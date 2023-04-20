68/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kanunu içerisinde hem yayaları hem de sürücüleri yakından ilgilendiren pek çok trafik kuralı bulunur. Bu trafik kurallarına uyulması hayati önem taşır. Trafikte güvenli bir şekilde yol almak oldukça önemlidir. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde bireyler birtakım cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilir. 68/1-c trafik cezası da bireylerin karşı karşıya kalabilecekleri cezai işlemlerden biridir.

68/1-c trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 68. maddesinde 68/1-c trafik cezasıyla ilgili tüm detaylar bulunmaktadır. Yayaların güvenle geçmeleri için ayrılmış olan yollarda, geçitlerde ya da zorunlu durumlarda, araç yolu üzerinde bulunan yayaların trafiğin akışını bozacak davranışlar sergilemeleri veya hayati tehlike oluşturan hareketlerde bulunmaları halinde 68/1-c trafik cezası uygulanır. Ayrıca yaya yolunda veya geçitlerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların bu alanları saygısız bir şekilde kullanmaları da trafik suçu olarak sayılmaktadır.

68/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 68’inci maddesinde yayaların zaruri olarak uyması gerektikleri trafik kuralları yer alır. 68/1-c trafik kuralı da bu kurallar arasındadır. 68/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu yaya geçitlerinde ya da zorunlu durumlarda, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiğin düzenine aykırı bir şekilde davranmaları, hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye sokacak tavırlarda bulunmaları ya da bu alanları saygısızca kullanmalarıdır.

68/1-c trafik cezası tutarı nedir?

Karayolları Yönetmeliği’nde yer alan 68/1-c trafik kuralına uymayan yayalara idari para cezası kesilmektedir. 68/1-c trafik cezası güncel tutar 436 TL şeklindedir. Bu para cezasının ödenmesi için bireylere 15 günlük yasal bir süre tanınmaktadır. Bu süre bitmeden para cezası ödendiği takdirde %25 oranında indirimden yararlanılır.

68/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-c trafik cezasıyla karşı karşıya kalan yayalara yalnızca idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezası trafik polisleri tarafından yazılır. Tüm yayaların ve tüm sürücülerin trafik cezaları ile karşılaşmamaları için belirtilen trafik kurallarına harfiyen uyması büyük önem taşımaktadır.

