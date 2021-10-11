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AK Partili Göksu'dan ihale iddiası: 2 milyar lira sadece bir kişiye gitmiş

11.10.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediye yönetiminin Hadımköy'de yapımı süren Halk Ekmek fabrikasını belediye encümeni vasıtasıyla aylık 50 bin lira bedelle kiralamaya çalıştığını belirterek tepki gösterdi. Göksu, "CHP kazandıktan sonra bir tane şirket gelmiş 1 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 2 milyar liralık ihale almış. İstanbullunun 2 milyar lirası sadece bir kişiye gitmiş." ifadelerini kullandı.

AK Partili Göksu'dan ihale iddiası: 2 milyar lira sadece bir kişiye gitmiş

İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti grup toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Hadımköy Halk Ekmek fabrikası ve İETT Araç Bakım ve Onarım İhalelerini Araştırma Komisyonunun veto edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

"EKMEK KAPASİTESİ DÜŞTÜ"

Hadımköy'deki Halk Ekmek fabrikasının inşaatının kendileri döneminde başlatıldığını anımsatan Göksu, seçim sürecinde inşaatın durduğunu ifade etti.

Fabrikanın bu zamana kadar bitirilmesi gerektiğini belirten Göksu, "Bizim dönemimizde 3 milyona kadar çıkmış ekmek üretim kapasitesinin şimdi 4-5 milyonlara çıkmış olması gerekiyor. Ancak şu an ekmek üretim kapasitesi 2,5 milyondan 900 binlere düşmüş ve Halk Ekmek tarihinde görülmemiş şekilde teslim edilen fabrikaları yönetemedikleri gibi dışarıya fason ekmek yaptırmaya başlamışlar." ifadelerini kullandı.

Göksu, kiralama çalışmasının İBB Meclisi'nden gizlenerek, encümen üzerinden yapılmaya çalışıldığını aktardı.

Kiralamayı "peşkeş" olarak nitelendiren Göksu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi İstanbullular için AK Parti döneminde inşası başlamış ve bütün donanımları alınmış fabrika CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere meclisten de saklanarak, aylık 50 bin lira kirayla verilmek isteniyor. Aylık 50 bin liraya ihtiyacınız varsa, gelin her ay biz kendi aramızda toplayalım, verelim, halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekmeyin. ‘İstanbul senin’ diye bir slogan kullanıyorlar ya, bunlar sadece İBB'nin imkan ve gücünü kendi bireysel menfaatleri ve örgüt paydaşlarına dağıtmak üzere, sizin kazanımlarınızı yok etmek üzere buraya gelmişlerdir. İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin. AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak milletin ekmek fabrikasının birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl ki İGDAŞ'ın binasını ve otoparkının satışını engellediysek bunu da engelleyeceğiz."

Göksu, fabrikanın açık teklif usulü ile KDV hariç aylık 50 bin liradan, 3 yıllık 1 milyon 800 bin liraya kiraya verileceğini öne sürdü.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, son dönemde bozulan otobüsler nedeniyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili eylül ayında meclisten geçen kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini söyledi.

Veto kararına tepki gösteren Göksu, şunları kaydetti:

"CHP kazandıktan sonra bir tane şirket gelmiş 1 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 2 milyar liralık ihale almış. Çok başarılı bir şirket, işin yaklaşık maliyetlerini bilerek almış tüm ihaleleri. 14 tane ihale yapılmış bunlardan 7 tanesi 21B ile davetiye usulüyle yapılmış ve İstanbullunun 2 milyar lirası sadece bir kişiye gitmiş. Bunu sorduktan sonra cevap verilmesini istedik. İBB Başkanı ‘Kuru gürültü’ dedi. İBB Meclisi bir karar alarak, ‘Bu kuru gürültü mü değil mi? bir araştıralım’ dedi. İBB Başkanına sesleniyorum, ‘Eğer bu kuru gürültüyse, kurulan araştırma komisyonunu neden veto ettin? Bu veto ne anlama geliyor, 'sakın karıştırmayın orada pislik var.' Bunun Türkçesi budur. Yürekleri yetiyorsa, İstanbul halkının parasını koruduklarına inanıyorlarsa araştırma komisyonun önünü açsınlar, evrakları getirsinler İstanbul halkı adına denetleyelim." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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