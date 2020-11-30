2020'ye damga vuran 100 kadın seçildi! Listede Türkiye'den bakın kim var

Listede Finlandiya'nın kadınlardan oluşan koalisyon hükümetini yöneten Sanna Marin, yeni Avatar ve Marvel filmlerinin yıldızı Michelle Yeoh ve Oxford Üniversitesi'nin bir koronavirüs aşısı araştırmasına başkanlık eden Sarah Gilbert ve iklim aktivisti Jane Fonda yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında sayısız kadının başkalarına yardım etmek için fedakarlık yaptığı olağanüstü bir yılda, listenin birincisi ise bu kadınların hepsi seçildi. Loza Abera Geinore Loza Abera Geinore, Güney Etiyopya'da küçük bir kasabada doğdu ve büyüdü. Hawassa City SC'de Etiyopya Kadınlar Premier Ligi'nde iki sezon oynadı ve bu süre zarfında kulübün en golcü oyuncusu oldu. Şimdi profesyonel bir futbolcu ve Etiyopya milli kadın takımının bir üyesi.

'Dünyadaki her kadın, karşılaştığı her koşulda hayalini kurduğu veya yapmayı planladığı her şeyi başarabilir' diyor. Houda Abouz Houda Abouz, namı diğer Khtek, kendine özgü tarzı ve lirik şarkılarıyla tanınan Faslı bir rapçi. Kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini savunuyor. Erkek egemen bir sektörde Faslı bir rapçi olarak Houda, müziğini değişim için bir araç olarak görüyor.

'Savaşmaya, yaratmaya, direnmeye devam edin; asla pes Etme. Mücadelemiz yeni başladı ve biz bu dünyanın ihtiyacı olan her şeyiz: kadın gücü' diyor.

Christina Adane Futbolcu Marcus Rashford'un da desteklediği, İngiltere'deki yaz tatillerinde de okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesi kampanyasının arkasındaki isim Christina Adane. Christina, Birleşik Krallık'ta hiçbir çocuğun aç kalmamasını istiyor.

'Asla kendinizden veya inançlarınızdan ödün vermeyin' diyor. Yvonne Aki-Sawyerr Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, en çok, çevresel bozulma ve iklim değişikliğiyle mücadeleden genç işsizliğini azaltmak için iş yaratmaya yardımcı olan 11 sektörü hedefleyen Transform Freetown planıyla tanınıyor.

Sellerin ve yangınların uluslararası olarak milyonlarca insanı etkilediği bir yıl boyunca, Freetown belediye başkanı Aki-Sawyerr, sakinlerine iki yılda bir milyon ağaç dikme kampanyasına katılmaları için ilham verdi. FreetownTheTreeTown, Ocak 2020'de kaynak olmadan kullanıma sunuldu. Ekim ayına kadar 450.000'den fazla fidan dikildi ve geri kalanı bir sonraki yağmur mevsimi için planlandı. Rina Akter Pandemi sırasında Rina ve yardımcı ekibi, Dakka'da kendilerini müşterisiz bulan ve bu nedenle kendilerini beslemek için mücadele eden seks işçilerine pirinç, sebze, yumurta ve et dahil olmak üzere haftada yaklaşık 400 öğün yemek verdi. 'İnsanlar mesleğimizi aşağılayıcı olarak görüyor ama biz bunu yiyecek satın almak için yapıyoruz. Bu meslekte kadınların aç bırakılmamasını ve çocuklarının bu işi yapmak zorunda kalmamasını sağlamaya çalışıyorum' diyor.

Sarah Al-Amiri Sarah Al-Amiri, BAE İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı ve BAE Uzay Ajansı'na başkanlık ediyor. Daha önce Emirates Mars Misyonu için bilim lideri ve proje müdür yardımcısıydı. Emirates Mars Misyonu, herhangi bir Arap ülkesinin ilk gezegenler arası girişimi olacak. Hope (veya Arapça'da Amal) olarak bilinen yörünge aracının, 2021 Şubat'ında kızıl gezegene inmesi ve örneğin iklimi ve hava durumu hakkında veri toplaması bekleniyor. Waad al-Kateab Waad al-Kateab, Halep'teki haberleriyle sayısız övgü (bir Emmy dahil) alan Suriyeli bir aktivist, gazeteci ve ödüllü film yapımcısı. 2020'de ilk uzun metrajlı filmi For Sama, en iyi belgesel dalında Bafta ödülünü kazandı ve en iyi belgesel dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2016 yılında Halep'ten göç eden Waad, kocası ve iki kızı şu anda Londra'da yaşıyor. Burada Waad, Channel 4 News ile çalışıyor ve Action For Sama savunuculuk kampanyasına liderlik ediyor. 'Sadece umudumuzu kaybettiğimizde kaybederiz. Nerede olursa olsun tüm kadınlar için: İnandığınız şey için savaşmaya devam edin, hayal kurmaya cesaret edin ve hepsinden önemlisi asla umudunuzu yitirmeyin' diyor.

Adriana Albini Adriana Albini, IRCCS MultiMedica'nın vasküler biyoloji ve anjiyogenez laboratuvarının ve MultiMedica Vakfı'nın başkanıdır; Milan-Bicocca Üniversitesi'nde genel patoloji profesörü ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde çalışan bir bilim insanı. Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nin yönetim kuruluna seçilen ilk İtalyan. Kadın Sağlığı Ulusal Gözlemevi Vakfı'ndaki En İyi İtalyan Kadın Bilim Adamları Kulübü'nün başkanı olarak kadın araştırmacıların tanıtımını yapmaktadır. Aynı zamanda bir eskrim şampiyonu, 2018 Veterans Dünya Kupası'nda bronz ve 2015 European Veterans Eskrim yarışmasında gümüş madalya kazandı. Ubah Ali Ubah Ali, Somaliland'daki topluluklarda eğitim ve güçlendirme yoluyla kadın sünnetinin (FGM) her türlüsünü ortadan kaldırmaya adanmış bir kuruluş olan Somaliland Girls için Solace'in kurucularından biridir. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Ali, Lübnan'daki göçmen işçilerin haklarını da savunuyor.

'Dünya 2020'de çok değişti. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların birliği için acil bir çağrı var çoğu aile içi şiddet, tecavüz, kadın sünneti ve daha fazlasını yaşıyor' diyor.

Nisreen Alwan Nisreen, Birleşik Krallık'ta hamileliğe odaklanarak kadınların ve çocukların sağlık ve refahını araştıran bir halk sağlığı doktoru ve akademisyendir.

Covid-19 salgını sırasında, ülkelerin yalnızca ölüm oranını değil, aynı zamanda virüsün neden olduğu uzun vadeli hastalıklarda da farkındalık yarattı. Alwan, '2020 boyunca üç şey daha yaptım: aklımı konuş, korktuğum şeyi yap ve kendimi affet. Ayrıca üç şeyi daha az yaptım: Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü önemsemek, kendimi suçlamak ve diğerlerinden daha az olduğuma inanmak' diyor. Elizabeth Anionwu Profesör Dame Elizabeth Anionwu, West London Üniversitesi'nde emeritus bir hemşirelik profesörü. İngiliz-Jamaikalı hemşire Mary Seacole'un heykeli için kampanya yürüten, çığır açan bir orak hücre ve talasemi hemşiresi. O, Covid-19'un BAME toplulukları üzerindeki orantısız etkisini vurgulayan kilit bir figür oldu.

