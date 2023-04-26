53 yaşındaki Andrea Sunshine'a kendinden küçük erkeklerden teklif yağıyor! "Yatakta iyi olup olmadığını önceden anlarım"

Londra'da yaşayan 53 yaşındaki Andrea Sunshine, iki torunu olmasına rağmen seksi bir büyükanne olduğunu ve kendinden oldukça genç erkeklerden teklif aldığını açıklamıştı. Andrea, son yaptığı açıklamalarda randevuya çıktığında karşısındaki kişinin sekste iyi olup olmadığını anlamak için onu öpüşme testine soktuğunu açıkladı.

TESTİ GEÇEMEZSE YATAĞINA ALMIYOR

Andrea Sunshine, aşık olduğu kişinin sıkı öpüşme testini geçmeden yatağına girmesine izin vermediğini söyledi ve bunu "yanılmaz bir flört taktiği" olarak nitelendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

"Cesur biriyim ve zaman kaybedip hayal kırıklığına uğramaktan hoşlanmıyorum" dedi. İki genç torunu olan esmer güzel, kötü bir öpüşmenin bir erkeğin orgazma ulaşamayacağının kanıtı olduğunu söylüyor.

Sunshine, "Şevksiz içi boş bir öpücükse ileriye gitmiyorum. Bir bahane uydurup gidiyorum." diyerek öpüşme testine güvendiğini paylaştı. Sunshine ayrıca, ona bir öpücük için 20.000 dolar teklif eden biri de dahil olmak üzere çok sayıda aboneye ulaştığı bir OnlyFans hesabı açtı.

ÖPÜŞMENİN DOĞAL OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

"Bu uygunsuz teklif büyük bir hayrandan geldi. Onunla Yunanistan'da buluşmam için bana bir uçak bileti göndermeyi bile önerdi." Sunshine, bir öpücüğün doğal olarak gelmesi gerektiğini söyleyerek adamı teklifi kabul etmediğini belirtti.

VÜCUDUYLA İLGİ GÖRÜYOR

Yaşına meydan okuyan vücudunun, kendisine çok daha genç erkeklerin ilgi duymasını sağladığını belirtti. "Genç yakışıklı erkekler olgun bayanlara aşık oluyor, bu yüzden her zaman bana asılıyorlar. Her türden yaş var, hatta 25'in altında olanlar da var ama çoğu 30-35 arası."



