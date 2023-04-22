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AK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildi

22.04.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçimlere adım adım giderken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. AK Parti, "Millet İttifakı'nda yer alan 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı illerde liste sunmadığı gerekçesiyle oy pusulasından Millet İttifakı'nın çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması" talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunmuştu. Talebi değerlendiren YSK, oy pusulasından Millet İttifakı ibaresinin çıkarılması başvurusunu reddetti.

AK Parti'den YSK'ya Millet İttifakı başvurusu! Karar verildi

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerine odaklanmış durumda. Yaşanan her gelişme yakından takip edilirken AK Parti'nin talebini değerlendiren YSK, oy pusulasından Millet İttifakı ibaresinin çıkarılması başvurusunu reddetti.

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AK PARTİ'DEN YSK'YA BAŞVURU

AK Parti, "Millet İttifakı'nın oy pusulasından çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması" talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Millet İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuş olduğu ittifak protokolünde 6 siyasi partinin yer aldığı hatırlatılarak, "İttifakın oy pusulasındaki yerlerinin tespitine istinaden ittifak ve ittifak içerisindeki siyasi partiler için ayrı ayrı kura işlemi yapıldığı, ancak ittifak içerisindeki 4 siyasi partinin aday listesi vermediği, diğer iki partinin ise bazı seçim çevrelerinde aday listesi sunmadığı buna rağmen ittifak protokolünü değiştirmeye yönelik herhangi bir ek protokol sunmadıkları" görüşüne yer verildi.

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"BARAJ HESAPLAMASI AYRI AYRI YAPILMALI"

Başvuruda, ortada geçerliliğini yitirmiş bir protokolün bulunduğu gerekçeleriyle oy pusulalarında Millet İttifakı ibaresi bulunmaması, her siyasi partiye müstakil olarak yer verilmesi, ayrıca baraj hesaplamasının da her bir siyasi parti için ayrı ayrı yapılması gerektiği vurgulandı.

BAŞVURUYU REDDETTİ

Talebi değerlendiren YSK, oy pusulasından Millet İttifakı ibaresinin çıkarılması başvurusunu reddetti.

YSK'nın kararında, "Her ne kadar Millet İttifakı'na dahil Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından hiçbir seçim çevresinde aday gösterilmemiş olsa da, ittifaka dahil diğer partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin iller toplamının yarısından fazlasında aday göstermiş olması nedeniyle Millet İttifakı'nın devam ettiğine, ittifak protokolünün geçersiz olduğuna ilişkin talebin reddine" ifadelerine yer verildi.

İTTİFAK TANIMI DA YER ALDI

NTV'nin haberine göre YSK gerekçeli kararında "İttifak" kelimesinin tanımını da yaptı. İttifak kelimesinin anlam olarak, "beraber hareket için sözleşme", "söz birliği etme", "anlaşma, uyuşma, bağlaşma", "birleşme" gibi anlamlara geldiği belirtildi.

Bir ittifaktan söz edilebilmesi için belirli bir konuda bir araya gelen, anlaşan asgari iki tarafın bulunması gerekliliğinin altı çizildi. Verilen kararda, oy pusulalarında ittifak isminin kullanılması için, o seçim çevresinde ittifakta yer alan partilerden en az ikisinin yer alması gerektiği vurgulandı. Kararın sadece Millet İttifakı için değil, seçime ittifak çatısı altında katılan tüm partiler için verildiği kaydedildi.

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seçim YSK Millet İttifakı ak parti

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