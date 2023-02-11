HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 130 saat sonra kurtarıldı, sözleri herkesi ağlattı! Akıllara Soma'daki madenciyi getirdi

130 saat sonra kurtarıldı, sözleri herkesi ağlattı! Akıllara Soma'daki madenciyi getirdi

11.02.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Gaziantep Nurdağı’nda 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan’ın sağlık görevlilerine söylediği sözler herkesi ağlattı. Aslan’ın “Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum” ifadeleri, Soma maden kazasında ambulansa binen madenci Murat Yalçın’ın, “Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin” sözlerini akıllara getirdi.

130 saat sonra kurtarıldı, sözleri herkesi ağlattı! Akıllara Soma'daki madenciyi getirdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrasında ailesiyle Gaziantep'te enkaz altında kalan Hasan Basri Aslan, 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle birlikte sağ olarak kurtarıldı. Aslan’ın 112 ambulansında kendisine oksijen verip müdahale eden sağlık görevlilerine “Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum” sözleri herkesi ağlattı.

AW826874_03

"BEN ÇOK KORKUYORUM, SİZİ RAHATSIZ EDİYORUM"

Eskişehir’den gönüllü olarak deprem bölgesine gelen 112 acil servis ekibi sorumlusu Gökçe D., Nurdağı’nda bir apartman boşluğuna eşi ve çocuklarıyla düşen Hasan Basri Aslan’ın kurtarılması operasyonuna katıldı. Hasan Basri Aslan, eşi ve 3 çocuğu 130. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bütün arama kurtarma ekipleri ve sağlıkçılar Aslan’ın iyi olması için dua ettiler.
Enkazdan çıkarılan Hasan Basri Aslan'ın oksijen verilmek istenirken sağlık görevlilerine, “Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum” sözleri 112 ekibine duygusal anlar yaşattı. Sağlık görevlilerinin akıllarına Soma’da ambulansa binen madenci Murat Yalçın’ın, “Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin” sözlerini akıllara getirdi. Canla başla çalışan görevliler, Arslan'ın sözlerine “Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli” karşılığını verdi.

AW826874_01

İlginizi Çekebilir

Depremde hayatını kaybeden Coşkun ailesi toprağa verildi! Kedileri de birlikte gömüldü

Depremde hayatını kaybeden Coşkun ailesi toprağa verildi! Kedileri de birlikte gömüldü

 Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

 Müteahhit Hasan Alpargün depremden hemen sonra oraya kaçmış, gözaltına alındı

Müteahhit Hasan Alpargün depremden hemen sonra oraya kaçmış, gözaltına alındı

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hasan Basri Aslan, zamanla yarışan 112 sağlık görevlileri tarafından en yakındaki 112 helikopterine oradan da Gaziantep’teki hastaneye sevk edildi.

AW826874_04

"BURUNLARI DAHİ KANAMAMIŞTI"

O anları ve duygularını anlatan sağlık personeli Gökçe D., "Eskişehir’den göreve geldim. Gönüllü olarak direkt yola çıktık. Depremin 130. saatinde vakanın enkazdan canlı çıktığına dair telsizden anons geçtiler. Derhal bölgeye intikal ettik. Olay yerinden 5 kişi çıkarıldı 130. saatte. 3 çocuk ve anne baba olmak üzere. Ambulansa aldığımız kişi ailenin babasıydı. Apartman boşluğuna düşmüşler. Burunları dahi kanamamıştı. Hastayı alır almaz helikopter ambulansa naklini sağladık. Tekrar merkezden Nurdağı Sahra Hastanesi’ne dönüş yaptık. Hasan Basri Aslan’ın 'Ama ben kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum' sözleri bize Somalı madencileri hatırlattı. Çok duygulandık. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah kaybettiğimiz depremzedelerimize rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı dilerim. Kurtarılan her can bizi ve tüm Türkiye’yi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan, Şanlıurfa'da çadır kenti ziyaret etti! 'Bir sene sonra...'Erdoğan, Şanlıurfa'da çadır kenti ziyaret etti! 'Bir sene sonra...'
Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'
Deprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendiDeprem sonrası fay hattındaki kırık havadan ilk kez görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

Yıkılan binalardan deliller bir bir toplanıyor! Görüntüler çok çarpıcı

Yıkılan binalardan deliller bir bir toplanıyor! Görüntüler çok çarpıcı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.