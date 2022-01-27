A'dan Z'ye eksiksiz ve etkili halı temizliği nasıl yapılır?

Halılar hem kültürümüzün hem ev dekorasyonumuzun ayrılmaz bir parçası. Günlük yaşamda sürekli kullanıldıkları için akara, toza ve kire en çok maruz kalan eşyaların başında gelir. Bu nedenle halıları sık sık temizlemek gerekir. Uzun süre temizlenmeyen halılar, sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak halı temizliği özen gerektirir. Yanlış silme ve yıkama teknikleri, halılarda daha fazla bakteri oluşmasına neden olabilir. Halı temizliği konusunda detaylı bilgi almak ve en iyi ürünlere tek tıkla ulaşmak isterseniz yazımızı incelemeniz yeterli! Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım.

Bu yöntemlerle pırıl pırıl halılar hayal değil!

Halılar çok fazla kir ve toz biriktirdiği için sadece süpürmek yeterli olmaz. Bu nedenle temizliğini mümkünse her hafta yapmalısınız. Böylece hem halınızın uzun ömürlü olmasını hem evinizde hijyeni sağlarsınız.

Halı temizliğine başlamadan önce ilk yapmanız gereken, halıdaki tozlardan kurtulmak olmalı. Bunun için halıyı süpürmek yetmez. Süpürdükten sonra varsa eğer makinenin özel halı başlığını kullanarak derinlerde yer alan tozlardan kurtulabilirsiniz. Ancak böyle bir halı başlığınız yoksa üzülmeyin, karbonattan yardım alabilirsiniz. Bunun için karbonatı halının her yerine serpin ve 20 dakika kadar bekleyin. ardından halınızı süpürebilirsiniz. Böylece kötü kokulardan da kolayca kurtulabilirsiniz.

İkinci adımınız lekelerden kurtulmak olmalı. Lekeleri yok etmeden halıyı yıkama ya da silme adımına geçerseniz lekeyi daha geniş yüzeye yayabilirsiniz. Ayrıca lekeleri temizlerken sert hareketlerden kaçınmalısınız. Sert hareketler lekeyi daha da derine itebilir. Leke temizliği için ağartıcı kullanmak yerine beyaz sabun ya da ağartıcı içermeyen bulaşık deterjanını kullanabilirsiniz. Doğal ürünleri tercih ediyorsanız lekenin üzerine önce bir miktar karbonat, ardından beyaz sirke dökebilirsiniz. Daha sonra arap sabunlu bezle lekeyi temizleyebilirsiniz.

Sıra geldi halıyı silme aşamasına. Bunun için bir kovanın içine arap sabunu ya da beyaz sabundan herhangi birini ekleyerek temizleme suyu hazırlayabilirsiniz. Ancak bez olarak fazla su çekmeyen mikrofiber bezleri tercih etmelisiniz. Aksi halde halınız çok ıslanır ve geç kurur. Bu da hem koku yapar hem bakterilere neden olabilir. Durulama suyuna biraz beyaz sirke eklerseniz halınız parlar.

Halınızı yıkamak isterseniz hızlıca kuruyacağı zamanları tercih etmelisiniz. Yıkamaya başlamadan önce halınızı süpürerek tozdan arındırın Ayrıca yıkarken mutlaka ellerinizi korumak için eldiven kullanın. Yıkama aparatı olarak ise fırçayı tercih edin. Böylece halının derinlerine rahatça ulaşabilirsiniz. Ancak halıyı yıpratmamak için sert fırçalardan kaçının.

Halı yıkama suyunun içine arap sabunu ya da elde halı yıkama şampuanı ekleyebilirsiniz. Dilerseniz beyaz sabun da kullanabilirsiniz.

Durulama aşamasından sonra fazla suyu tahta ya da plastik fırça ile iyice çekmelisiniz.

Kurutmak için doğrudan güneş görmeyen bir yere halınızı asmalısınız. Kurutacağınız alanda mutlaka hava akışı olmalı.

Halınızı elde yıkamak istemiyorsanız halı yıkama makinelerinden de edinebilirsiniz. Bu makineler sayesinde her mevsim kolayca halı yıkayabilirsiniz.

1. Pratik ve kullanışlı Dyson V7 Motorhead Şarjlı Kablosuz Süpürge

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Halılarınızın tozunu alacak iyi bir süpürgeye ihtiyaç duyuyorsanız Dyson V7 Motorhead Şarjlı Kablosuz Süpürge'yi mutlaka denemelisiniz. Özellikle halı temizliği için üretilen Direct Drive başlığında sert naylon kıllar bulunuyor. Başlıkta yer alan motor, bu kılları sertçe iterek halının içinde hapsolan kir ve tozları yüzeye çıkarır. Böylece halıların derinlemesine temizlenmesini sağlar. Süpürgeyle halıların yanı sıra sert zemin, koltuk ve tavanı da tozlardan arındırabilirsiniz. Hafif ve ergonomik tasarımlı süpürgenin şarj ünitesini duvara monte ederek kolayca saklayabilirsiniz. Çekiş gücüne hayran olacağınız süpürgenin toz toplama haznesi de yüzünüzü güldürebilir. Tek hareketle kolayca boşaltılan haznenin özel tasarımı sayesinde hazneye dokunmanız gerekmez.

