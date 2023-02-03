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46/2-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

16.01.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik sürücüleri bazı trafik ihlalleri durumunda trafik cezaları ile karşılaşır. Her trafik cezası için ayrı bir trafik ceza kodu belirlenmiştir. Trafik ceza kodları trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından belirleniyor. Aynı trafik ihlalini yapan her sürücü aynı ceza tutarını ödemekle yükümlüdür. Sol şerit ihlali için düzenlenmiş olan trafik kodu ise 46/2-f trafik ceza kodudur. Peki, 46/2-a trafik cezası nedir ve kimlere uygulanır?

46/2-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte her trafik ihlalini temsil eden kodlar vardır. Bu kodlardan biri de sol şerit ihlalini temsil eden 46/2-a trafik cezasıdır. 46/2-a trafik cezası tutarı her sene trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından belirlenir. Sol şerit ihlali olarak da ifade edilebilen bu durum trafikteki her araç için geçerlidir. Buna göre sol şerit sadece öndeki aracı geçmek ya da belirli durumlarda şerit değiştirmek için kullanılır. Bunun dışında uzun süreli bir şekilde sol şerit üzerinde bulunmak yasaktır.

46/2-a trafik cezası nedir?

46/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, trafikte sol şerit ihlali cezası olarak da özetlenebilir. Trafikte sık yaşanan ihlallerden biri olan sol şerit ihlali için 46/2-a kodlu trafik cezası uygulanır. Sol şeridin işgal edilmesi durumunda trafiğin akışını olumsuz yönde etkiler. Büyük araçlar, motorlu ve motorsuz taşıtlar 46/2-a trafik cezası uygulamasına tabidir. 46/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu, aksine bir işaret olmadığı takdirde gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda da trafik ve yol durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten araç sürmemektir.

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46/2-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Sol şerit kurallarına riayet etmemek 46/2-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu olarak değerlendirilir. Sol şerit kullanımında sürücülerin hiçbir şekilde bilinçsiz davranmaması gerekir. Sol şerit yalnızca acil durumlarda, yol durumu izin veriyorsa öndeki aracı geçmek ve şerit değiştirmek için kullanılır. Acil durumlar dışında kullanılması hâlinde 46/2-a trafik cezası uygulanır. Motorlu ve motorsuz taşıtların yanı sıra büyük araçlar da 46/2-a trafik cezası uygulamasına tabidir.

Sol şeridi ihlal eden araç sürücüleri 46/2-a trafik cezasına tabi olur. Aynı zamanda 20 puan da ceza uygulanır. 100 ceza puanına ulaşan her sürücü, sürücü belgelerinden 2 ay mahrum kalır. Aynı zamanda eğitime tabi tutulur. Bir sürücünün bir yıl içinde 100 puanı aşmaması beklenir. Ceza puanları her yıl yeniden hesaplanır. Sürücülerin bir yıl içinde 100 puanı aşmaması oldukça önemlidir

46/2-a trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılında yeni düzenlemeler gelmiş ve ceza miktarlarında da artış olmuştur. Hemen hemen trafik cezasında erken ödeme indirimi yapılır. 46/2-a maddesi uyarınca ceza yazılan araç plakası sahipleri de erken ödeme yapabilir. Erken ödeme durumunda %25 oranında indirim alabilirler. Ceza ödemelerinde kredi kartı kullanılabileceği gibi taksitlendirme de yapılabilir. 2023 yılı için belirlenen 46/2-a trafik cezası tutarı 951 TL'dir. Erken ödenirse 46/2-a trafik cezası tutarı %25 indirimle birlikte 713,25 TL olarak ödenebilir.

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