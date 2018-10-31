2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM'nin varlık sebebinin demokrasi olduğunu belirterek, "Bu sebepledir ki Meclisimiz kendisini var eden sebepleri yaşatmak için bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de vazifesini dirayetli bir şekilde yapmaya devam edecektir." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2019 yılı bütçeleri görüşülüyor. TBMM bütçesine ilişkin sunum yapan Şentop, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın G20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'e gittiği için toplantıya katılamadığını söyledi. Türkiye'de bugüne kadar 17 darbe, darbe girişimi ve muhtıra girişiminde bulunulduğunu belirten Mustafa Şentop, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bunların bazılarının başarılı olduğunu, bazılarının ise henüz teşebbüs aşamasındayken bastırıldığını ifade etti. TBMM'yi dağıtıp, seçilmiş hükümetleri yıkma amacıyla yapılan bu darbe girişimlerinin "en alçağı"nın ise 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Şentop, gerçekleştirilmek istenen bu darbe girişimine karşı Meclis ve milletvekillerinin demokrasiden yana tavır koyduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gecesinde 3 partiye mensup milletvekillerinin Genel Kurul Salonu'na gelerek milli iradeye sahip çıktığını anlatan Mustafa Şentop, "Esasında TBMM'nin varlık sebebi demokrasidir. Bu sebepledir ki Meclisimiz kendisini var eden sebepleri yaşatmak için bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de vazifesini dirayetli bir şekilde yapmaya devam edecektir. Bizler TBMM üyeleri olarak gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, devletimize, demokrasimize yönelen her saldırı karşısında milletimizin bağımsızlığını korumak, hürriyetimize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu. - "Asli meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz" Meclis çatısı altında zaman zaman tartışmaların yaşanmasının doğal olduğuna işaret eden Şentop, şunları söyledi: "Her konuda uzlaşmamız gerekmiyor. Esas olan, müzakere ortamını muhafaza etmek ve müzakerelerin insicamını bozmamaktır. Çoğulcu demokrasinin gereği budur. Bizler, Gazi Meclisin şerefli mensupları olarak tali meselelerde ihtilafa düşsek de millet menfaatlerine zarar verecek asli meselelerimizde asla ihtilafa düşmeyiz, düşemeyiz. Milli mücadeleyi bizzat yönetmesi ve 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kalması sebebiyle iki kez gazi olan Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor."

Mustafa Şentop, 15 Temmuz menfur darbe teşebbüsü sonucu Meclis Külliyesi'nde büyük bir tahribat oluştuğunu hatırlatarak, Ana Bina, Ziyaretçi Kabul Binası ve Dikmen Caddesi'ne bakan ön bahçede oluşan hasarın kısa zamanda onarıldığını, yürütülen restorasyon çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi. Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle Halkla İlişkiler Binası ve Ana Bina'da ortaya çıkan milletvekili çalışma odası ihtiyacının karşılandığını belirten Şentop, Genel Kurul Salonu'nun, proje müellifine yeniden düzenleme projesi yaptırılarak, salondaki milletvekili koltuk sayısının 600'e çıkarıldığını anlattı. Şentop, Genel Kurul Salonu'ndaki diğer değişiklikler hakkında da bilgi verdi. - Meclisteki tadilat çalışmaları Meclisteki tadilat çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mustafa Şentop, şöyle devam etti: "Ana Bina Üyeler Lokantası Mutfağı 1960'lı yıllarda işletmeye alınmış olup, zaman içinde kapasitesi ve kapsamı büyük ölçüde değiştiğinden fiziki ve teknik altyapının yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Yemek servis alanının onarım ve tadilatı tamamlanmış olup, lokantada yemek hizmeti taşımalı olarak sunulmaktadır. Söz konusu iş, yıl sonunda tamamlanacaktır.

Ana Bina'ya atılan bomba neticesinde ahşap kapılar ciddi ölçüde hasar görmüş olup, bir kısmı geçici olarak onarılmıştır. Kapıların orijinal yapısına uygun olarak yeniden elden geçirilmesi için ihale yapılmıştır.

Güvenlik Koordinasyon Kurulu ve Başkanlık Divanı Kararı doğrultusunda izolasyon alanı uygulamasına başlanmış olup, alınan karar doğrultusunda Basımevi önüne yeni bir personel giriş yolu yapılmıştır."

Genel Kurul ve komisyonların, 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan 27'nci Yasama Dönemi'nde şu ana kadar yürüttüğü çalışmaları aktaran Şentop, yasama faaliyetleri kapsamında şu ana kadar TBMM Başkanlığına 922 kanun teklifi sunulduğunu, 5 kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanunlaştığını, 916 kanun teklifinin de ilgili komisyonlara sevk edildiğini söyledi. Mustafa Şentop, 26'ncı Yasama Dönemi'nden intikal eden 268 kanun hükmünde kararnamenin (KHK) ilgili komisyonlarda bulunduğunu, bu kapsamda bir KHK'nin Meclis Başkanlığına sunulduğunu ve 15 Ekim'de Genel Kurul gündemine girdiğini hatırlattı. Şentop, yetki kanunu kapsamında TBMM Başkanlığına sunulan 6 KHK'nin ise komisyonlarda bulunduğunu ifade etti. - Denetim faaliyetleri TBMM Başkanlığına denetim faaliyetleri kapsamında 4 bin 719 yazılı soru önergesi verildiğini, bunlardan 32'sinin mükerrer olduğundan işleme konulmadığını, 5'inin Gelen Kağıtlar'a girmeden geri alındığını, 40'ının da Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iade edildiğini bildiren Mustafa Şentop, işleme alınan 4 bin 642 önergeden 282'sinin süresi içinde cevaplandırıldığını, 1031 yazılı soru önergesinin halen işlemde, 126'sının ise imzada olduğunu aktardı.

394 Meclis Araştırması Önergesi verildiğini dile getiren Şentop, verilen 2 genel görüşme önergesinin de Genel Kurul gündeminde yer aldığına dikkati çekti. - Dış ilişkiler ve protokol hizmetleri Devletlerarası ilişkilerin gelişiminde parlamenter diplomasinin rolünün her geçen gün arttığına değinen Mustafa Şentop, "Bu çerçevede ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmak gayesiyle TBMM, geçtiğimiz yasama yılında, diğer ülke parlamentoları, parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını yoğun biçimde sürdürmüştür. TBMM'nin üye olduğu 12 parlamenter asamble ile bölgesel ilişkiler, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile de AB nezdindeki ilişkilerimiz yeni bir hız kazanmıştır." şeklinde konuştu. Şentop, 2018'de TBMM Başkanlığı olarak 250 civarında uluslararası faaliyet gerçekleştirdiklerini, önceki dönemde 132, yeni dönemde ise 143 ülke ile dostluk grubu kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. - Bilgi ve bilişim hizmetleri Mustafa Şentop, TBMM'de bilgi ve bilişim hizmetleri kapsamında İş Sürekliliği Merkezi kurularak, TBMM bilişim sistemlerinde kesintisiz hizmet verilmesinin sağlandığını söyledi.