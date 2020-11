2020'ye damga vuran 100 kadın seçildi! Listede Türkiye'den bakın kim var

Loza Abera Geinore, Güney Etiyopya'da küçük bir kasabada doğdu ve büyüdü. Hawassa City SC'de Etiyopya Kadınlar Premier Ligi'nde iki sezon oynadı ve bu süre zarfında kulübün en golcü oyuncusu oldu. Şimdi profesyonel bir futbolcu ve Etiyopya milli kadın takımının bir üyesi. 'Dünyadaki her kadın, karşılaştığı her koşulda hayalini kurduğu veya yapmayı planladığı her şeyi başarabilir' diyor.

Ekranda, Jane Fonda iki kez Akademi Ödüllü bir aktris, Klute, Coming Home, On Golden Pond ve 9'dan 5'e birkaç isim gibi ikonik filmlerdeki çalışmalarıyla yeniden tanınan bir oyuncu. Şu anda Netflix dizisi Grace and Frankie'de başrolde. Ekran dışında, 50 yıldan fazla bir süredir sosyal aktivizmin ön saflarında yer alıyor. Kendisi iklim krizine farkındalık yaratmak için haftalık protestolar düzenliyor. "Dünya bilimin öngördüğünden çok daha hızlı ısınıyor. İnsanlık, varoluşsal bir krizle karşı karşıya. Bunu hep birlikte çözebiliriz. Kadınlar hepimizin birbirimize bağlı olduğunu anlayarak bu iklim probleminin yükünü taşıyorlar ve bizi çözüme yönlendiriyorlar."

Kiran Gandhi

Madame Gandhi rolünü üstlenen Kiran Gandhi, misyonu cinsiyet özgürlüğünü yüceltmek ve kutlamak olan bir şarkıcı ve müzisyen, sanatçı ve aktivist. Turda, MIA ve Thievery Corporation gibi gruplarla davul çalmaktadır.

Daha önce, menstruasyonla ilgili damgalanmayı önlemek için Londra Maratonunu "serbest kanama" sırasında koştu.

Lauren Gardner

Lauren Gardner, Johns Hopkins Üniversitesi'nde mühendislik profesörü ve Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi'nin eş direktörüdür.

Gardner, Covid-19 vaka verilerinin yetkili kaynağı haline gelen vazgeçilmez Covid-19 salgın izleyicisini oluşturan ekibe liderlik etti. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, bulaşıcı hastalık araştırmacıları ve medya kuruluşları tarafından kullanılmaktadır.

Alicia Garza

Alicia Garza bir organizatör, politik stratejist ve Gücün Amacı: Ayrılırken Nasıl Bir Araya Geliriz kitabının yazarıdır.

Black Futures Lab ve Black to the Future Action Fund'ın müdürüdür; Black Lives Matter ve the Black Lives Matter Global Network'ün ortak yaratıcısı; Ulusal Ev İşçileri İttifakı strateji ve ortaklık müdürü; Supermajority'nin kurucu ortağı ve Lady Don't Take No podcast'in sunucusu.