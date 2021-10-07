HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aile hekimlerinden protesto: Kabul etmeyeceğiz

Aile hekimlerinden protesto: Kabul etmeyeceğiz

07.10.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Aile Hekimliği Platformuna üye Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ve hekimleri 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak protesto etti.

Aile hekimlerinden protesto: Kabul etmeyeceğiz

Sağlık Bakanlığı'nın, yürürlüğe koyduğu 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı İstanbul Aile Hekimliği Platformu üyesi bir grup aile hekimleri ve çalışanları Çemberlitaş'ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

"EYLEMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İstanbul Aile Hekimliği Platformu üyeleri, sözleşme geri çekilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu. Yenikapı'da yapmak istedikleri mitinge valilik tarafından izin verilmediğini belirten platform üyeleri, saat 12.00'de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde taleplerini dile getirdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Platform adına basın açıklamasını okuyan Dr. Yasemin Çelik, "Mart 2020'de sağlık çalışanları için alkışlarla başladığımız bu pandemi döneminde biz aile hekimleri emeklerinin hiçe sayıldığı, iş güvencelerinin ellerinden alındığı yönetmelik ile 1 Temmuz 2021 günü karşı karşıya kaldık. Masa başında yazılan bu yönetmeliği kabul etmeyeceğiz. Bizler, 'doğru maskeyi takmalısınız, birbirinizden uzak durmalısınız' diye bulabildiğimiz her iletişim organında bilgilendirme için uğraşmışken, yönetmelik basında veya sosyal medyada, 'izinsiz bilgi veya demeç verirseniz evrakta sahtecilik yapmak suçu ile eşit görürüm ve size en yüksekten ceza puanı veririm' demektedir. Aile hekimi çalışanlarının susması ve toplum sağlığını düşünmemesi amaçlanmıştır. Bizler anayasal hakkımız olan ücretli yıllık izin, istirahat, gebelik izinlerimizin sözleşmemize tanımlanmasını beklerken yönetmelik; 'hayır izinli olduğunuz zaman ya meslektaşınız iki kat çalışmaya ya da ücretiniz kesilmeye devam edecek, 5 kere nöbete gelmezseniz dilersem işine son veririm' demektedir. Çalışan olduğumuzu bırakın insan olduğumuz dahi unutulmuştur. Bizler sağlıkçıya yönelik şiddete artık dayanamıyoruz. Sonuna dek toplum sağlını korumak için mücadele edeceğiz." dedi. (DHA)

Sağlık çalışanlarından İBB önünde protesto! İmamoğlu'na 'kırmızı' kartSağlık çalışanlarından İBB önünde protesto! İmamoğlu'na 'kırmızı' kart

1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi
PARTNER40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar
Köpeği, mezarının başından ayrılmadıKöpeği, mezarının başından ayrılmadı
Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.