HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 68/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

68/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

03.04.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm bireylerin trafik kurallarına eksiksiz bir şekilde uyması gerekmektedir. Trafik kuralları trafik akışının sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca can ve mal kaybının önüne geçilmesinde büyük bir etkendir. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında birçok trafik kuralı yer alır. Bu trafik kurallarına uymayanlara çeşitli trafik cezaları kesilir. Peki, 68/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

68/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kanunu içerisinde hem yayaları hem de sürücüleri yakından ilgilendiren pek çok trafik kuralı bulunur. Bu trafik kurallarına uyulması hayati önem taşır. Trafikte güvenli bir şekilde yol almak oldukça önemlidir. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde bireyler birtakım cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilir. 68/1-c trafik cezası da bireylerin karşı karşıya kalabilecekleri cezai işlemlerden biridir.

68/1-c trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 68. maddesinde 68/1-c trafik cezasıyla ilgili tüm detaylar bulunmaktadır. Yayaların güvenle geçmeleri için ayrılmış olan yollarda, geçitlerde ya da zorunlu durumlarda, araç yolu üzerinde bulunan yayaların trafiğin akışını bozacak davranışlar sergilemeleri veya hayati tehlike oluşturan hareketlerde bulunmaları halinde 68/1-c trafik cezası uygulanır. Ayrıca yaya yolunda veya geçitlerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların bu alanları saygısız bir şekilde kullanmaları da trafik suçu olarak sayılmaktadır.

68/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 68’inci maddesinde yayaların zaruri olarak uyması gerektikleri trafik kuralları yer alır. 68/1-c trafik kuralı da bu kurallar arasındadır. 68/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu yaya geçitlerinde ya da zorunlu durumlarda, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiğin düzenine aykırı bir şekilde davranmaları, hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye sokacak tavırlarda bulunmaları ya da bu alanları saygısızca kullanmalarıdır.

İlginizi Çekebilir

68/1-b-2 trafik cezası nedir?

68/1-b-2 trafik cezası nedir?

 68/1-b-1 trafik cezası nedir?

68/1-b-1 trafik cezası nedir?

 68/1-b trafik cezası nedir?

68/1-b trafik cezası nedir?

 68/1-a-3 trafik cezası nedir?

68/1-a-3 trafik cezası nedir?

 68/1-a-2 trafik cezası nedir?

68/1-a-2 trafik cezası nedir?

68/1-a-1 trafik cezası nedir?

68/1-a-1 trafik cezası nedir?

68/1-c trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Yönetmeliği’nde yer alan 68/1-c trafik kuralına uymayan yayalara idari para cezası kesilmektedir. 68/1-c trafik cezası güncel tutar 436 TL şeklindedir. Bu para cezasının ödenmesi için bireylere 15 günlük yasal bir süre tanınmaktadır. Bu süre bitmeden para cezası ödendiği takdirde %25 oranında indirimden yararlanılır.

68/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-c trafik cezasıyla karşı karşıya kalan yayalara yalnızca idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezası trafik polisleri tarafından yazılır. Tüm yayaların ve tüm sürücülerin trafik cezaları ile karşılaşmamaları için belirtilen trafik kurallarına harfiyen uyması büyük önem taşımaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!
YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacakYSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

İlginizi Çekebilir

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.