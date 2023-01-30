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61/1-a Trafik cezası nedir? 61/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

30.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte uyulması gereken belli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar güvenlik ve trafik akışının doğru olması açısından oldukça önemlidir. Bunlara uymayan kişilere ise belli para cezaları ile yaptırımlar uygulanmaktadır.

61/1-a Trafik cezası nedir? 61/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları belli konulara göre ayrılır ve bu konuların ciddiyetine göre cezalar uygulanır. Trafikteki işleyişin aksamaması güvenlik ve düzen açısından oldukça önemli. Bu kurallar trafik güvenliğini ve düzenini sağladığı için bunun bozulması sonucu uygulanan yaptırımlar vardır. Bu yaptırımlar para cezaları ile belirlenir. Bu yaptırımlar belli tutardaki para cezaları ile olmaktadır. Para cezaları kuralların çeşidine göre belirlenir ve uygulanır. Bu cezalardan bir tanesi de 61/1-a cezasıdır.

61/1-a Trafik Cezası Nedir?

Trafiğin akışının doğru ilerlemesi ve güvenlik ihlali yaşanmaması için caydırıcılığı esas alan cezalar bulunmaktadır. Bu cezalardan biri olan 61/1-a ise park ihlalleri ile ilgilidir. Trafikte belli bölgelere park etmek yasaktır. Yollarda duraklamanın yasak olduğu bölgeler vardır. Buralarda duraklamak kazalara sebebiyet verebileceği gibi ilerleyişin aksamasına da sebep olur. Bu sebeple bu bölgelere park etmenin para cezası bulunur.

61/1-a Trafik Cezası Maddesinin İhlalinin Konusu

Trafik cezaları belli numaralarla, çeşitlerine göre isimlendirilir. 61/1 ile başlayanlar ise park ihlalleri ile ilgilidir. Park edilmemesi gereken bölgeler bellidir ve bunların ihlaline göre ceza uygulanır. 61/1-a cezası da duraklamanın yasak olduğu bölgeleri kapsar. Duraklama yapıldığı taktirde ciddi sorunlara yol açabilecek bölgeler belirlenir ve burada durmak da park etmek de yasaktır. Buraya park eden araç sahiplerine para cezası ile birlikte ehliyetlerine işleyen ceza puanı da uygulanır.

61/1-a Cezası Kimlere Uygulanır?

Bu ceza park ihlali ile ilgili olduğu için bu kuralı çiğneyen bütün araçlara uygulanmaktadır. Eğer duraklamak yasaktır olarak belirlenen bölgeye bir araç park ettiyse aracın sahibine ceza kesilir ve bu araç sahibi bu cezayı ödemekle yükümlüdür.

61/1-a Trafik Cezası Tutarı

Trafikte uygulanan cezalar, ihlalin verdiği veya verebileceği zarar göz önüne alınarak belirlenir. 61/1-a trafik cezasının tutarı da ciddi kazalara yol açabileceği için 436 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutarı kuralı ihlal eden bütün araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olmasının yanında ehliyetlerine de 15 ceza puanı işlenir.


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