'Sizin ve diğer pek çok kadının yaptığı olumlu küresel katkıyı asla küçümsemeyin' diyor. Nadeen Ashraf Nadeen, sosyal medyanın bir değişim aracı olduğuna inanan bir felsefe öğrencisi. Bilgiyi genel nüfus için erişilebilir bir şekilde yayma konusunda tutkulu.

Nadeen, Mısır'daki kadınların cinsel taciz hikayelerini paylaşabildikleri bir Instagram hesabı olan Assault Police'in kurucusu. Nadeen artık feminist hareket içinde cinsel tacize karşı mücadelede toplumsal değişimin temel taşı olarak görülüyor.

Erica Baker Erica, GitHub'da bir mühendislik direktörüdür. Erica'nın teknoloji kariyeri, 2006'da Google'a taşınmadan önce Alaska Üniversitesi'ne teknik destek sağlayarak 19 yıl önce başladı. Microsoft'a geçmeden önce 2015'te Slack'e ve 2017'de Patreon'a katıldı ve ardından GitHub'a transfer oldu. Erica, Atipica ve Hack the Hood'un danışma kurullarında, Code.org Çeşitlilik Konseyi'nde, Barbie Küresel Danışma Konseyi'nde, Girl Develop It'in yönetim kurulunda ve Black Girls Code'da teknoloji danışmanı oldu. Erica şu anda Oakland, California'da yaşıyor. Diana Barran Barones Barran, 2019 yılında Birleşik Krallık Sivil Toplum Bakanı olarak atandı ve Sivil Toplum Ofisi ile ilgili politikadan sorumludur. Kendini aile içi suistimali sona erdirmeye adamış ulusal bir yardım kuruluşu olan SafeLives'in kurucusu ve eski genel müdürüdür. Aynı zamanda New Philanthropy Capital düşünce kuruluşunda hibe geliştirme departmanının eski başkanıdır ve 1993 yılında Avrupa'nın ilk hedge fonlarından birini kurmadan önce varlık yönetiminde çalışmıştır.

Barones Barran, Royal Foundation ve Comic Relief'te mütevelli ve Henry Smith Charity'nin başkanıydı. 2007'de İngiltere için Beacon Ödülü'nü aldı.

Bilkis 82 yaşındaki Bilkis, tartışmalı bir vatandaşlık yasasını barışçıl bir şekilde protesto eden bir grup kadına dahil oldu. Protestoların düzenlendiği Müslüman bölgesi Shaheen Bagh'de uzun süredir devam eden bir protesto gösterisinin yüzü oldu. Hintli gazeteci ve yazar Rana Ayyub, onu "dışlanmışların sesi" olarak nitelendirdi. Cindy Bishop Cindy Sirinya Bishop, kadına yönelik şiddeti sona erdirme konusunda da kampanya yürüten bir model, oyuncu ve TV sunucusu. Bu yıl, BM Kadınlarının Asya ve Pasifik için bölgesel iyi niyet elçisi olarak atandı ve eğitim, topluluklar ve hükümetler aracılığıyla cinsiyet eşitliğini teşvik etti. Aynı zamanda Asya'da cinsiyet eşitliği için kampanya yürüten bölgesel bir platform olan Dragonfly360'ın bilgi direktörüdür ve güvenlik, haklar ve saygılı ilişkiler üzerine bir dizi çocuk kitabı yazmaktadır. Macinley Butson Macinley Butson, yedi yaşındayken icatlar yapmaya başladı. Şimdi 20 yaşında, meme kanseri hastaları için radyoterapi sonuçlarını iyileştirmeyi ve gelişmekte olan topluluklar için güvenli içme suyu sağlamayı amaçlayan bir dizi cihaz icat etti.

Genç Avustralyalılar için bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik aracılığıyla topluma nasıl geri dönebileceklerini gösteren ilham verici bir rol model haline geldi.

Evelina Cabrera Evelina bir savunmasızlık bağlamında doğdu, ancak bu onun bir futbol koçu ve menajer olmasını engellemedi. 27 yaşında Arjantin Kadın Futbol Federasyonu'nu kurdu.

Birkaç takım kurdu (aralarında kör kadınlar için bir futbol takımı), mahkumları eğitti ve savunmasız kadınlara ve kızlara spor ve eğitim yoluyla yardım etti. Arjantin'deki ilk kadın futbol yöneticilerinden biri, eşitlik için verdiği mücadelenin ayrıntılarını veren bir otobiyografi yayınladı. Wendy Beatriz Caishpal Jaco Wendy Caishpal bir girişimci, aktivist, motivasyon konuşmacısı ve engelli insanların ve silahlı çatışmalardan kurtulanların hakları sözcüsüdür.

Liderlik ve Engellilik ve Uluslararası Hareketlilik ABD Kadın Enstitüsü'nde El Salvador’un temsilcisidir. Ayrıca bölgedeki engelli insanların haklarını destekleyen ve koruyan bir belediye projesi olan Ahuachapán Sin Barreras'ın (Engelsiz Ahuachapán) kurucusu ve direktörüdür. Carolina Castro Carolina Castro, 130 yıllık tarihinde Arjantin Sanayi Birliği'nde (UIA) yönetici pozisyonuna ulaşan ilk kadın. Onun aktivizmi, kamusal tartışmaların son derece kutuplaşmış olduğu bir ülkede, toplumsal cinsiyet eşitliği gündeminin parti hatlarında ilerlemesine katkıda bulundu.

Castro, kadınları atölyede piyasa ortalamasının çok üzerinde istihdam ederek kalıpları yıkan otomobil parçaları üreten bir aile şirketinin üçüncü nesil başkanı. Son zamanlarda iş, sanat, siyaset ve bilim alanlarında mükemmelleşen 18 Arjantinli kadınla yapılan bir sohbet antolojisi olan Rompimos el Cristal'i ("Camı Kırdık") yayınladı. Agnes Chow Hong Kong'da 23 yaşındaki demokrasi yanlısı bir aktivist olan Agnes Chow, 2014 Şemsiye Hareketi sırasında kilit bir figürdü. Bu yıl, Pekin tarafından dayatılan tartışmalı yeni bir güvenlik yasası kapsamında tutuklanan birkaç aktivistten biriydi. O, "yabancı güçlerle işbirliği yapmakla" suçlandı. O zamandan beri kefaletle serbest bırakıldı, ancak tutuklanması desteğin artmasına neden oldu. 15 yaşından beri siyasette aktiftir. Destekçileri, ailesini ve ülkesini kurtarmak için savaşan efsanevi Çinli kahramana atıfta bulunarak ona “Mulan” takma adını verdiler. Bu ay, Agnes Chow ve diğer aktivist Joshua Wong, yasadışı meclis suçlamalarını kabul ettikten sonra gözaltına alındı.

