'AK Parti'den teklif geldi' gündem yaratmıştı! AK Partili milletvekili Yayman'dan Lütfü Savaş'a çağrı geldi: Hodri meydan!

Siyasetin gündemine damgasını vuran iddiaya yönelik açıklama yapan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kendisine AK Parti'den teklifte geldiğini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için "AK Parti'nin kapısından bile giremez" dedi. Yayman ayrıca "hodri meydan" diyerek Savaş'tan kendisine kimin, nerede, ne teklifinde bulunduğunu açıklaması çağrısında bulundu.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

"HATAY BELEDİYE BAŞKANI'NA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay'ın sorunlarını çözmeyen ve Hataylıların taleplerini yerine getirmeyen Lütfü Savaş'ın, gündemi değiştirmeye çalıştığını söyledi.

CHP'nin, Savaş'tan hoşnut olmamasının kendisini yeni bir parti arayışına itmiş olabileceğini anlatan Yayman, AK Parti'nin Savaş'a transfer teklifinde bulunmadığını bildirdi. Yayman, "Hatay Belediye Başkanı'na çağrıda bulunuyorum: Sana teklifte bulunan kim? Nerede, ne zaman, hangi teklifte bulundu? Hodri meydan, açıkla. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin kapısından bile giremez. Gitsin Amerika'daki dostlarıyla kendisine yeni bir yer arasın." diye konuştu.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU, ADAYLIK ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta yerel bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığını söyleyen Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı ananızın ak sütü gibi helaldir. Helali hoş olsun. Tebrik ediyoruz. Bu bir demokratik yarıştır. Milletimiz, hem Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hem de Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ölçecek, biçecek, tartacak ve 2023 seçimlerde gerçekler ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

TTB BAŞKANINA SERT TEPKİ

Hüseyin Yayman, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK ile ilgili açıklamalarının kabul edilemeyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi bu konunun yargıya taşınması gerektiğini belirtti. Yayman, "Siz, adında Türk olan Türk Tabipleri Birliği'nin mi 'PKK tabipler birliğinin mi başkanısınız?" sorusunu yöneltti.

"HANGİ BELEDİYENİZ, HANGİ CEMEVİNİ YAPMIŞ?"

AK Parti'li Yayman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen cemevlerine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında tatsız tartışmalar yaşandığını söyledi.

Cemevlerine ilişkin düzenlemenin içeriğine bakmadan eleştiren, Alevi vatandaşları arka bahçesi olarak gören siyasi anlayışı kınadığını ve lanetlediğini ifade eden Yayman, cemevlerinin siyaset üstü bir mesele olduğunu dile getirdi. Yayman, "Soruyorum CHP ve HDP'ye, Alevi vatandaşlarımızın hislerini istismar etmenin dışında bugüne kadar ne yapmışsınız? Belediyeler sizin elinizde. Hangi belediyeniz, hangi cemevini yapmış? Çıksın açıklasın." ifadelerini kullandı.

Yayman, cemevlerine ilişkin düzenlemelerin, cemevleri ziyaret edilerek ve talepler alınarak oluşturulduğuna işaret ederek, "Bunu beğenirsiniz beğenmezsiniz ama içeriğine bakmadan usul tartışması açmak sadece istismarcılıktır, bunun üzerinde tepinmektir." şeklinde konuştu.

"KİMSEYE ETNİK VEYA DİNİ KİMLİK ÜZERİNDEN SÖYLEMDE BULUNULMAMALI"

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Cemevlerine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında AK Parti'li bir milletvekilince HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a "dini üzerinden bir tepki gösterildiği" belirtilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine Yayman, Paylan'ın hiçbir görüşüne katılmadığını ancak hiç kimseye etnik veya dini kimliği üzerinden bir söylemde bulunulmaması gerektiğini dile getirdi.

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında herhangi bir görevden alma olmadığı anımsatılarak görüşünün sorulmasına karşılık da Yayman, bu konuda devletin kurumları ile bağımsız yargının görevini yaptığını; herkesin sabırla soruşturmanın sonucunu beklemesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti'li Yayman, eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği verilmesi için "3 çocuk sahibi olma" şartı bulunduğunun anımsatılması üzerine, herhangi bir bilgi sahibi olmadığı, bu konuyu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a soracağını bildirdi. Yayman, ihtiyaç sahibi olunmasının, bu tür bir destek programının esas kriteri olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

(AA)

