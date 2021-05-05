2021 yazında tesettür modasında neler trend olacak?

Alışveriş yapmak, yeni şeyler almak, kombin yapmak her kadının terapi yöntemidir. Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle güzel görünmek daha bir önemli oldu. Moda dediğimiz kavram her gün gelişirken her kesime hitap etmek gerekliliği fark edildi ve artık tesettür modası diye bir kavram oluştu. Peki 2021 yazında hangi parçalar trend, kolay kombinler nasıl yapılır? Sizin için 7 maddede derledik.
Maksi boy veya midi boy... Dolabınızda pastel renk tonlarında salaş kesim elbise bulundurmaya özen gösterin. Akşam yemeğinde topuklu ile gün içinde de ile babet veya sneaker ile kombin yapabilirsiniz.
Eşarplar yerini şallara bırakalı çok oldu, terletmeyen kumaştan üretilen şallar kullanım açısından kolaylık sağlıyor. Cilt renginize göre seçeceğiniz parçaları kıyafetlerinizle kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Bu yıl tarçın, mint ve bej renkler çok moda.
İki parça kıyafet giymeyi sevenler için tunikler bu yaz da çok kullanışlı. Beyaz ve bej renginde tunikler ile tarzınızı yansıtabilirsiniz. Jean veya canvas pantolon ile günün her saatinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
90'lar modası 2021'de de kendini gösteriyor. Jile içine giyeceğiniz bluz veya gömlek ile modaya uymanız mümkün. Jile seçiminde çiçekli desenler yerine taba, tarçın ve pudra gibi renklere yoğunlaşabilirsiniz.
Mom jean akımı bu yıl da devam ediyor. Rahatlığın ve coolluğun ön planda olduğu bu kesimler ile gömleklerinizi kombinleyebilirsiniz. Klasik renklerin dışında kendi zevkinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
Boyfriend model gömlekler dolabınızda mutlaka olmalı. Şeker pembesi, bebe mavisi ve mor renklerin bu yıl çok moda olduğunu unutmayın. Yaz renkleri ile enerjinizi yükseltebilirsiniz.
Anneannenizin gençken kullandığı çantalar şimdi çok popüler. Vintage tarzda birkaç çanta ile günden geceye stilinizi yansıtabilirsiniz. Yeni çanta alacaksanız bu yılın en favori rengi yeşil ile fark yaratabilirsiniz.
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