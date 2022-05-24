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AB üyesi olmak isteyen ülkeler için öneride bulunmuştu! Yeni projeye gelen yorumda dikkat çeken 'Türkiye' detayı

24.05.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB’ye üye olmak isteyen ülkeler için "Avrupa siyasi topluluğu" projesi önerisi, Avrupa’da büyük bir gündem yaratmıştı. Macron’un AB’den daha esnek şartlara sahip olarak kurulmasını istediği bu inisiyatife Prof. Dr. Laurence Badel’den çarpıcı bir yorum geldi. Badel, inisiyatifi "daha önce de denenmiş başarısız bir projenin tekrar edilmesi" şeklinde değerlendirdi. Badel’in yorumundaki ‘Türkiye’ detayı ise dikkat çekti.

AB üyesi olmak isteyen ülkeler için öneride bulunmuştu! Yeni projeye gelen yorumda dikkat çeken 'Türkiye' detayı

Dünya gündeminde ülkelerin AB üyeliği ile ilgili tartışmalar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan dikkat çeken bir öneri gelmişti. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne üyeliğinin yıllar süreceğini belirten Macron, bu ülke gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin Birliğe üye olmak yerine "Avrupa siyasi topluluğu" çatısı altında birleşebileceği önerisinde bulunmuştu. Fransa'daki Paris I Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Laurence Badel, Le Monde gazetesi için Macron'un 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosundaki konuşması sırasında önerdiği yeni Avrupa Siyasi Topluluğu'na ilişkin "Daha önce de bir 'Avrupa Siyasi Topluluğu' projesi vardı ve başarısızlıkla neticelendi" başlıklı yazı kaleme aldı.

Macron'un projesini, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın önerdiği ve 1991'de Prag'daki bir zirvede görüşülen projeye benzerlik gösterdiğini anlatan Badel, Mitterand'ın projeye Sovyet Birliğinin vesayetinden çıkan Orta ve Doğu Avrupa Devletlerini dahil etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Badel, Mitterand'ın projesinin ABD, Almanya ve dönemin Çekoslovakya'sının sıcak bakmaması nedeniyle başarısızlığa uğradığını anımsattı.

"UMUT VADETMİYOR"

Macron'un, Mitterand'ın Avrupa Konfederasyonu projesinin ismini değiştirerek kafaları karıştırdığı yorumunu yapan Badel, Fransız Cumhurbaşkanı'nın girişiminin 27 üyeli AB'ye uymadığına, projenin "umut vadetmediğine" dikkati çekti.

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Badel, 1950'lerde de söz konusu projeye benzer ve "üye olacak devletlerin dış politikalarını koordine etmek, ortak pazar oluşturmak" amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatarak, Macron'un Avrupa Siyasi Topluluğu girişimiyle başka bir şeyi hedeflediğine değindi.

DİKKAT ÇEKEN 'TÜRKİYE' DETAYI

Macron'un bu girişimle Rusya sınırındaki AB'ye üye olmak isteyen Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ı sosyo-ekonomik anlamda Avrupa'ya bağlayan bir oluşum peşinde olduğu değerlendirmesinde bulunan Badel, "Ayrıca (Macron) bu projeyle, Avrupa'nın sınırlarını istikrara kavuşturmak, Birleşik Krallık, Türkiye ve bir gün Rusya ile yeni ilişkiler kurmak istiyor." ifadesini kullandı.

Badel, Avrupa'daki siyasi oluşumlar kurma meselesinin uzun yıllardır devam ettiğini ancak birçoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

Macron'un bir yandan tarihte iz bırakmaya çabaladığını belirten Badel, Fransız Cumhurbaşkanı'nın üye devletlerin projesine mesafe koyması nedeniyle yalnız kaldığı değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Fransa Türkiye
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