Patrisse Cullors Sanatçı, organizatör, eğitimci ve popüler bir konuşmacı olan Patrisse Cullors, Los Angeles'lı bir yerli, Black Lives Matter Global Network Foundation'ın kurucu ortağı ve yönetici direktörü, Los Angeles merkezli taban örgütü Dignity and Power Now'ın kurucusu.

Patrisse şu anda Arizona Prescott Koleji'nde geliştirdiği yeni bir sosyal ve çevresel sanatlar uygulama MFA programının Fakülte Direktörüdür. Tsitsi Dangarembga Tsitsi eleştirmenlerce beğenilen bir yazar, film yapımcısı ve kültürel aktivisttir. Zimbabwe klasikleri olarak kabul edilen ödüllü kitaplar yazdı ve filmleri Sundance Film Festivali de dahil olmak üzere dünya çapında festivallerde gösterildi. Harare'de yaşıyor ve yerel olarak Afrikalı kadın film yapımcılarıyla çalışıyor.

Tsitsi, protestocular hükümeti yolsuzluk ve kötü yönetimle suçlarken, bu yıl Zimbabwe'deki sivil protestolara katılmaktan gözaltına alınan kişiler arasındaydı. Shani Dhanda Shani Dhanda, İngiltere'nin en etkili engelli kişilerinden biri olarak tanınan ödüllü bir engelli uzmanı ve sosyal girişimcidir. Shani, Çeşitlilik Kartı girişimi, Asyalı Kadın Festivali ve Asya Engellilik Ağı'nı kurdu ve yönetmeye devam ediyor.

Her üç yıkıcı platform, yetersiz temsil edilen toplulukları güçlendirmeye yönelik ortak amaç doğrultusunda birleştirilmiştir.

'Dünya iyileşirken, herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği yeniden inşa etmek kolektif sorumluluğumuzdur' diyor. Naomi Dickson Naomi, profesyonel yaşamını aile içi istismara maruz kalmış Yahudi kadınları ve çocukları desteklemeye ve Yahudi toplumunu şimdi ve gelecekte aile içi istismarı vurgulayacak, açığa çıkaracak ve önleyecek araçlara sahip olacak şekilde eğitmeye adadı. Yahudi Kadınlara Yardım'ın baş yöneticisi olarak Naomi, kadınlara ve kızlara yönelik hiçbir şiddetin hoş görülmediği bir dünya yaratmak için toplulukları ve inanç liderlerini eğitmekten, her inançtan ve hiçbirinden kadınlarla çalışmaktan hoşlanıyor. Karen Dolva Karen Dolva, Ekim 2015'te kurulan Oslo merkezli bir girişim olan No Isolation'ın genel müdürü ve kurucu ortağıdır. Misyonu, insanları sıcak teknoloji ve bilgi yoluyla bir araya getirmektir. Ilwad Elman Ilwad Elman, Somali barış sürecinin ön saflarında yer alan genç bir kadın lider ve çatışmaları sona erdirme ve toplulukları uzlaştırma konusunda küresel bir otoritedir.

Sadece 20 yaşında, Somali'nin ilk tecavüz kriz merkezini kurdu. Son on yılda Ilwad, çatışmalardan etkilenen herkese - özellikle kadınlara ve kızlara - katkıda bulunma şansı vererek barışı inşa etmenin şampiyonu oldu.

Jeong Eun-kyeong Dr Jeong Eun-kyeong bir "virüs avcısı" olarak tanımlandı ve Güney Kore’nin Covid-19 salgınına tepkisine öncülük etti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) şu anki komiseri olarak - ve daha önce ilk kadın şefi olarak görev yapmıştı - şeffaflığı ve salgınla ilgili günlük brifinglerine getirdiği sakinlikle tanınıyor. Fang Fang Gerçek adı Wang Fang olan Fang Fang, 100'den fazla eser üreten ödüllü bir Çinli yazar. Bu yıl, koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Wuhan'daki olayları belgelemeye başladı. Günlüğü, Çin'deki milyonlarca kişiye şehre nadir bir bakış sağladı ve günlük yaşamın zorluklarından zorla izolasyonun fizyolojik etkisine kadar her şeyi yazdı.

Günlük, İngilizce'ye çevrilerek daha fazla uluslararası tanınırlık kazandıkça, olayları rapor etmesine karşı çevrimiçi tepki hızlandı. Çin'deki pek çok kişi sinirlendi ve hatta onu bir hain olarak damgaladı. Somaya Faruqi Afganistan'ın ilk Covid-19 vakası, memleketi Herat'ta bildirildiğinde, Somaya ve tamamen kadınlardan oluşan robot ekibi "Afgan Hayalperestleri" koronavirüs hastalarını tedavi etmek için düşük maliyetli bir ventilatör üzerinde çalışmaya başladı.

Somaya ve ekibi tasarımlarını Halk Sağlığı Bakanlığı'na göstermeyi planlıyor. Prototip onaylanırsa, uzak hastanelerde kullanılabilir. Eileen Flynn Eileen Flynn, bu yıl İrlandalı Gezginler topluluğundan İrlanda Parlamentosu'nun üst meclisi Seanad Éireann'da oturan ilk kadın olarak tarih yazdı.

Şimdi rolünü İrlandalı Gezginlere ve diğer marjinal topluluklara yardım etmek için kullanıyor. Tutkusu, İrlanda Cumhuriyeti'nde nefret suçu yasası getirmektir. Jane Fonda Ekranda, Jane Fonda iki kez Akademi Ödüllü bir aktris, Klute, Coming Home, On Golden Pond ve 9'dan 5'e birkaç isim gibi ikonik filmlerdeki çalışmalarıyla yeniden tanınan bir oyuncu. Şu anda Netflix dizisi Grace and Frankie'de başrolde.

Ekran dışında, 50 yıldan fazla bir süredir sosyal aktivizmin ön saflarında yer alıyor. Kendisi iklim krizine farkındalık yaratmak için haftalık protestolar düzenliyor.

"Dünya bilimin öngördüğünden çok daha hızlı ısınıyor. İnsanlık, varoluşsal bir krizle karşı karşıya. Bunu hep birlikte çözebiliriz. Kadınlar hepimizin birbirimize bağlı olduğunu anlayarak bu iklim probleminin yükünü taşıyorlar ve bizi çözüme yönlendiriyorlar."

Kiran Gandhi Madame Gandhi rolünü üstlenen Kiran Gandhi, misyonu cinsiyet özgürlüğünü yüceltmek ve kutlamak olan bir şarkıcı ve müzisyen, sanatçı ve aktivist. Turda, MIA ve Thievery Corporation gibi gruplarla davul çalmaktadır.

Daha önce, menstruasyonla ilgili damgalanmayı önlemek için Londra Maratonunu "serbest kanama" sırasında koştu. Lauren Gardner Lauren Gardner, Johns Hopkins Üniversitesi'nde mühendislik profesörü ve Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi'nin eş direktörüdür.

