeli mayın olduğu belirlendi. Mayının bulunduğu yere SAS komandoları sevk edildi. Bölgedeki hareketlilik kameralara yansıdı.

Zonguldak'ta komandoları harekete geçiren ihbar! Denizdeki 'şüpheli cisim' için 'Ukrayna' detayı

Karadeniz Ereğli'de karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde mayın tespit edildi. Mayın nedeniyle sahil şeridine ve denize girişler yasaklandı. SAS komandoları, mayının yerinde imhası için çalışma başlattı. Komandolar mayını patlatırken trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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'ŞÜPHELİ CİSİM' İHBARI

Ereğli-Alaplı yolunun plajlar mevkiinin 60 metre açığında, 5 metre derinlikte şüpheli cisim görenler, dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için plajlar bölgesine ve denize girişler yasaklandı.

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MAYIN UKRAYNA MENŞELİ ÇIKTI

İncelemede, şüpheli cismin Ukrayna menşeli mayın olduğu belirlendi. Polis ve zabıta ekipleri karada, Sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı.

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KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. Mayın, SAS komandoları tarafından bulunduğu yerde imha edildi.

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YOL TRAFİĞE KAPANDI, ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Patlatma sırasında sahil yolu da trafiğe kapatıldı. 45 dakika boyunca kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mayının patlatılıp yolun trafiğe açılmasıyla ulaşım normale döndü.

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EREĞLİ PLAJLARI KULLANIMA AÇILDI

Dün saat 20.00 sıralarında girişlerin yasaklandığı plajlar ise bugün saat 14.00'te yeniden kullanıma açıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli Ukrayna Komando Mayın
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