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2. Üstün temizlik için Fakir Elde Yıkama Halı Şampuanı

Evde makine kullanmadan halılarınızı yıkamak isterseniz etkili temizlik sağlayan Fakir Elde Yıkama Halı Şampuanı'nı tercih edebilirsiniz. Ürün, halının derinlerine yerleşen kir ve tozları kolayca temizler. Üstün performansı ile çıkan kirlerin tekrar halı yüzeyine tutunmasına da engel olur. Halıya zarar vermeyen şampuan, dokusunu korur. Kabarık ve canlı görünmesine yardımcı olur. Kullanımı oldukça kolay olan ürün, durulama ve fırçalama gerektirmez. 1 litre suya 2 kapak ekleyip iyice köpürtün. Halınızı bu karışımla iyice silin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra süpürge ile süpürmeniz yeterli.

3. Doğal temizlik için Dopagu Buharlı Temizleyici

Hiçbir kimyasal ürün kullanmadan hızlı ve pratik bir halı temizliği yapmak isterseniz Dopagu Buharlı Temizleyici tam size göre! 110 derece ısı ile buharlı temizlik sağlayan ürün, halıda bulunan tüm mikrop ve bakterileri yok eder. Halı üstünde kaydırma aparatı sayesinde derinlerde biriken tüm toz ve kiri kolayca temizler. Sürekli deterjan masrafından sizi kurtaran ürün fonksiyonel yapısıyla da dikkat çeker. Sabit buhar akışı sağlayan ürünün birçok başlığı bulunur. Bu sayede halı temizliğinin dışında sert zeminleri, cam, fayans, lavabo ve parkeleri hatta perdeleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Çevre dostu ürün, hafif ve ergonomik tasarımıyla her yere kolayca taşınır.

4. Halılar için en iyisi Bissell Hydrowave Yarı Profesyonel Halı Temizleme Makinesi

Halınızı silmekle ya da elde yıkamakla uğraşmak istemiyor, hızlı ve yüksek performans sergileyen bir ürün arıyorsanız Bissell Hydrowave Yarı Profesyonel Halı Temizleme Makinesi'ne mutlaka göz atmalısınız. Halı liflerinin derinlemesine temizliğini sağlayan makine, elektrikli süpürgelerin geride bıraktığı tüm kir ve lekeleri çıkarır. 10 sıra halinde özel fırça kılları ve ekstra büyük motorlu rulo fırçası ile halılarınızda üstün hijyen sağlar. Halılarda oluşan inatçı lekeleri de dert etmenize gerek kalmaz. Lekeler için hazırlanan deterjanlı suyu tek bir tıklama ile püskürtür. Makine özellikle halı temizliği için tasarlansa da sert zemin temizliği içinde rahatlıkla tercih edilebilir.

5. Uzun süren ferahlık için Vanish Kosla Halı Şampuanı Makinede Yıkama

Halı yıkama makinesi ile halılarınızı temizlemek istiyorsanız mutlaka makineye uygun bir şampuan edinmelisiniz. Eğer temizliğin yanı sıra inatçı lekeler üzerinde etkili ve hızlı sonuç veren bir halı şampuanı arıyorsanız Vanish Kosla Halı Şampuanı Makinede Yıkama'yı tercih edebilirsiniz. Halılarda derinlemesine temizlik ve ekstra hijyen sağlamak için özel olarak formüle edilen halı şampuanı aynı zamanda kalıcı ferahlık da sunar. Ürünü kullanmak da oldukça pratik. 1 litre suya 1.5 kapak ekleyerek iyice karıştırmanız ve halı yıkama makinesinin talimatı doğrultusunda halınızı temizlemeniz yeterli. 2'li paket halinde gelen ürünü uzun süre kullanabilirsiniz.

6. İnatçı lekeler için Dr. Beckmann Halı Leke Çıkarıcı

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Halılarınızda sürekli leke oluşumundan şikayet ediyorsanız her an elinizin altında bulunacak, pratik ve etkili Dr. Beckmann Halı Leke Çıkarıcı'ya bakmadan geçmemenizi öneririz. Yağ, kahve gibi gıdaların yanı sıra evcil hayvanlar nedeniyle oluşan lekelerde de üstün etki gösteren ürün, fırça başlığı ile kolay kullanılır. Organik alkol ve aktif oksijen içeren formülü en inatçı lekelerde bile üstün performans gösterir. Kullanımı kolay ürünü önce ters çevirerek fırçasının ıslanmasını sağlamanız ardından da lekeyi fırça ile hafifçe ovalamanız ve kalıntıları nemli bir bezle temizlemeniz yeterli.