Gardner, Covid-19 vaka verilerinin yetkili kaynağı haline gelen vazgeçilmez Covid-19 salgın izleyicisini oluşturan ekibe liderlik etti. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, bulaşıcı hastalık araştırmacıları ve medya kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Alicia Garza Alicia Garza bir organizatör, politik stratejist ve Gücün Amacı: Ayrılırken Nasıl Bir Araya Geliriz kitabının yazarıdır.

Black Futures Lab ve Black to the Future Action Fund'ın müdürüdür; Black Lives Matter ve the Black Lives Matter Global Network'ün ortak yaratıcısı; Ulusal Ev İşçileri İttifakı strateji ve ortaklık müdürü; Supermajority'nin kurucu ortağı ve Lady Don't Take No podcast'in sunucusu.

Iman Ghaleb Al-Hamli Iman, Yemen savaşının cephesine 20 mil kadar yakın bir bölgede, temiz ve düşük enerjili bir solar mikro şebeke kuran 10 kadından oluşan bir grubun yöneticisi. Bu şebeke, BM Kalkınma Programı tarafından kurulan ve tamamen kadınlar tarafından yönetilen tek şebeke. Sarah Gilbert Çinli bilim insanları yeni koronavirüsün genetik ayrıntılarını yayınladığı anda, Sarah ve Oxford'daki ekibi bir Covid-19 aşısı oluşturmak için çalışmaya başladı. Deneme sonuçları% 70 koruma gösteriyor, ancak araştırmacılar, dozu değiştirerek rakamın% 90 kadar yüksek olabileceğini söylüyor. Mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler viroloji ve aşı alanlarında eğitim almış bir bilim insanı olan Sarah, 2014'ten beri ortaya çıkan hastalıklara karşı aşılar geliştirmek için çalışıyor. Maggie Gobran Mama Maggie Gobran, hayatını Mısır'daki marjinal çocukların hayatını dönüştürmeye adadı. Zengin bir hayattan ve seçkin bir akademik kariyerden vazgeçerek, tüm enerjisini ve kaynaklarını çocukları gözlemlemeye, ayaklarını yıkamaya, gözlerinin içine bakmaya ve onlara önemli olduklarını söylemeye adamıştır.

1989'dan beri Mama Maggie ve ekibi, yüz binlerce çocuğun hayatını değiştiren, psikolojik sağlık, eğitim, sağlık bakımı ve hepsinden önemlisi onur sağlayan bütüncül bir yaklaşıma sahipler. Rebeca Gyumi Rebeca Gyumi, kızların haklarını geliştirmek için çalışan yerel bir STK olan Msichana Girişimi'nin kurucusu ve yönetici direktörüdür. Cinsiyet eşitliğinin savunucusudur ve gençlik katılımı ve kadın hareketlerinin oluşturulması ve ulusal düzeyde ve taban düzeyinde savunuculuk sağlama konusunda geniş deneyime sahiptir.

2019 yılında Msichana Girişimi, Tanzanya'daki Temyiz Mahkemesinde asgari yaşı 18'e çıkararak çocuk evliliklerini yasaklayan dönüm noktası niteliğinde bir karar kazandı. Deta Hedman Deta, 22 yıl boyunca Royal Mail'de gece çalıştı. 215 dart şampiyonluğu kazandı - tüm oyunda ikinci en yüksek puan, sadece Phil Taylor tarafından yenildi. Dart tarihindeki herkesten daha fazla 341 finalde yer aldı. Deta, İngiltere'ye 1973'te geldi ve İngiltere Dart'ının şu anki kaptanı. Heart of Darts yardım kuruluşunun ve İngiltere'nin gençlik dartlarının büyükelçisidir ve sporcu temsilcisi olarak Dünya Dart Federasyonu'nun yönetim kurulunda yer almaktadır. Dünya sıralamasında 11 kez bir numaraya yerleşti.

Muyesser Abdul’ehed Hendan Hendan takma adıyla anılan Muyesser Abdul'ehed, tıp okurken şair ve denemeci olarak adından söz ettirmeye başladı. Halk sağlığı alanında yüksek lisansını tamamladığında, yazmaya odaklanmaya karar vermişti. 2013 yılında Türkiye'ye yerleştikten sonra Hendan, kendisini diasporada Uygur dilini teşvik etmeye ve öğretmeye adanmış bir organizasyon olan Ayhan Eğitim'i kurdu. Halen İstanbul'da yaşamaktadır. Uyaiedu Ikpe-Etim Uyaiedu Ipke-Etim, Nijerya'daki marjinal gruplar hakkında hikayeler yaratmaya kendini adamış feminist bir film yapımcısı, yönetmen ve LGBTQ + aktivistidir.

Yoruba'da "aşk" anlamına gelen Ifẹ́ adlı filmi, yaşadıkları ülkenin sert, homofobik gerçeklerinde gezinen iki Nijeryalı lezbiyenin hikayesini anlatıyor. Filmin yakında vizyona girmesinin ardından eşcinselliğin olduğu Nijerya'da devlet sansürü ile karşı karşıya kaldı. Miho Imada Sake mayalaması uzun zamandır erkeklerin mesleğidir ve yüzyıllar boyunca Japonya'da kadınların bu sake fabrikalarına ayak basması yasaklanmıştır. Aile sake fabrikasındaki erkek usta sake üreticisi emekli olduktan sonra Miho, Japonya'daki birkaç kadın sake ustasından biri olmaya karar verdi.

Isaivani Isaivani, Hindistan'da kendine özgü bir gaana şarkıcısıdır. Gaana müziği, Tamil Nadu'daki Kuzey Chennai'nin (eski adıyla Madras) işçi sınıfı mahallelerinden ortaya çıktı. Isaivani, erkek egemen olan bu alanda yıllarca şarkı söyleyip performans sergiledi. Diğer popüler erkek şarkıcılarla aynı sahnede performans sergilemek başlı başına bir başarı olarak kabul edilebilir. Isaivani, diğer genç kadın gaana şarkıcılarının öne çıkıp kendilerini ifade etmelerine yol açan asırlık bir geleneği başarıyla kırdı. Manasi Joshi Hintli bir para-atlet olan Manasi, şu anda para-badminton dünya şampiyonu. Haziran 2020'de Badminton Dünya Federasyonu, SL3 single'larında dünya ikincisi oldu. Manasi aynı zamanda bir mühendis ve değişim yaratıcısıdır.

Hindistan'da engellilik ve para-sporların nasıl algılandığı konusunda bir değişiklik yapmayı hedefliyor. Yakın zamanda Time dergisi tarafından "Yeni Nesil Lider" olarak listelendi ve Asya baskısının kapağında Hindistan'daki engelli insanların haklarının savunucusu olarak yer aldı.

Nadine Kaadan Nadine Kaadan, ödüllü bir çocuk kitabı yazarı ve şu anda Londra'da yaşayan Suriyeli bir çizer. Pek çok ülkede ve dilde yayınlandı ve misyonu, çocuk kitaplarında güçlendirilmiş ve kapsayıcı temsili desteklemektir, böylece her çocuk kendini bir hikayede görebilir. Nadine, çatışma sonrası travmanın hafifletilmesi için genç mültecilerle çalıştı. Tomorrow ve The Jasmine Sneeze kitapları Suriye'nin uzun ve gururlu kültürel mirasına ve mültecilerin yaşamına değiniyor. Kate Greenaway Madalyası'na aday gösterildi ve 2019 Arap İngiliz Kültür Merkezi Ödülü'nü kazandı. Mulenga Kapwepwe Mulenga Mpundu Kapwepwe, 2020 yılında Zambiyalı kadınların uluslarına katkılarından ötürü övülen Zambiya Kadın Tarihi Müzesi'nin kurucularından oldu. Ayrıca Zambiya'nın başkenti Lusaka'da çocuklar için kütüphaneler inşa etti.

