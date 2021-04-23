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23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin son dakika korona tablosu vaka ve ölü sayısı

23.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan son dakika koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 22 Nisan'da yapılan 312 bin 109 Covid-19 testinin 54 bin 791'i pozitif çıkmıştı. Peki, 23 nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, 23 Nisan korona tablosu detayları...

23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin son dakika korona tablosu vaka ve ölü sayısı

23 Nisan korona tablosu vaka ve hasta sayısı açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden son dakika korona tablosu vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısını paylaşıyor. 22 Nisan'da 312 bin 109 yeni koronavirüs testi yapıldı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin'e ulaştı. Peki, 23 Nisan koronvirüs tablosu ne zaman açıklanacak? İşte, 23 Nisan koronavirüs tablosu...

23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

23 Nisan koronavirüs (Covid-19) tablosu, vaka, hasta ve ölen sayısı bilgileri az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 354 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

22 Nisan'da 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

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22 Nisan'da toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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