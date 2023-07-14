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14 yaşındaki çocuğun acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

14.07.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sıcaktan dolayı serinlemek için çaya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri Kemal Durman’ı kurtarmak için seferber oldu. Ancak hastaneye kaldırılan Durman hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuğun acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay Mustafakemalpaşa Dere Mahallesi Lalaşahin Paşa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. nSerinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Mustafakemalpaşa Çayına giren Kemal Durman (14) bir müddet sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Olayı gören arkadaşlarının etraftakilere haber vermesi üzerine suda kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

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UMUTLAR BOŞA ÇIKTI

Yüzme bilen mahalle sakinlerin yaklaşık 1,5 saatlik arama çabasının ardından Durman’ın yeri tespit edilerek kıyıya çıkarıldı. İlk müdahale kıyıda yapılırken, Durman’ın nefes aldığının belirtilmesi çevrede bir umut yaşattı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları olay yerinde ve hastane girişinde sinir krizi yaşadı.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa boğulma

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