2004'ten 2017'ye kadar Zambiya Ulusal Sanat Konseyi'ne başkanlık etti. Ayrıca dans, yazarlık, müzik ve kültür içeren bir dizi organizasyonda patron olarak görev yaptı. Jemimah Kariuki Dr Jemimah Kariuki, özellikle anne ve çocuk sağlığı olmak üzere koruyucu hekimlik konusunda son derece tutkulu. 2007'de seçim sonrası şiddete tepki olarak başlatılan Barış Kulübü'nün ve Halk Sağlığı Kulübü'nün (rahim ağzı kanserini önleme sürücülerinin çalıştırılmasında etkili olan) kurucusudur.

Kadın doğum ve jinekoloji öğrencisi olarak, Covid-19 salgını sırasında, özellikle sokağa çıkma yasağı sırasında, anne başvurularında keskin bir düşüş, ancak komplikasyonlarda artış olduğunu fark etti. Sınırlı ulaşım seçeneklerinin sağlık hizmetlerine erişimin geciktiğini fark ederek çözüm lisanslı araçlar geliştirdi ve kadınları evlerinden hastaneye götürdü. Bu, ücretsiz bir ambulans hizmeti olan Wheels for Life'a yol açtı. Gülsüm Kav Gülsüm Kav, doktor, akademisyen ve We Will Stop Femicide'ın kurucu ortağıdır. Geçtiğimiz yıl, yüksek kadın cinayet oranları ve İstanbul Sözleşmesi'nin (aile içi şiddet mağdurlarını korumak için tasarlanmış bir yasal çerçeve) yürürlükten kaldırılıp kaldırılmayacağına dair meclis tartışmaları Türkiye'de yaygın eleştirilere yol açtı.

Gülsüm, Türkiye'de toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve yakınlarını kadın cinayeti nedeniyle kaybeden birçok aile adına savunuculuk yapmak için yorulmadan çalışıyor. Jackie Kay Jackie Kay, İskoç şair, oyun yazarı ve roman yazarıdır. Biyolojik ebeveynlerini aramasını detaylı bir şekilde anlatan anı kitabı 'Red Dust Road', yazar tarafından onu evlat edinen beyaz ebeveynlerine bir "aşk mektubu". 2016'da İskoçya'nın ulusal şairi yani Scots Makar seçildi.

Salsabila Khairunnisa Salsabila, Endonezya'nın Jakarta kentinden 17 yaşında bir öğrencidir. Her cuma Çevre ve Orman Bakanlığı ofisinin önünde ormansızlaşmaya karşı bir okul grevine liderlik ediyor. 15 yaşında, Jaga Rimba adında bir gençlik hareketini başlattı. Örgüt, orman korumanın yanı sıra, Kalimantan'da hayatta kalan son yağmur ormanlarından biri olan Kinipan ormanında evlerini kaybeden yerli topluluk üyelerinin hakları için mücadele ediyor. Mahira Khan Mahira Khan sıradan bir oyuncu değil - cinsel şiddete karşı açık sözlü, cilt açıcı kremleri onaylamayı reddediyor ve ırkçılığa karşı mücadeleyi destekliyor. Filmlerdeki ve televizyondaki anlatıyı değiştirerek memleketi Pakistan'daki sosyal meseleleri ele almak istiyor. Mahira, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ulusal bir iyi niyet elçisidir ve Pakistan'daki Afgan mültecilerin durumuna ilişkin farkındalık yaratmaktadır. Angélique Kidjo Dört kez Grammy ödüllü Angélique Kidjo, günümüzün uluslararası müziğin en büyük sanatçılarından biridir. Angelique ayrıca çocuklar adına bir Unicef elçisi olarak Afrika'daki genç kızların eğitimini destekleyen kendi hayır kurumu Batonga aracılığıyla savunuculuk yapmakta.

Chu Kim Duc Mimar Kim Duc, Vietnam'da çocukların oyun oynama hakkını teşvik etme misyonuyla hareket ediyor. Think Playgrounds'un kurucu ortağı ve yöneticisi olarak, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış 180'den fazla halka açık oyun alanı oluşturmak için ülkedeki ortaklar ve topluluklarla birlikte çalışıyor.

Şu anda Hanoi'deki Vietnam Ulusal Çocuk Hastanesi için terapi oyun alanları ve şehirdeki ilk düşük karbonlu oyun alanında çalışıyor. Safaa Kumari Bir bitki viroloğu olan Dr Safaa Kumari, ekinleri yok eden salgın hastalıklara çözümler arıyor. Suriye'de gıda güvenliğini koruyabilecek tohumları keşfettikten sonra, onları Halep'ten kurtarmak için hayatını riske attı.

Faba nekrotik sarı virüsüne dirençli bir bakla da dahil olmak üzere virüse dirençli bitki çeşitlerini keşfetmek için yıllarını harcadı. Ishtar Lakhani Ishtar feminist, aktivist ve kendi kendini "baş belası" ilan eden bir kişidir. İnsan hakları savunuculuğuna yönelik yaklaşımlarını güçlendirmek için gereken desteği sağlayan, dünyanın dört bir yanındaki sosyal adalet örgütleri, hareketleri ve ağlarıyla işbirliği yaptığı Güney Afrika'da yaşıyor.

Bu yıl, Sanatsal Aktivizm Merkezi ve Temel İlaçlar İçin Müttefik Üniversiteler (UAEM) tarafından yürütülen Aşıyı Özgürleştir kampanyasında önemli bir rol oynadı. Claudia López Claudia López, Kolombiya’nın başkenti ve ülkenin en büyük şehri olan Bogota’nın ilk kadın belediye başkanıdır.

Bir öğretmenin kızı olan Alianza Verde (Yeşil İttifak) partisinde 2014-2018 yılları arasında senatör olarak görev yaptı. Yolsuzlukla mücadele konusunda halk lehine 11,6 milyon oy (% 99 görev) toplayan popüler bir istişarenin uygulanmasına öncülük etti. Josina Machel Josina Z Machel, bir aktivizm mirasına doğmuş, uzun süredir insan hakları savunucusudur. Hayatının kadın haklarını geliştirme çağrısında son derece tutkulu.

London School of Economics and Political Science'dan (LSE) yüksek lisans derecesine sahiptir. Aile içi şiddetten kurtulan kadın, Kuhluka Hareketi aracılığıyla kişisel travmasını amaca dönüştürüyor. Örgüt, cinsiyete dayalı şiddetle ilgili sosyal değişimi hızlandırmaya ve Güney Afrika'daki topluluklarda şiddet mağdurları için güvenli sığınaklar yaratmaya yardımcı oluyor.

