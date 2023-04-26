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  4. Adaylığıyla tartışılmaya devam ediyor! İYİ Partili isim çok sert çıktı: "Hesabını tek tek verecek, karşınızda beni bulacaksınız!"

Adaylığıyla tartışılmaya devam ediyor! İYİ Partili isim çok sert çıktı: "Hesabını tek tek verecek, karşınızda beni bulacaksınız!"

26.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekili adayları arasında en çok tartışılan isimlerden biri, CHP'nin ortak listesinden aday gösterilen DEVA Partili, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Ergin'e seslenen İYİ Partili Turhan Çömez, "Parlamentoda kendisiyle hesaplaşacağız. Yaptıklarının, yapmadıklarının tek tek hesabını verecek" sözleriyle sert çıktı. DEVA lideri Ali Babacan ve Mustafa Yeneroğlu'na da seslenen Çömez, "İttifak ortağı olmak dediklerini her şekilde onaylamak anlamına gelmez" dedi.

Adaylığıyla tartışılmaya devam ediyor! İYİ Partili isim çok sert çıktı: "Hesabını tek tek verecek, karşınızda beni bulacaksınız!"

DEVA Partisi milletvekili adaylarının YSK'ya teslim edilmesinden önce seçime ayrı başına girmeye hazırlanmış ancak son günlerde alınan kararla CHP listelerinden seçime dahil olmuştu. 2009-2013 aralığında Adalet Bakanı olarak görev yapan, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP'nin listesinde özellikle Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tartışma yarattı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez tartışmaya dahil olurken sert sözler kullandı.

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Adalet Bakanı olduğu dönemde Sadullah Ergin

"KARŞINIZDA BENİ BULACAKSINIZ!"

Çömez Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında "Hem Sadullah Ergin'e, hem Ali Babacan'a hem Mustafa Yeneroğlu'na sesleniyorum" diyerek şöyle konuştu:

"Siz böylesi alçakça kurgulanmış bir davanın arkasında duracak olursanız parlamentoda karşınızda beni bulacaksınız."

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"YAPTIKLARININ, YAPMADIKLARININ HESABINI TEK TEK VERECEK"

Ergin'in Adalet Bakanlığı yaptığı döneme değinen Çömez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadullah Ergin o dönemin kudretli Adalet Bakanı olarak Silivri zindanlarına giderek pinpon oynadığı günleri unutmasın. Parlamentoda kendisiyle hesaplaşacağız. Yaptıklarının, yapmadıklarının tek tek hesabını verecek."

"İttifak ortağı olmak dediklerini her şekilde onaylamak anlamına gelmez" diyen Çömez, "Çıksınlar benim karşıma, teker teker konuşsunlar" ifadeleriyle sert mesajlarına devam etti.

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seçim Sadullah Ergin Turhan Çömez

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