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Ahmet Davutoğlu açıklaması ne? Ahmet Davutoğlu ne açıkladı, Devlet Bahçeli ile ilgili ne dedi?

16.06.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Davutoğlu dün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve saat 23.30'u işaret ederek açıklama yapacağını belirtmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı YouTube'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Peki Ahmet Davutoğlu ne açıkladı, Devlet Bahçeli ile ilgili ne dedi? İşte Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması...

Ahmet Davutoğlu açıklaması ne? Ahmet Davutoğlu ne açıkladı, Devlet Bahçeli ile ilgili ne dedi?

Ahmet Davutoğlu açıklaması ne? Gelecek Partisi Genel Başkanı, YouTube'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamada bulundu. Saat 23.30'da Youtube'dan video yayınlayan Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması merak konusu oldu. Peki Ahmet Davutoğlu ne açıkladı, Devlet Bahçeli ile ilgili ne dedi? Detaylar haberimizde...

AHMET DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASI NE?

Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasına YouTube'da tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Devlet Bahçeli'ye ithafen bir video paylaşacağını duyuran Davutoğlu, Youtube hesabından beklenen videoyu yayınladı.

AHMET DAVUTOĞLU NE AÇIKLADI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan duyurduğu videolardan sonra bu kez de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yeni bir video geldi.

Twitter hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek bir video paylaşacağını duyuran Davutoğlu, sosyal medya hesabı Youtube'dan 8 dakikalık bir video yayınladı.

AHMET DAVUTOĞLU, DEVLET BAHÇELİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Videosunun başlangıcında, "Sayın Bahçeli, son grup konuşmanızı dinlerken sizin adınıza çok üzüldüm" diyen Davutoğlu, "Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir gördüm. Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu videosunun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir insan nasıl bu kadar öfkeli olabiliyor. Diline nasıl bu kadar ağır kelimeler yükleyebiliyor. Mevlana'nın bir sözü var: 'Kalp deniz, dil kıyıdır; denizde ne varsa kıyı odur' Aslında sizin şu anda anlıyorum ki probleminiz dilinizde değil, kalbinizde. Şu anda akademik hayatta olsam bir doktora öğrencime sözcükler, mimikler ve siyaset ilişkisi bağlamında sizi incelemesini tavsiye ederdim.

Bir sonuca aslında ben ulaştım: Sizin probleminiz yalnızlık. İnsan insanın şifasıdır Sayın Bahçeli. Siz insan arasına karışmadığınız için, Diyarbakır'a gidemediğiniz için mesela, Kürtlerin halini anlayamazsınız. Toroslar'a Yörüklerin arasına karışmadığınız için onları da anlayamazsınız. Sizi son olarak Trakya'da ne zaman gördük Sayın Bahçeli, ya da Erzurum'da..."


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