Sanna Marin Sanna Marin, Finlandiya Başbakanı ve Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi lideri. Başkanlığını yaptığı koalisyon hükümeti, tümü kadınlar tarafından yönetilen diğer dört partiyle oluşturuldu: Maria Ohisalo (Yeşil Lig), Li Andersson (Sol İttifak), Anna-Maja Henriksson (İsveç Halk Partisi) ve Annika Saarikko (Merkez Partisi).

Finlandiya, Kasım 2020 itibarıyla Avrupa'daki en düşük enfeksiyon oranlarından birine sahip olan Covid-19'u ele aldığı için övgü aldı. Hayat Mirshad Feminist bir aktivist, gazeteci ve insancıl Hayat, Lübnan'da öncü bir feminist kolektif olan Fe-Male'nin kurucu ortağıdır. Özür dilemeyen ve taviz vermeyen Hayat’ın misyonu, kızların ve kadınların adalete, bilgiye, korumaya ve insan haklarına erişimini sağlamaktır.

Ülke çapında yürüyüşler düzenleyerek ve yozlaşmış, ataerkil rejimlere meydan okumak ve değişim talep etmek için kitleleri harekete geçirerek mesajını çeşitli platformlarda yaymaya devam ediyor. Bulelwa Mkutukana Bulelwa Mkutukana, sahne adı Zahara ile tanınır. Güney Afrika'daki mütevazı başlangıçlardan geldi ve okul korosunda şarkı söyleme sevgisini buldu. Şarkıcılık kariyerine sokaklarda sokak çalmaya başladı, ancak 2011'de Zahara’nın ilk albümü üç haftadan kısa bir süre içinde çift platinle yükseldi.

Şarkıcı-söz yazarı ödüllere layık görüldü ve müzik endüstrisinde başarılı bir kariyerin tadını çıkarıyor.

Lucy Monaghan Lucy Monaghan, 2015 yılında tecavüz iddiasını bildirdikten sonra Kuzey İrlanda'da polis ve savcılar tarafından kendisine nasıl muamele edildiği hakkında konuşmak için kimliğinin açıklanmaması hakkından feragat etti. Polis başlangıçta, fail olduğu iddia edilen kişiyle "flört ettiğine" dair kanıtlar bulunduğunu söyledi. Lucy, soruşturmalarındaki başarısızlıklar nedeniyle mahkemede yetkililere itiraz etti ve sonuç olarak cinsel saldırı mağdurlarına nasıl davranılacağı konusunda değişiklikler yapıldı. Lucy artık tecavüz mağdurlarını destekliyor ve 2019'da, kanun değişiklikleri için 250'den fazla tavsiyede bulunan Yargıç Gillen incelemesine katıldı. Douce Namwezi N'Ibamba Douce Namwezi N'Ibamba bir multimedya gazetecisidir ve gazetecilik, iş eğitimi ve sosyal girişimcilik yoluyla kadınların güçlenmesini teşvik eden kar amacı gütmeyen bir girişim olan Uwezo Afrika Girişimi'nin kurucusudur.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki öğrencilere ve kadınlara cinsel eğitim ve hijyen kitleri sunarak menstrüasyonla ilgili tabularla mücadele ediyor.

Vanessa Nakate 23 yaşındaki Vanessa Nakate, Ugandalı bir iklim aktivisti ve Afrika merkezli Rise Up Movement'ın kurucusu. Afrika'da halihazırda meydana gelen iklim değişikliğinin etkilerini vurgulamak için uluslararası kampanyalar yürütüyor. Özellikle iklim krizinin yoksulluğu, çatışmayı ve cinsiyet eşitsizliğini nasıl şiddetlendirdiğine odaklanıyor. Ethelreda Nakimuli-Mpungu Uganda'daki Makerere Üniversitesi'nden Dr. Ethel Nakimuli-Mpungu, özellikle HIV ve depresyon ile yaşayan insanlar için terapiyi kültürel olarak daha uygun hale getirmek için çalışıyor. Meslekten olmayan sağlık çalışanları tarafından uygulanabilecek oldukça uygun maliyetli bir grup terapisi programı geliştirdi. Ayrıca, depresyon semptomlarını dramatik bir şekilde azalttığı ve etkilenenler arasında antiviral ilaçlara uyumu geliştirdiği gösterilmiştir. Nandar Nandar feminist bir savunucu, çevirmen, hikaye anlatıcısı ve iki podcast'in yaratıcısı: Feminist Talks ve G-Taw Zagar Wyne. Purple Feminists Group'u kurdu ve Yangon'da The Vagina Monologues'un bir prodüksiyonunu yönetti.

Kuzeydoğu Shan eyaletindeki bir köyde büyüyen Nandar, Myanmar'da aile ve toplum yaşamının geleneksel değerlerine meydan okurken kadınların karşılaştığı zorlukları yaşadı. Şimdi, ülkedeki regl ve kürtaj gibi tabu konuları ele almak için podcast'lerini kullanıyor.

Vernetta M Nay Moberly Vernetta Moberly bir eş, anne, büyükanne ve arkadaştır.

Yıllar boyunca büyüklerinden bilgi topladı ve bilgi ve becerilerini Iñupiaq topluluğunun gelecek nesline aktardı. Tutkusu, Toprak Ana'yı kurtarmak için verilen savaş. Nemonte Nenquimo Nemonte Nenquimo, Amazon yağmur ormanlarında atalarının topraklarını, kültürünü ve yaşam tarzını savunmaya kendini adamış yerli bir Waorani kadınıdır.

O, Pastaza eyaletindeki Waorani örgütünün ilk kadın başkanı ve Time dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişisinden biri olan yerli liderliğindeki kar amacı gütmeyen kuruluş Ceibo Alliance'ın kurucu ortağıdır. Sania Nishtar Dr Sania Nishtar, küresel sağlık ve sürdürülebilir kalkınmada liderdir. 2018 yılından bu yana, mobil bankacılık ve tasarruf hesapları ve diğer temel kaynakları sağlayarak milyonlarca Pakistanlının geçim kaynaklarını iyileştiren dönüştürücü Ehsaas Yoksulluğu Azaltma programına öncülük ediyor.

Pakistan Başbakanının Yoksulluğun Azaltılması ve Sosyal Koruma konusunda Özel Asistanı olarak Sania, Pakistan'da bir refah devletinin gelişmesi için gerekli ilk adımları atarak kitlelerin güçlenmesine yardımcı oldu.

Phyllis Omido Phyllis Omido, Kenya'nın maden çıkarma endüstrilerinden etkilenen marjinal toplulukların çevresel ve sosyo-ekonomik haklarını savunan, Adalet Yönetişim ve Çevresel Eylem Merkezi'nin (CJGEA) kurucusu ve yönetici direktörüdür.

