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  4. Adana Büyükşehir Belediyesine şafak operasyonu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi! Aralarında danışmanı da var

Adana Büyükşehir Belediyesine şafak operasyonu: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi! Aralarında danışmanı da var

18.12.2023 08:39 | Son Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediyesi binasında şafak vakti hareketlilik yaşandı. 'İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet' operasyonunda aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zeydan Karalar operasyon sonrası canlı yayında konuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

DANIŞMAN DA GÖZALTINDA

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı M. S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ZEYDAN KARALAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan operasyonla ilgili ilk açıklama Halk TV canlı yayınında geldi. "Adana’da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz” değerlendirmesinde bulunan Karalar, İsmail Küçükkaya'nın "Nedir bu?" sorusuna "Algı" diye yanıt verdi.

(İHA)

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Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediyesi
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