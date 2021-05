2021 yazında tesettür modasında neler trend olacak?

Alışveriş yapmak, yeni şeyler almak, kombin yapmak her kadının terapi yöntemidir. Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle güzel görünmek daha bir önemli oldu. Moda dediğimiz kavram her gün gelişirken her kesime hitap etmek gerekliliği fark edildi ve artık tesettür modası diye bir kavram oluştu. Peki 2021 yazında hangi parçalar trend, kolay kombinler nasıl yapılır? Sizin için 7 maddede derledik.

SALAŞ ELBİSELER

Maksi boy veya midi boy... Dolabınızda pastel renk tonlarında salaş kesim elbise bulundurmaya özen gösterin. Akşam yemeğinde topuklu ile gün içinde de ile babet veya sneaker ile kombin yapabilirsiniz.

ŞAL SEÇİMİ

Eşarplar yerini şallara bırakalı çok oldu, terletmeyen kumaştan üretilen şallar kullanım açısından kolaylık sağlıyor. Cilt renginize göre seçeceğiniz parçaları kıyafetlerinizle kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Bu yıl tarçın, mint ve bej renkler çok moda.

TUNİKLER

İki parça kıyafet giymeyi sevenler için tunikler bu yaz da çok kullanışlı. Beyaz ve bej renginde tunikler ile tarzınızı yansıtabilirsiniz. Jean veya canvas pantolon ile günün her saatinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.