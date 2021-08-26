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  4. 10 yıldır büyütmeye çalıştığı ağaçları yangında küle döndü

10 yıldır büyütmeye çalıştığı ağaçları yangında küle döndü

26.08.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da yangın meydana geldi. Sebebi araştırılan yangının yüksek gerilim hattına çarpan kuş nedeniyle çıktığı anlaşıldı. Bir dekar meyve bahçesi zarar gördü.

10 yıldır büyütmeye çalıştığı ağaçları yangında küle döndü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Üçhüyük köyünde yüksek gerilim hattına çarpan kuş nedeniyle yangın çıktı.

"10 YILDIR BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORDU"

Yangın hakkında açıklama yapan Üçhüyük Muhtarı Ahmet Gülpınar, ’’Yangın geniş bir alanda etkili oldu. Köylümüz yangın söndürme tankeri ve traktörlerle acil müdahalede bulundu. 1 saatte yangını kontrol altına aldık. Ancak yangında İsmail Kaplan isimli vatandaşımızın meyve bahçesi büyük zarar gördü. 10 yıldır büyütmeye çalıştığı ceviz ve elma ağaçları ve sulama boruları yandı. Jandarma tarafından yapılan araştırmada yüksek gerilim hattına çarpan kuş nedeniyle yangın çıktığı tespit edildi. Köyümüze geçmiş olsun’’ ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kütahya
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