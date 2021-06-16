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50 TL ve altı bu gömlekler bir başka: Günün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler

16.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem spor hem rahatlık hem de hem de şıklık arıyorsanız gömlekler bunu sağlayabilecek esneklikte kıyafetlerdir. İşte 50 TL altına şık gömlekler...

50 TL ve altı bu gömlekler bir başka: Günün her saati şık bir görünüm sunan gömlekler

Gömlek pek çok farklı modelli ile hemen her ortama uyabilecek bir kıyafet türü. Şıklık ve rahatlık için bütçenizi çok aşmak zorunda da değilsiniz. İŞte sizin için derlediğimiz 50 TL altı şık gömlekler listesi...

Beyler şık görünmek için büyük paralar harcamanıza gerek yok!

1
Gerçekten de şık gözükmek hiç pahalı değil, özellikle Amazon bizlere hizmet veriyorsa. İşte DeFacto’dan %100 pamuk, şık kesilmiş, slim fit ve[ çok tarz bir gömlek](xxxxxxxxxxx). Her yerde giyebileceğiniz gibi ekstra avantajları da olan bir gömlek.

Sadelik ve şıklık bir arada

2
Koton marka çok şık bir gömlekle karşınızdayız. Bu sefer kadınlar için ama. Üstünde çok göze batmayan altın sarısı ince ve zarif çizgileri bulunan bu gömlek, sadeliği ve şıklığı bir araya getiriyor. Amazon farkıyla sunulan [bu güzel ürünü kaçırmayın derim](xxxxxxxxxxxc)!

‘Desen olmadan olmaz’ diyenler, sizleri unutmadık...

3
DeFacto şıklığı ve güzelliği, bizleri çiçek desenli bir gömlekle karşılıyor. Kadınlar dikkat! Bu gömlek sizi 3-0 önde başlatır! Bu şık ve estetik gömleğe ulaşmak için [buraya tıklayın!](xxxxxxxxxxx)

Işığınızı ve karakterinizi cesurca sergileyin

4
Normal bedenler sizi sıkıyor ve şık büyük beden bir gömlek mi arıyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz. Pembe rengi ve pamuklu kumaşı ile göz dolduran bu gömleğin, 3XL’dan 10XL’a varan bedenleri bulunuyor. [Klasik uzun kollu gömleğin](xxxxxxxxxxx) içinde kendinizi çok rahat hissedeceksiniz.

Günlük hayatın koşuşturmacası içinde, sportif ruhunu yansıt

5
Günlük kullanım için sportif bir gömlek mi arıyorsunuz? O zaman Koton marka, mavi ve beyaz renkli ekose gömlek tam da size göre. Genellikle t-shirt üstü giyilebilecek %100 pamuklu bu gömleğe Amazon farkıyla ulaşabilirsiniz!

‘Sadelik benden uzak olsun’ diyenler burada mı?

6
Sadelik, sizin ruhunuzu yansıtmıyor mu? O zaman sizler için harika bir önerimiz var. Göz dolduran desenleri ve canlı renkleriyle [DeepSEA marka gömlek tam sizlik](xxxxxxxxxxx). Bu enerjik gömleğe Amazon farkıyla sahip olabilirsiniz.

Yeşilin cezbedici tonlarından vazgeçemeyenler için bulunmaz fırsat!

7
Sadelikten uzak duran, desenli ve canlı renklerin tutkunu olan kadınlar, bu gömlek kaçırılmaz. Kalitesi ile göz dolduran bu gömleği, tüm kıyafet ve aksesuarlarınızla rahatça kombinleyebilirsiniz. Sizleri ilk görüşte cezbedecek [Koton marka yeşil desenli gömleğe](xxxxxxxxxxx), Amazon’un ayrıcalıklı dünyasından ulaşabilirsiniz.

Üzerinizden çıkmayacak bir gömlek daha

8
“Sadelikten vazgeçmem!” diyenlerdenseniz, bu gömlek tam sizlik. Rahat kesimi ve popüler haki rengiyle ilk görüşte sizi cezbedecek bu gömleği kaçırmak istemeyeceksiniz. Koton marka harika gömleği [buradan inceleyebilirsiniz](xxxxxxxxxxx).

Gömlekte favori rengi bej olan beyler

9
Gömlekte favori rengi bej olan beyler, sizler için çok güzel bir önerimiz var. Günlük kullanım için oldukça ideal olan [Buenza Ard marka kısa kollu gömlek](xxxxxxxxxxx), klasik gömlek tutkunlarının kaçırmaması gereken bir ürün. Erkek giyiminde oldukça popüler olan bu gömleği kaçırmayın deriz.

Gömleğin desenleriyle ortalığı yakabilirsiniz

10
Zebra desenli, inanılmaz şık ve zarif bu gömlek görenleri büyülüyor. Estetikle şıklığı aynı anda sunan bu gömleği kaçırmak istemeyeceksiniz. Kıyafet ve aksesuarlarınızla harika uyum sağlayacak [Koton marka gömleği buradan inceleyebilirsiniz](xxxxxxxxxxx).

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