2015 yılında, Owino Uhuru'daki bir kurşun eritme tesisini başarıyla kapatmak için yaptığı çalışmaları takdir eden Goldman Çevre Ödülü'nü ("Yeşil Nobel" olarak adlandırılır) kazandı. Laleh Osmany Afganistan'da bir kadının ismini toplum içinde kullanmak hoş karşılanmıyor. Doğum belgesine yalnızca babanın adı kaydedilmelidir. Bir kadın evlendiğinde, düğün davetiyelerinde adı görünmez; hasta olduğu zaman, adı tıbbi reçetelerde görünmüyor ve öldüğünde adı ölüm belgesinde ve hatta mezar taşında görünmüyor. Kadınların temel bir hak olduğunu düşündüğü şeylerin reddedilmesinden bıkan aktivist Laleh Osmany, WhereIsMyName kampanyasını başlattı. Üç yıllık bir kavgadan sonra 2020'de Afgan hükümeti, Afgan annelerin çocuklarının ulusal kimlik kartlarına isimlerinin basılmasına izin vermeyi kabul etti.

Ridhima Pandey Ridhima Pandey, dokuz yaşında, iklim değişikliğini hafifletme konusundaki eylemsizliğine cevaben Hindistan hükümetine karşı bir dilekçe veren bir iklim aktivisti. Ridhima, 2019'da 15 diğer çocuk dilekçe sahibiyle birlikte BM'de beş ülkeye dava açtı. Ridhima şu anda uluslararası konferanslara katılmakta ve diğer öğrencilerin her düzeyde kendi gelecekleri ve dünyanın biyolojik çeşitliliği için savaşmaları için güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Ridhima, hem onun hem de gelecek nesillerin geleceğini kurtarmak için çalışıyor. Lorna Prendergast Lorna Prendergast, 2019 yılında Melbourne Üniversitesi'nden yaşlanma alanında yüksek lisans derecesi ile 90 yaşında mezun olduğunda dünya çapında manşetlere çıktı. Derecesini 64 yıldır evli olduğu ve bunama hastası olan rahmetli kocasına adadı. Bir araştırmacı olarak, demans hastalarının ihtiyaçları hakkında daha derin bir anlayış yarattı, yaşam kalitelerini ve bakıcılarla ilişkilerini iyileştirdi. Oksana Pushkina Oksana Pushkina, Rusya Devlet Dumasında Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Komitesinin başkan yardımcısıdır.

2018'de, birkaç düzine kadın gazeteci, Devlet Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi başkanı Leonid Slutsky'ye karşı cinsel taciz iddialarında bulunduğunda, Oksana öne çıkan ve gazetecileri alenen destekleyen tek parlamenter oldu.

Cibele Racy Cibele, São Paulo'daki ilkokul çocuklarına ırksal eşitliğin öğretilmesine öncülük etmiş emekli bir baş öğretmendir.

Irkı, cinsiyeti veya konumu ne olursa olsun, çalışma ortamını personel için daha kapsayıcı hale getirmek için okulunun tüm yönetim uygulamalarını gözden geçirdi. Susana Raffalli Susana, 22 yılını dünyanın dört bir yanındaki acil durumlarda yardımcı olmak için harcamış bir insani yardım çalışanıdır. Venezuela'da krizin reddedildiği bir dönemde insani krizin çocuklar üzerindeki etkisini gerçek zamanlı olarak gösteren bir araç oluşturmasında Cáritas de Venezuela'ya yardım etti. Susana ayrıca gecekondu mahallelerinde yaşayan çocuklara beslenme desteği sağlayan bir merkezler ağı kurdu. Sapana Roka Magar Üç ay evsiz kaldıktan sonra Sapana, sahipsiz cesetleri yakan bir organizasyona dahil olduğu Katmandu'ya gitti.

Covid-19'dan ölenlerin cesetleri kesinlikle Nepal ordusu tarafından yönetiliyor. Sapana’nın organizasyonu terk edilmiş cesetleri sokaktan veya cenazelerden alır ve post mortem muayeneler için hastaneye götürülmelerini ayarlar. Ceset 35 gün boyunca sahipsiz kalırsa, organizasyon onu krematoryuma götürür ve Hindu kültüründe genellikle merhumun oğlu tarafından gerçekleştirilen Dagbatti ritüellerini gerçekleştirir.

Pardis Sabeti Pardis Sabeti, Harvard Üniversitesi, Broad Institute of MIT ve Harvard ve Howard Hughes Medical Institute'ta profesördür. Batı Afrika'da insan ve mikrobiyal genomik, bilgi teorisi ve kırsal bulaşıcı hastalık gözetimi ve eğitim çabalarına katkıda bulunmuştur. 2014 yılında, En Etkili 100 Kişi listesine de dahil olan Time by Time dergisinin Kişileri adlı Ebola savaşçıları ekibinde yer aldı. Febfi Setyawati Febfi Setyawati, savunmasız insanlara, özellikle de mali güçlükleri olan hastalar ve Covid-19'dan etkilenenlere yardım eden bir kuruluş olan Untukteman.id'in kurucusudur. O ve ekibi, çalışmalarına devam edebilmeleri için öğrenciler için ücretsiz internet erişimi (bu maliyetli olabilir) ve mobil bir kütüphane sağlamak için bir Volkswagen kamp aracıyla topluluğu gezdiler. Ekip şimdi internet sinyalinin olmadığı alanlar için sinyal vericileri sağlamaya çalışıyor. Ruth Shady Ruth Shady, arkeoloji ve antropoloji alanında doktoraya sahiptir ve San Marcos Ulusal Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde araştırma dekan yardımcısıdır. Amerika'daki en eski uygarlık olarak kabul edilen Caral arkeolojik alanında multidisipliner araştırma direktörüdür.

Beş Peru üniversitesinden fahri doktorası vardır ve 2018'de L'Oréal-Unesco bilim kadınları ulusal ödülünü kazandı. Ayrıca Peru Cumhuriyeti Kongresi Onur Madalyası ile ödüllendirildi.

Panusaya Sithijirawattanakul Bu yıl demokrasi yanlısı protestolar Tayland'ı kasıp kavurdu ve 22 yaşındaki Panusaya gibi öğrenciler bunun merkezinde yer alıyor. O ve diğer aktivistler katılımlarından dolayı tutuklandı, ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Tutuklanmasının canlı olarak yayınlanan bir videosu, dört sivil polis memurunun onu bir otel odasının zemininden taşıdığını, onu tekerlekli sandalyeye koyduğunu ve bir polis aracına götürdüğünü gösteriyor. Panusaya, isyana yönelik suçlamaları reddediyor. Ağustos ayında bir öğrenci mitinginde sahneye çıktı ve şimdi meşhur 10 maddelik bir manifesto okudu ve monarşiyi siyasete karışmaktan kaçınmaya çağırdı. Tayland, kraliyet hakaret yasasına sahip birkaç ülkeden biri olduğu için bu hareket şok edici olarak görüldü. Kralı, kraliçeyi, varisi veya naibi eleştiren herkes 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Nasrin Sotoudeh Nasrin Sutude, İran'da hukukun üstünlüğünü ve siyasi tutukluların, muhalif aktivistlerin, kadınların ve çocukların haklarını savunan bir İranlı avukattır. Ülkenin çok eleştirilen adalet sistemine karşı çıktığı için uzun bir hapis cezasından geçici olarak izinde.

