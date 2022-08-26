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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Gülşen' tepkisi! "Bir kez daha kınıyorum"

26.08.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Bozdağ, şarkıcı Gülşen üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Gülşen' tepkisi! "Bir kez daha kınıyorum"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum." ifadesini kullandı.

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Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte." değerlendirmesinde bulundu.

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Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"İHL'lilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL'liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki 'Helalleşme' politikasında CHP, samimi değildir ve 'helalleşme'yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır. Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum.

Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, onları hedef gösteremez. Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarf edene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."

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KILIÇDAROĞLU HAKİM VE SAVCILARA ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara şarkıcı Gülşen'i serbest bırakmaları çağrısı yapmıştı.

ENGİN ÖZKOÇ'TAN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bekir Bozdağ, gerçek bir hukuk devletinde sen Adalet Bakanı olamazsın. Senin yargılanman 30 yıl, aklanman ömür boyu sürer o kadar suçlusun. Adaletin katilisin. Senin Genel Başkanımızın adını ağzına alman için önce abdest alman lazım!"

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Bekir Bozdağ CHP Gülşen

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