LGS maratonu sona erdi! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı

Binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek LGS maratonu sona erdi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da yapıldı. İlk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil'den oluşan 50 soru için 75 dakika süre verildi. 45 dakikalık aradan sonra sayısal oturumu başladı. Öğrencilere Matematik ve Fen Bilimlerinden 40 soru için 80 dakika verildi. Sınav sonrası aileleriyle kuçaklaşan öğrencilerden bazıları sınavın kolay olduğunu ve güzel geçtiğini, bazıları ise zor olduğunu ve çok iyi geçmediğini belirtti. SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. "SINAV SORUNSUZ TAMAMLANDI" MEB ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin değerlendirmede bulundu. Merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildiren Özer, sınav hazırlıklarının 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik yürütüldüğünü belirtti.

Sınavın iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı merkezde 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldığını ve sınavda yaklaşık 350 bin sınav görevlisinin görev yaptığını belirten Özer, şunları kaydetti: "2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tüm sınav merkezlerimizde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı. Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor. Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü." Sınav sürecine Bakanlığın ilgili tüm birimlerinin destek verdiğine işaret eden Özer, "Bu süreci başından itibaren titizlikle yürüten Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına özellikle şükranlarımı sunuyorum. 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."