Hapsedilmesine ve ailesine yönelik sürekli tehditlere rağmen, Sotoudeh hukukun üstünlüğünün meydan okuyan bir savunucusu olmaya devam ediyor. Kathy Sullivan Kathy Sullivan, başarılı bir bilim insanı, astronot, yazar ve yöneticidir. 1978'de Nasa astronot birliklerine katılan ilk altı kadından biriydi ve uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda okyanustaki en derin noktaya dalış yapan ilk kadındır ve uzay uçuşu ve derin deniz dalışları kombinasyonu sayesinde "dünyanın en dikey insanı" unvanını kazanmıştır. Rima Sultana Rimu Rima Sultana Rimu, Bangladeş, Cox’s Bazar’daki Barış İçin Genç Kadın Liderler’in üyesidir. Küresel Kadın Barış Yapıcıları Ağı'nın bir parçası olan bu program, çatışmalardan etkilenen ülkelerdeki genç kadınları barış liderleri ve ajanları olmaları için güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Rima, cinsiyete duyarlı insani eylemi savunarak kendi toplumundaki Rohingya mülteci krizine yanıt verdi. Rohingya mültecileri ve toplumdaki eğitime erişimi olmayan kadın ve kız çocukları için cinsiyete duyarlı, yaşa uygun okuma yazma ve aritmetik dersleri düzenliyor.

Lea T Pek çok model ilk işlerinin Givenchy için olduğunu söyleyemez, ancak Lea T için durum budur. 10 yıldan fazla bir süredir bu işin içinde ve Marie Claire, Grazia ve dahil olmak üzere birçok yüksek profilli yayının sayfalarını süsledi.

2016'da Lea, Olimpiyatların açılış törenine katılan ilk açık transseksüel kişi olarak tanındı. Lea, transseksüel savunuculuğunun popüler kültür simgesi, LGBT kişilere karşı ayrımcılık hakkında konuşuyor ve toplumu bununla mücadele etmeye çağırıyor. Ana Tijoux Şilili hip-hop protestocusu Ana Tijoux, şarkı sözlerindeki sosyal ve kültürel eksiklikleri kınayan bir feminist ve aktivist. Ailesi, Augusto Pinochet'nin Şili'deki diktatörlüğü sırasında sürgüne gitti ve bu, siyasi ve sosyal konulara özel bir duyarlılıkla dikkate değer bir kariyere iz bıraktı. 2014 albümü Vengo'da Antipatriarch şarkısıyla kadın haklarına verdiği desteği ve cinsiyet şiddetine karşı olduğunu vurguladı. Opal Tometi Opal Tometi, ödüllü bir insan hakları savunucusu ve Black Lives Matter'ın üç kadın kurucularından biridir. Aynı zamanda yeni bir medya ve savunuculuk merkezi olan Diaspora Rising'in de kurucusudur.

ABD'de Nijeryalı göçmenlerin çocuğu olarak dünyaya gelen insan hakları aktivizmi sınırları aşıyor ve neredeyse 20 yıl öncesine dayanıyor. Sviatlana Tsikhanouskaya Sviatlana Tsikhanouskaya, ulusal bir demokratik hareketi yönettiği Belarus'ta eski bir cumhurbaşkanı adayıdır. Ağustos 2020'de, Başkan Alexander Lukashenko liderlik seçimlerinde ezici bir zafer ilan etti ve yaygın oy hile suçlamalarının ortasında ülke çapında protestoları ateşledi.

Sviatlana, seçimden kısa bir süre sonra çocuklarının güvenliğinden korkarak Litvanya'ya Beyaz Rusya'dan kaçtı. Sürgündeki demokratik harekete liderlik etmeye devam ediyor. Yulia Tsvetkova Yulia Tsvetkova, Rusya'nın Uzak Doğusundaki küçük bir sanayi kasabasında doğdu ve burada sanat, dans ve yönetmenlik eğitimi aldı. Daha sonra, aktivist tiyatro ve toplum merkezinden kadın hakları, LGBT hakları, anti-militarizm ve ekoloji ile ilgili konuları gündeme getirmeye başladı. Arussi Unda Meksika artan kadın cinayet oranlarıyla karşı karşıya kalırken, Arussi ve onun feminist kolektifi Brujas del Mar ("Denizin Cadıları") kadınların sesi olarak ortaya çıktı.

Bu yıl, ülkenin dört bir yanındaki kadınlara, 9 Mart'ta kadınların işi ve diğer faaliyetlerini bırakıp evde kaldıklarında ulusal bir grev düzenlemeleri için ilham verdi. Anastasia Volkova Dr Anastasia Volkova, gıda güvenliği sorunlarını çözmek için bilim ve teknolojiyi kullanan bir girişimci ve tarımsal yenilikçidir.

2016 yılında çiftçilerin mahsul üretimini optimize etmelerine yardımcı olmak için algoritmalar ve diğer araçlarla birlikte drone ve uydu verilerini kullanan bir şirket olan FluroSat'ı kurdu. Kotchakorn Voraakhom Kotchakorn Voraakhom, kendisini "Taylandlı bir şehir peyzaj mimarı" olarak tanımlıyor. Çalışmasına, Bangkok’un genişleyen şehir silüetinin "çatlak kaldırımını" parçalamak ve taze fikirlerin fidelerinin ortaya çıkmasına izin vermek amacıyla başladı. Siouxsie Wiles Siouxsie Wiles bir bilim insanı ve halk sağlığı iletişimcisidir. Karikatürist Toby Morris ile yaptığı çalışma insanların karantina ve Kovid-19 sürecini anlamasına yardımcı olmuştur ve dünya çapındaki bir sürü ülke tarafından kullanılmıştır.

Elin Williams Elin, 16 yaşından beri My Blurred World adlı blogunda miyaljik ensefalomiyelit (ME) ve retinitis pigmentosa (dejeneratif göz rahatsızlığı) deneyimlerini paylaşan bir yazar ve engelli savunucusu. Deneyimlerinin dürüst ve açık hesaplarını yazıyor, öğütlerden ve koşullarının duygusal etkisinden karşılaştığı toplumsal engellere ve moda endüstrisinde erişilebilirliği teşvik etmenin önemine kadar her şeyi paylaşıyor. Baştan sona, farkındalık yaratmak ve benzer durumdaki diğerlerinin yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamak istiyor. Alice Wong Alice, engelli insanları hikayelerini kaydetmeye teşvik eden bir taban kampanyası olan Engellilik Görünürlüğü Projesi'nin kurucusudur.

Bu yıl, Engellilik Görünürlüğü: Yirmi Birinci Yüzyıldan Birinci Şahıs Hikayeleri adlı yeni bir antoloji yayınladı. Leo Yee-Sin Dr. Leo Yee-Sin, bulaşıcı hastalıkların salgınlarını ele almaktan sorumlu, Singapur’un son teknoloji Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezini yönetiyor.

Ülkenin Covid-19'a karşı mücadelesinde ön saflarda yer almasının yanı sıra, on yıllarını Singapur'da HIV tedavisini iyileştirmek ve Sars da dahil olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık salgınında ekiplere liderlik etmek için harcadı.