HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı! 'Milletimiz hak ediyor'

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı! 'Milletimiz hak ediyor'

04.06.2023 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada yeni anayasa mesajı verdi. Tunç, "Yeni bir anayasayı, demokratik, sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor. İnşallah yeni dönem Meclis'inde böyle bir uzlaşma sağlanırsa milletimizi Türkiye Yüzyılı'nın ilk yasama döneminde yeni, demokratik bir anayasaya kavuştururuz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa mesajı! 'Milletimiz hak ediyor'

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında yeni kabinede, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirilmekten büyük bir onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son 21 yılda Türkiye'de demokrasinin standardının yükseltilmesi, hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargı tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi başta olmak üzere, birçok konuda tarihi ve reform niteliğinde adımlar attıklarını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Önceki bakanlarımızın döneminde de Yargı Reformu Strateji Belgesi, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde çok sayıda mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaya yönelik çok önemli yenilikler yaptık. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında bu dönemde de inşallah kesintisiz bu reform sürecinin devam etmesi, milletimizin adalete olan güveninin artırılması için var gücümüzle çalışacağız."

TBMM'de uzun bir süre görev yaptığını, Adalet Komisyonu'nda uzun süre çalıştığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet Komisyonu, Adalet Bakanlığı ile koordineli çalışan bir komisyondu. Temel kanunlarımızın yenilenmesinde, mevzuatımızın güncellenmesinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uyum düzenlemelerinde Meclis, yasama ayağında arkadaşlarımızla birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yapılan mevzuat düzenlemelerinin uygulamada takibi anlamında Adalet Bakanlığı çok önemli bir bakanlık. Özellikle adalet ve kalkınma birlikte giden konular. Adaletin tecellisi, insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerini sonuna kadar kullanabilmesi anlamında önümüzdeki süreçte çok önemli çalışmaların içerisinde olacağız. Bu anlamda da özellikle seçim beyannamemizde yargıyla adaletle ilgili milletimize verdiğimiz sözler var. Bu sözlerin belli bir takvim dahilinde hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız."

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

 Kabine açıklandı! 3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor

Kabine açıklandı! 3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor

 Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

'MİLLETİMİZ YENİ BİR ANAYASAYI HAK EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısını değerlendiren Tunç, anayasada reform sayılabilecek değişiklikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş anayasamızda başlı başına bir yönetim reformuydu. Yargıyla ilgili, yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, Hakimler ve Savcılar Kurulunun ve Anayasa Mahkemesinin yapısının daha demokratik, hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirilmesi, kadın hakları, çocuk hakları, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kişisel verilerin korunması gibi temel hak ve özgürlüklerle alakalı çok önemli, reform niteliğinde düzenlemeler yaptık. Darbecilerin yargılanmasını sağlayan madde değişiklikleri, sıkıyönetimin kaldırılması gibi anayasada çok sayıda değişiklik yaptık. Yeni bir anayasayı, demokratik, sivil bir anayasayı milletimiz hak ediyor. İnşallah yeni dönem Meclis'inde böyle bir uzlaşma sağlanırsa milletimizi Türkiye Yüzyılı'nın ilk yasama döneminde yeni, demokratik bir anayasaya kavuştururuz. Temennimiz bu." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli?ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR, kaç yaşında, nereli?
Naci Görür'den korkutan 'Marmara depremi' açıklaması! Büyüklük için aralık verdi: 11 ilin toplamından...Naci Görür'den korkutan 'Marmara depremi' açıklaması! Büyüklük için aralık verdi: 11 ilin toplamından...
Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Anayasa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Temmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyor

Temmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

İlginizi Çekebilir

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.