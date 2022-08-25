Acısını çeken biliyor! Basurun verdiği rahatsızlık hissini geçirmek için yapılması gerekenler

Hemoroid, anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar. Genişleyerek şişen damarlar makatın dışına çıkarlar. Bu da basurun ortaya çıkmasına neden olur. Anüsün dışına çıkan damarlar nedeniyle sıklıkla kanama ve otururken rahatsızlık hissi meydana gelmektedir.

Toplumda sıklıkla görülen basurun mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekmektedir. Basurun iyileşmesi için onu tetikleyecek gıdalardan uzak durabilirsiniz. Basur nedeniyle meydana gelen iltihapların ağrılarını ise çörek otu yağı ile çözebilirsiniz. Ayrıca düzenli aralıklarla iltihaplı olan bölgeye soğuk kompres yapabilirsiniz. Bu yöntemler basur kanamalarını azaltacak, iltihap nedeniyle oluşan ağrılarınızı çözecektir.

BASUR İÇİN ÇÖREK OTU YAĞI

Basurlu olan alana yani iltihapla çevrelenmiş alana çörek otu yağı sürülerek temizlenmesi sağlanır ve çörek otu yağı basur iltihabına iyi gelmektedir. Çörek otu yağını sirke ile kaynatmak gerekir. Oradan elde edilen karışımı alıp basurlu alana sürün. Bu işlemi devam ettirin. Basura çörek otu yağının iyi geldiğini ve iltihapları söktüğünü, bakterilerin yayılmadan önlendiğini göreceksiniz. Ayrıca çörek otu yağını kavunlar da çıkan acı bir su vardır onun ile karıştırıp ilaç yapıp basurlu alana sürebilirsiniz.

BASUR HASTALARININ YEMEMESİ GEREKEN GIDALAR

Mandalina, portakal, greyfurt ve limon

Pul biber, isot, karabiber

Aşırı kahve ve çay

Lahmacun, pizza, çiğ köfte, sosis, hamburger ve turşu

Süt ürünlerinin aşırı tüketimi

Asitli ve gazlı içecekler ile beraber enerji içecekler

Çikolata gibi hemoroidi tetikleyen yiyecekler

Bira ve şarap gibi maya bakımından zengin içecekler

Ketçap

Pasta, kek ve beyaz ekmek gibi hamur işleri

Yağ bakımından ve tuz bakımından aşırı zengin gıdalar

Konserve besinler

HEMOROİD HASTALARI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Gün içerisinde yeteri miktarda su tükettiğinizden emin olunmalı. Ortalama en az minimum 2,5-3 litre su tüketilmeli.

Sindirim sistemini düzene sokmak için beyaz ekmek yerine basura iyi gelen yiyecekler içerisinde yer alan buğday ekmeği, çavdar ekmeği veya kepekli ekmek tercih edilmeli.

Mümkün olduğunca lifli besinler tüketilmeli.

Haftada 2-3 kez hemoroid düşmanı yiyecekler olan kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut) tüketilmelidir.

Sağlıklı bir sindirim sistemi için taze sebze tüketilmeli. Posa bakımından zengin; taze fasulye, lahana, ıspanak, pırasa, brokoli, enginar, bezelye, bamya, kereviz ve kabak gibi sebzelere ağırlık verilmeli.

Pilav ya da makarna gibi yiyecekler tüketilecekse mutlaka içinde buğday unu olmalı ve basura iyi gelen yiyecekler içindeki sebzelerle karıştırılmalıdır.

Düzenli olarak meyve tüketilmeli, kuru erik, incir, kayısı, armut, elma, üzüm gibi meyveler tercih edilmelidir.



