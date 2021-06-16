50 TL ve altı bu gömlekler bir başka: Günün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler

Gömlek pek çok farklı modelli ile hemen her ortama uyabilecek bir kıyafet türü. Şıklık ve rahatlık için bütçenizi çok aşmak zorunda da değilsiniz. İŞte sizin için derlediğimiz 50 TL altı şık gömlekler listesi...

Beyler şık görünmek için büyük paralar harcamanıza gerek yok!



Gerçekten de şık gözükmek hiç pahalı değil, özellikle Amazon bizlere hizmet veriyorsa. İşte DeFacto’dan %100 pamuk, şık kesilmiş, slim fit ve[ çok tarz bir gömlek](xxxxxxxxxxx). Her yerde giyebileceğiniz gibi ekstra avantajları da olan bir gömlek.

Sadelik ve şıklık bir arada



Koton marka çok şık bir gömlekle karşınızdayız. Bu sefer kadınlar için ama. Üstünde çok göze batmayan altın sarısı ince ve zarif çizgileri bulunan bu gömlek, sadeliği ve şıklığı bir araya getiriyor. Amazon farkıyla sunulan [bu güzel ürünü kaçırmayın derim](xxxxxxxxxxxc)!

‘Desen olmadan olmaz’ diyenler, sizleri unutmadık...



DeFacto şıklığı ve güzelliği, bizleri çiçek desenli bir gömlekle karşılıyor. Kadınlar dikkat! Bu gömlek sizi 3-0 önde başlatır! Bu şık ve estetik gömleğe ulaşmak için [buraya tıklayın!](xxxxxxxxxxx)

Işığınızı ve karakterinizi cesurca sergileyin



Normal bedenler sizi sıkıyor ve şık büyük beden bir gömlek mi arıyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz. Pembe rengi ve pamuklu kumaşı ile göz dolduran bu gömleğin, 3XL’dan 10XL’a varan bedenleri bulunuyor. [Klasik uzun kollu gömleğin](xxxxxxxxxxx) içinde kendinizi çok rahat hissedeceksiniz.