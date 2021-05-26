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AB-ABD Zirvesi 15 Haziran'da yapılacak

26.05.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile ABD Başkanı Joe Biden'ı bir araya getirecek AB-ABD Zirvesi'nin 15 Haziran'da Brüksel'de yapılacağı bildirildi.

AB-ABD Zirvesi 15 Haziran'da yapılacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Biden ile ilk yüz yüze görüşmesinin tarihi konusunda daha önce resmi açıklama yapılmamıştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın AB yetkilileriyle Brüksel'de bugün yaptığı görüşmeler hakkındaki açıklamada 15 Haziran'da düzenlenecek zirveyle ilgili görüşüldüğü, taraflar arasındaki ilişkilerin yeniden nasıl canlandırılacağı konusunun ele alındığı belirtildi.

2014'TEN BERİ İLK KEZ

Atlantik'in iki yakası arasında böyle bir zirve 2014'ten beri ilk kez yapılmış olacak. 2014'teki son zirve toplantısına dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso katılmıştı.

Daha önce ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi için Brüksel'e geleceği biliniyordu ancak AB-ABD Zirvesi'nin tarihi hakkında kesin bilgi bulunmuyordu.

AB ile ABD arasında Donald Trump'ın başkanlığı döneminde gerileyen ilişkiler Biden'ın yönetime gelmesiyle ilerlemeye başlamıştı. Biden, başkanlığının ilk günlerinde 25 Mart'ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne video konferansla bağlanmış ve liderlere hitap etmişti.

Putin ile Biden 16 Haziran'da görüşecekPutin ile Biden 16 Haziran'da görüşecek

Biden, Brüksel'den Cenevre'ye geçerek 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. (AA)

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Avrupa Birliği Joe Biden

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