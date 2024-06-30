Zonguldak'ta komandoları harekete geçiren ihbar! Denizdeki 'şüpheli cisim' için 'Ukrayna' detayı

Karadeniz Ereğli'de karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde mayın tespit edildi. Mayın nedeniyle sahil şeridine ve denize girişler yasaklandı. SAS komandoları, mayının yerinde imhası için çalışma başlattı. Komandolar mayını patlatırken trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ereğli-Alaplı yolunun plajlar mevkiinin 60 metre açığında, 5 metre derinlikte şüpheli cisim görenler, dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için plajlar bölgesine ve denize girişler yasaklandı.
İncelemede, şüpheli cismin Ukrayna menşeli mayın olduğu belirlendi. Polis ve zabıta ekipleri karada, Sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. Mayın, SAS komandoları tarafından bulunduğu yerde imha edildi.
Patlatma sırasında sahil yolu da trafiğe kapatıldı. 45 dakika boyunca kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mayının patlatılıp yolun trafiğe açılmasıyla ulaşım normale döndü.
Dün saat 20.00 sıralarında girişlerin yasaklandığı plajlar ise bugün saat 14.00'te yeniden kullanıma açıldı.
(DHA)